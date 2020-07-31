В конце июня Путин выступил с инициативой провести налоговый маневр в IT-отрасли страны, бессрочно снизить действующую ставку страховых взносов компаний до 7,6%, а также снизить на 17% ставку налога на прибыль — с 20 до 3%. Предполагается, что соответствующие новации будут введены с 2021 года.

Путин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли

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