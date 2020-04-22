Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин подписал закон о налоговых льготах для МСП

Принятый закон позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса при расчете налога на прибыль не учитывать в нем субсидии, полученные из бюджета в рамках помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией.
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Маска снизит налог

Российская газета22 апреля в 16:00

Внесены «короновирусные» поправки в НК РФ

Гарант22 апреля в 09:10

Путин подписал закон о налоговых льготах для врачей и предпринимателей

News.ru22 апреля в 06:04

Путин подписал закон о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса

REGNUM22 апреля в 07:40

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки предприятий в условиях пандемии

Будущее России. Национальные проекты22 апреля в 05:48

Путин подписал закон о налоговых льготах для МСП и врачей в связи с COVID-19

Интерфакс22 апреля в 06:00

«Коронавирусные» поправки или как изменят Налоговый кодекс в 2020 году

Бухгалтерия.ру22 апреля в 01:00
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Общество

Мэрия Москвы ответила на иск из-за режима самоизоляции

Мэрия Москвы направила официальный ответ на иск, поданный в Московский городской суд, в котором говорится о незаконности указов Сергея Собянина касательно режима самоизоляции в столице и системы цифровых пропусков.
РБК вчера в 16:52
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Музыка

Олеся Казаченко победила в седьмом сезоне проекта «Голос. Дети»

ТАСС вчера в 17:55
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Общество

Звезда фильма «Запретная зона» Дмитрий Дьяченко умер в США

Известия вчера в 21:53
1
Политика

Мединский отреагировал на снос памятника маршалу Коневу в Праге

Решение о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу в Праге приняли местные политики, которые таким образом «выместили свой комплекс неполноценности».
РБК вчера в 17:38
23
Общество

В СПЧ предложили ввести пропуска для прогулок и поездок на дачу

Как пояснила Киркора РИА Новости, речь идет не об отмене режима самоизоляции, а о предоставлении доступа гражданам к их садовым участкам, чтобы они могли "посадить картошку, морковь".
РИА Новости вчера в 20:45
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Космос

Рогозин заявил о рекордно быстром полете российского корабля к МКС

Грузовой корабль «Прогресс МС-14» пристыковался к Международной космической станции (МКС) через 3 часа 20 минут после старта с Земли.
РБК 02:58
50
Политика

США и Китай сорвали конференцию G20

США и Китай сорвали видеоконференцию лидеров государств — участников G20 из-за спора о Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Lenta.ru 01:49
71
Здоровье

Инфекционисты обосновали скачки заболеваемости коронавирусом в России

В течение последней недели в России наблюдаются скачки числа новых случаев заражения COVID-19.
Российская газета 01:25
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Общество

В Москве для организаций запустили сервис проверки пропусков персонала

Департамент предпринимательства и инновационного развития Москвы запустил онлайн-сервис по проверке цифровых пропусков персонала организаций, система работает на платформе Московского инновационного кластера, сообщает пресс-служба департамента.
РИА Новости вчера в 11:25
2
Общество

Потепление придёт в Москву в середине следующей недели

Потепление придёт в Москву в середине следующей недели.
Эхо Москвы 02:30
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Происшествия

На Ямале совершил жесткую посадку вертолет Ми-26

REGNUM 02:21
4
Финансы

Решение ЦБ по ключевой ставке укрепило рубль

Центробанка снизил ключевую ставку. Теперь она составляет 5,5%, сообщает телеканал «МИР 24».
МИР 24 вчера в 09:22
Общество

ГИБДД разъяснила условия передвижения между регионами

Госавтоинспекция сообщила, что россияне могут передвигаться между регионами России на личном транспорте, в большинстве из них нет никаких ограничений.
Коммерсантъ вчера в 11:51
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Здоровье

В Саратовской области коронавирусом заболели 245 человек

В Саратовской области на 24 апреля лабораторно подтверждено еще 16 случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Регион 64 вчера в 01:40
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Политика

Минобороны опубликовало архивные документы о встрече на Эльбе

Минобороны опубликовало архивные фотографии советских полководцев во время встречи с союзниками на Эльбе 25 апреля 1945 года.
Коммерсантъ 02:29
4
Политика

РПЦ объяснила изображение Путина в храме Минобороны

Газета.Ru вчера в 11:52
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Шоу-бизнес

У бывшей участницы «Дома-2» Лизы Кутузовой парализовало часть лица

RuNews24.ru вчера в 13:10
6
Общество

В Москве умер 41 пациент с коронавирусом

В Москве скончался 41 пациент с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице.
РИА Новости вчера в 14:29
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Экономика

«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год

Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ 23 апреля в 11:13
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Общество

Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса

Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru вчера в 18:10
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Общество

Голикова заявила, что россияне устали от ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова выступила с заявлением, в котором отметила, что россияне устали от ограничений, связанных с нераспространением коронавирусной инфекции.
Арбуз вчера в 14:13
1,5K
Общество

В Москве ещё 312 человек вылечились от коронавируса

RT на русском 03:11
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Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета вчера в 09:45
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Энергетика

Песков оценил прогноз Deutsche Bank об исчерпании средств ФНБ

Ранее экономисты Deutsche Bank спрогнозировали, что ликвидных средств ФНБ может хватить чуть больше чем на два года, если стоимость нефти Urals будет оставаться на отметке в 15 долларов за баррель.
Вечерняя Москва вчера в 06:42
1,8K
Здоровье

В Петербурге умер врач после заражения коронавирусом

Анестезиолог-реаниматолог Елизаветинской больницы Санкт-Петербурга умер после заражения коронавирусом во время работы с инфицированными.
ТАСС вчера в 20:16
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Наука

Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к COVID-19

Полученный результат позволил ученым предположить, что у людей, которые раньше уже заражались какими-либо коронавирусами, может вырабатываться иммунитет к COVID-19, а в случае инфицирования болезнь будет протекать мягко или вовсе бессимптомно.
Российская газета вчера в 23:26
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Игры

В Epic Games Store стартовала раздача For The King

CyberSport.ru 23 апреля в 11:54
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Происшествия

Избивший москвичку за нечитаемый QR-код таксист объяснился

Lenta.ru вчера в 20:20
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Политика

Путин отменил пошлину для жителей Донбасса на получение гражданства РФ

Взимание государственной пошлины при получении паспорта гражданина РФ жителями Донбасса отменено указом российского президента Владимира Путина.
ИА Красная Весна вчера в 05:42
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Шоу-бизнес

Регина Тодоренко оправдалась за высказывание о домашнем насилии

Пятый канал 03:29
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