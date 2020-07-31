Экономика

BFM.ruBFM.ruПутин одобрил налоговый маневр в IT-отрасли с 2021 года

Президент подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли. Новые правила начнут действовать со следующего года, пишут «Известия». Газета выделяет несколько главных нововведений.
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Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Коммерсантъ08:25

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

ТАСС08:35

Путин снизил налоги для целой отрасли

Lenta.ru08:31

Путин подписал закон о налоговом маневре в ИT-отрасли

РБК11:26

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Комсомольская правда08:06

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

Известия07:58

Путин подписал закон о налоговом маневре в IT-отрасли

РИА Новости07:56
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Общество

Гармаш ушел из театра «Современник»

РИА Новости 09:26
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Футбол

Юран покинет пост главного тренера футбольного клуба «Химки»

Известия 13:28
Общество

В ПФР назвали условия выплаты 20 тыс. рублей на детей в августе

На сумму в размере 10000 рублей могут рассчитывать семьи, в которых воспитываются дети не младше 3 и не старше 16 лет, которые появились на свет с 11.05.2004 по 30.06.2017 года.
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Общество

В России вырастут пенсии работающих пенсионеров

Корректировка страховых пенсий работающим пенсионерам ежегодно проводится 1 августа.
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Кино

Умер режиссер фильма «Полуночный экспресс» Алан Паркер

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Происшествия

У муниципального депутата Галяминой прошел обыск

Следственный комитет России (СКР) провел обыск у муниципального депутата Москвы Юлии Галяминой по делу об участии в несанкционированных митингах, после чего оппозиционерку увезли на допрос.
Коммерсантъ 11:35
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Общество

Похожий на снег град сняли на видео в Москве

На коротком видео можно увидеть мелкий град, похожий на снег, который кружит ветер.
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Происшествия

Три человека пострадали при взрыве на АЗС в Краснодарском крае

Известия 13:40
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Россия открывает границу с Абхазией с 1 августа

«По итогам заседания (оперштаба) принято решение об открытии с 1 августа 2020 года государственной границы Российской Федерации с Республикой Абхазия», — приводит Интерфакс текст сообщения.
RT на русском 12:49
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Армия и оружие

Российский Су-27 вновь перехватил самолет США над Черным морем

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Шоу-бизнес

Джиган случайно показал возлюбленного Ольги Орловой на видео

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Комсомольская правда вчера в 14:17
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Происшествия

На туристической базе в Алтайском крае нашли тела четырех человек

РИА Новости 09:18
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Происшествия

В Сочи водитель BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе

РИА Новости 03:57
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Политика

Украина намерена добиться экстрадиции задержанных в Белоруссии россиян

Офис генерального прокурора Украины проинформировал компетентные органы Белоруссии о намерении требовать экстрадиции задержанных на ее территорию участников боевых действий в Донбассе.
Вести.Ru 11:27
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Тутберидзе объявила об уходе фигуристки Косторной к Плющенко

Чуть позже тренер написала в комментариях, к кому перейдёт Косторная. По её информации, фигуристка присоединится к группе Евгения Плющенко.
RT на русском 12:52
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Футбол

Форвард «Сан-Лоренсо» Гайч стал игроком ЦСКА

Ранее сообщалось, что ЦСКА заплатит за трансфер Гайча 8,5 млн евро. При этом, «Сан-Лоренсо» получит еще 20% с дальнейшей перепродажи игрока.
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Политика

МИД РФ ответил на задержание россиян в Белоруссии

В МИД РФ считают, что одиозная трактовка белорусской стороной задержания 33 россиян "не выдерживает никакой критики".
Инфорос 02:43
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Происшествия

Жене рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в убийстве

Жене погибшего в Санкт-Петербурге украинского рэпера Энди Картрайта предъявили обвинение в его убийстве, говорится на сайте СК.
РИА Новости 13:01
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Политика

Путин потребовал решить проблему химотходов в Усолье-Сибирском

Владимир Путин потребовал решить проблему аварийных объектов химических отходов в Усолье-Сибирском, что под Иркутском, передает ОТР.
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Туристы пожаловались на ухудшение отдыха в Турции

Пару переселили в более дешевый отель, причем туристам с трудом удалось добиться возврата разницы в деньгах.
Evo-rus.com 01:49
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Экономика

Банки поддержали списание средств с неактивных счетов россиян

Банки поддерживают предложение о списании денег со счетов в случае отсутствия связи с клиентом и невозможности обновить сведения о нем, сообщили "Известия".
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Десятки сотрудников шоу Эллен Дедженерес сообщили о харассменте. Ведущая впервые прокомментировала обвинения

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Ведущая «Утра России» Ландер попрощалась со зрителями в прямом эфире

Ведущая «Утра России» Елена Ландер попрощалась со зрителями в последнем своём эфире и на своей странице в Instagram.
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Турция объявила о передаче технологий российских С-400 США

Как сообщает ToDay News Ufа, министр обороны Турции также рассказал, что производство компонентов для F-35 все еще шло в Турции, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции, а также несмотря на решение США исключить Турцию из участия в данном проекте.
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Valve добавила команду для ускорения загрузки матчей в Dota 2

Valve добавила экспериментальный параметр запуска в Dota 2, который призван помочь владельцам слабых компьютеров быстрее подключаться к матчам.
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Пользователи соцсетей высмеяли слова Зеленского о «бомбящих самолетах»

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В Португалии скоростной поезд столкнулся с автомобилем

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Задержанных в Белоруссии россиян перевели в более комфортные условия

Задержанные в Белоруссии граждане России переведены в "более комфортное учреждение".
Московский Комсомолец 13:24
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Дегтярев ответил на расследование Навального о доме родителей

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