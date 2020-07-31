Экономика
ИА Красная ВеснаПутин подписал закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли
Закон о проведении налогового маневра в IT-отрасли и упрощении порядка признания физлиц налоговыми резидентами РФ подписал президент России Владимир Путин. Документ с текстом закона опубликован 31 июля на официальном портале правовой информации.
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Политика
Россия может возобновить авиасообщение со всеми странами в августе
Россия обсуждает открытие с 11 августа международного авиасообщения со всеми странами. Об этом ТАСС сообщили два источника в авиаотрасли.
Газета.Ru 20:24
Музыка
Британская группа Hurts выступит в Иркутске в 2021 году
Музыканты из Hurts уже были в Иркутске с концертом в 2018 году. Тогда ребята посетили Байкал, о чем рассказали на своей странице в соцсетях.
Evo-rus.com вчера в 07:40
Общество
Пользователи сети раскритиковали новый клип Лободы
Певица Светлана Лобода выпустила новый клип на совместную с рэпером Pharaon песню Boom boom.
Lenta.ru 19:12
Общество
Сергей Гармаш ушел из театра «Современник»
Вести.Ru 10:53
Общество
В Британии отменили ослабление ограничений по коронавирусу
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что в стране отменили очередной этап ослабления режима ограничений, введённых из-за коронавирусной инфекции.
RT на русском 07:46
Футбол
«ПСЖ» выиграл Кубок французской лиги
Автором единственного промаха "Лиона" стал Бертран Траоре. «ПСЖ» стал победителем Кубка французской лиги в рекордный девятый раз в истории.
Известия 19:47
Футбол
Роналду выложил фото на фоне спорткара: «Ты выбираешь вид 😉😅»
«Ты выбираешь вид 😉😅», – таким текстом сопроводил Роналду фото.
Sports.ru 16:31
Автоспорт
Шварцман провалил квалификацию Формулы 2, Мазепин стал 5-м
Фелипе Другович, выступающий в составе команды MP Motorsport, впервые в своей карьере выиграл квалификацию Формулы 2. По ходу второй попытки бразилец снял разом шесть десятых секунды с времени, которые было в тот момент лучшим.
Motorsport.com Россия 12:56
Политика
Идею Кравчука о выделении $300 млрд Украине сочли безнадежной
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал желание первого президента Украины Леонида Кравчука создать специальный фонд, средства из которого направят на восстановление Донбасса.
РЕН ТВ 21:13
Футбол
Дзюба рассказал о связанных с «Зенитом» желаниях
Нападающий "Зенита" Артем Дзюба рассказал о том, какие цели и желания у него связаны с петербургской командой, передает издание "Фонтанка".
Газета.Ru 18:05
Политика
Белоруссию предупредили о последствиях выдачи россиян Украине
Если Минск выдаст Киеву задержанных в Белоруссии граждан России, которых власти Незалежной подозревают в участии вооруженного конфликта в Донбассе, это может плохо закончиться для российско-белорусских отношений.
Утро.ru 12:35
Здоровье
В поликлинике синегорской больницы проведут ремонт
Сахалин.Инфо 19:37
Политика
Путин обсудил с Советом безопасности задержание россиян в Белоруссии
Президент Владимир Путин провел совещание с членами Совета безопасности по поводу задержания в Белоруссии россиян, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Коммерсантъ 07:25
Политика
Бжания подтвердил готовность Абхазии открыть границу с Россией
Абхазия готова открыть границу с Россией, как только стороны примут совместное решение, сообщил президент Абхазии Аслан Бжания.
Взгляд.ру 16:24
Финансы
Курс евро превысил 87 рублей впервые с 1 апреля
Рубль завершает неделю снижением: в пятницу в первый час торгов Московской биржи доллар подорожал на 30 копеек до 73,5 рубля, евро – превысил 87 рублей впервые с 1 апреля и подорожал на 70 копеек до 87,5 рубля, согласно данным торгов к 11:00 мск.
Вести.Ru 04:23
Происшествия
На Алтае завели дело после обнаружения тел четырёх человек на турбазе
RT на русском 10:12
Кино
Во втором сезоне «Ведьмака» появится загадочный убийца
Актер Эвард Роу пробуется на роль персонажа под кодовым именем D. Кодовое имя нужно, чтобы не раскрыть раньше времени список персонажей второго сезона сериала.
Popcornnews.ru 04:45
Экономика
Роман Абрамович и партнеры продают 40% Highland Gold
Коммерсантъ 06:24
Общество
В Белоруссии сообщили о неспокойной обстановке на границе с Россией
«Обстановка на российско-белорусской границе остается неспокойной», — отмечают журналисты.
Lenta.ru 09:16
Хоккей
«Вашингтон» победил «Каролину», Овечкин и Кузнецов забили три гола
CT news вчера в 04:17
Фигурное катание
Группу Этери Тутберидзе покинула Алена Косторная
Специалист, чьи воспитанницы в минувшем сезоне доминировали в женском одиночном катании, сообщила о том, что наиболее успешная среди них — действующая чемпионка Европы и победительница финала серии Гран-при Алена Косторная — будет тренироваться под руководством Евгения Плющенко.
Коммерсантъ 12:24
Космос
Запуск европейской ракеты Ariane 5 отложили в последний момент
ИА Красная Весна 19:51
Автоспорт
Леклер: у «Феррари» огромные проблемы с гоночным темпом
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер признал проблемы команды после пятничных тренировок Гран-при Великобритании.
Чемпионат 14:20
Общество
Минобрнауки обяжет носить маски в вузах в новом учебном году
«Ношение масок будет обязательным требованием», — сказал Фальков.
РБК 12:37
Общество
Польша заявила о новых деталях в деле о крушении Ту-154 под Смоленском
Самолёт Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. Погибли 96 членов польской делегации.
RT на русском 10:52
Общество
Названа возможная стоимость новых iPhone в России
Генеральный директор Telecom Daily Денис Кусков назвал возможную стоимость смартфонов линейки iPhone 12 в России.
Lenta.ru 21:04
Происшествия
В результате нападения на ТЦ в Берлине пострадали 11 человек
Полиция сообщила об 11 пострадавших в результате нападения злоумышленников на отделение банка в торговом центре Берлина.
RT на русском 10:03