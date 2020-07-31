Экономика

Народные новостиНародные новостиПутин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли

В конце июня Путин выступил с инициативой провести налоговый маневр в IT-отрасли страны, бессрочно снизить действующую ставку страховых взносов компаний до 7,6%, а также снизить на 17% ставку налога на прибыль — с 20 до 3%. Предполагается, что соответствующие новации будут введены с 2021 года.
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Путин снял ограничения по срокам поправок в налоговый и бюджетный кодексы

ТАСС10:44

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Комсомольская правда08:06

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Коммерсантъ08:25

Закон о налоговом маневре в IT-отрасли подписан Путиным

Московский Комсомолец08:12

Путин снизил налоги для целой отрасли

Lenta.ru08:31

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Известия07:58

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

РИА Новости07:56
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RT на русском 10:52
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Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
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После смерти расчлененному рэперу Картрайту срезали кончики пальцев

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EA объяснила сниженную цену Star Wars: Squadrons масштабом игры

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Непонятно оправдывается Хилькевич или хвастается, но в любом случае ее фигуре можно позавидовать.
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Хабаровский депутат предложил внести ценз оседлости для губернаторов

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Политика

Украина попросила арестовать задержанных в Белоруссии «боевиков ЧВК»

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Суд отложил на 3 августа рассмотрение апелляции Кокорина и Мамаева

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Политика

Путин поручил проработать меры поддержки лишившихся вкладов россиян

Президент России Владимир Путин поручил премьер-министру Михаилу Мишустину и главе Центробанка Эльвине Набиуллиной продумать новые меры поддержки россиян, лишившихся вкладов в банках.
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Впервые зафиксировано движение гигантских дюн на Марсе

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Ношение масок в российских вузах сделают обязательным с 1 сентября

Ношение масок в российских вузах сделают обязательным требованием с 1 сентября.
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