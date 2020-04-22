Принятый закон позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса при расчете налога на прибыль не учитывать в нем субсидии, полученные из бюджета в рамках помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией.

Путин подписал закон о налоговых льготах для МСП

Общество Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев. 195

Футбол «Аякс» не признали чемпионом Нидерландов Ранее СМИ утверждали, что в условиях приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса «Аякс» признают чемпионом, а следующие за ним АЗ и «Фейеноорд» получат серебряные и бронзовые награды.

Футбол Селюк обвинил Кикнадзе в смерти Самохвалова Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал гибель воспитанника «Локомотива» и футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова.

Экономика «Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию. 107

Политика Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.

Экономика Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года. 15

Общество В Пенсионном фонде рассказали, когда выдадут пенсии за май Отделение Пенсионного фонда России и Управление Федеральной почтовой связи Тверской области согласовали график доставки пенсий и пособий с учетом праздничных дней в мае.

Происшествия На Сахалине расследуют случай показа порно в Zoom на школьном уроке Контент порнографического характера был показан во время дистанционного урока в одной из школ Южно-Сахалинска, который проводили с помощью сервиса видеоконференцсвязи Zoom: инцидентом заняли местные следователи, а власти рекомендуют учителям и родителям принять "необходимые меры безопасности", чтобы избежать подобных случаев. 25

Музыка Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение-2021» По данным нидерландской прессы, Роттердам готов в следующем году принять песенный конкурс "Евровидение", если будет принято такое решение. 6

Здоровье Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили Разницу объяснили в издании Business Insider. Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля.

Общество Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку. 207

Гаджеты Вышла новая «долгоиграющая» версия популярного дистрибутива Linux Официальный выпуск операционной системы Ubuntu 20.04 версии Focal Fossa доступен для скачивания, сообщает команда разработчиков 23 апреля в публикации на официальном сайте проекта. 8