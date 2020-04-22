Экономика
ИнтерфаксПутин подписал закон о налоговых льготах для МСП
Принятый закон позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса при расчете налога на прибыль не учитывать в нем субсидии, полученные из бюджета в рамках помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией.
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Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки предприятий в условиях пандемии
Будущее России. Национальные проекты22 апреля в 05:48
Путин подписал закон о налоговых льготах для МСП и врачей в связи с COVID-19
Интерфакс22 апреля в 06:00
«Коронавирусные» поправки или как изменят Налоговый кодекс в 2020 году
Бухгалтерия.ру22 апреля в 01:00
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Общество
Уткин ответил на угрозы Соловьева
Блогер Василий Уткин ответил телеведущему Владимиру Соловьеву.
Газета.Ru 11:22
Общество
Правительству предложили продлить самоизоляцию до 12 мая
Ограничения, которые ввели российские власти из-за пандемии коронавируса, необходимо продлить как минимум до 12 мая, заявил на совещании с вице-премьером Татьяной Голиковой директор Российского научно-исследовательского противочумного института "Микроб" Владимир Кутырев.
РИА Новости 13:50
Футбол
«Аякс» не признали чемпионом Нидерландов
Ранее СМИ утверждали, что в условиях приостановки чемпионата из-за пандемии коронавируса «Аякс» признают чемпионом, а следующие за ним АЗ и «Фейеноорд» получат серебряные и бронзовые награды.
ProstoProSport 12:05
Футбол
Селюк обвинил Кикнадзе в смерти Самохвалова
Известный агент Дмитрий Селюк прокомментировал гибель воспитанника «Локомотива» и футболиста «Казанки» Иннокентия Самохвалова.
Vprognoze.ru 09:53
Технологии
Немецкие вирусологи рассказали о людях с иммунитетом к коронавирусу
Люди, которые ранее уже однажды заражались какими-либо коронавирусами, могут иметь иммунитет к SARS-CoV-2.
Известия 20:25
Экономика
«Роснефть» выплатит рекордные дивиденды за 2019 год
Годовому общему собранию акционеров рекомендуется принять решение о выплате дивидендов в размере 18 руб. 07 коп. на одну обыкновенную акцию.
Коммерсантъ вчера в 11:13
Политика
Правительство Украины уволило глав таможни и фискальной службы
Правительство Украины провело в пятницу внеочередное заседание, на котором уволило главу Государственной таможенной службы Максима Нефедова, а также руководителя Государственной фискальной службы Сергея Верланова.
ТАСС 13:33
Шоу-бизнес
Регину Тодоренко осудили за оправдание насилия
RuNews24.ru 16:44
Экономика
Ритейлер DNS начал выплаты по иску Российского союза правообладателей
Сооснователь ритейлера DNS Дмитрий Алексеев сообщил "Ъ", что компания уже выплачивает сумму 65 млн руб. сбора за электронику, которую, согласно мировому соглашению с Российским союзом правообладателей (РСП), должна перевести до августа 2020 года.
Коммерсантъ 08:59
Культура
Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» извинился за имена в списке ссыльных
Режиссер сериала «Зулейха открывает глаза» извинился перед зрителями за имена мусульманских деятелей, которые попали в список раскулаченных крестьян.
Татар-информ 03:00
Общество
В Пенсионном фонде рассказали, когда выдадут пенсии за май
Отделение Пенсионного фонда России и Управление Федеральной почтовой связи Тверской области согласовали график доставки пенсий и пособий с учетом праздничных дней в мае.
Афанасий-бизнес 03:08
Политика
Reuters: Китай направил медиков для помощи Ким Чен Ыну
Предполагается, что специалисты окажут помощь, консультируя северокорейского лидера Ким Чен Ына.
РЕН ТВ 19:53
Происшествия
На Сахалине расследуют случай показа порно в Zoom на школьном уроке
Контент порнографического характера был показан во время дистанционного урока в одной из школ Южно-Сахалинска, который проводили с помощью сервиса видеоконференцсвязи Zoom: инцидентом заняли местные следователи, а власти рекомендуют учителям и родителям принять "необходимые меры безопасности", чтобы избежать подобных случаев.
РИА Новости 01:19
Экономика
ЦБ: раздача денег гражданам приведет к «взрыву» инфляции
Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что раздача денег населению приведет к "взрыву" инфляции.
Газета.Ru 08:53
Музыка
Роттердам заявил о готовности принять «Евровидение-2021»
По данным нидерландской прессы, Роттердам готов в следующем году принять песенный конкурс "Евровидение", если будет принято такое решение.
Московский Комсомолец вчера в 14:02
Культура
Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite собрал 12 млн зрителей
Издание Metro сообщило, что онлайн-выступление Трэвиса Скотта в игре собрало у экранов более 12 миллионов зрителей.
NewInform 09:24
Авто
Toyota представила новый кроссовер Toyota Yaris Cross
Компания Toyota представила новый субкомпактный кроссовер на базе хэтчбека Yaris.
Автоновости дня вчера в 04:20
Здоровье
Разницу в смертности от коронавируса в Испании и Португалии объяснили
Разницу объяснили в издании Business Insider. Прежде всего Португалия приняла меры до того, как ситуация вышла из-под контроля.
Lenta.ru вчера в 13:53
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы
Концертный директор певицы Надежды Бабкиной, которая проходит лечение от двусторонней пневмонии, Сергей Горох рассказал, что разговаривал с исполнительницей.
iReactor 02:31
Шоу-бизнес
Азилия Бэнкс назвала русскую кухню «варварской едой»
WomanHit.ru 22 апреля в 11:19
Общество
Роспотребнадзор назвал условие для прекращения передачи коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова назвала условие, при котором прекратится передача коронавируса от человека к человеку.
Газета.Ru 18:10
Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Политика
Песков ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в РФ
Пресс-секретарь Дмитрий Песков 23 апреля ответил на вопрос о дате отмены самоизоляции в стране. Об этом сообщает «РИА Новости».
Мой Брянск вчера в 07:11
Гаджеты
Вышла новая «долгоиграющая» версия популярного дистрибутива Linux
Официальный выпуск операционной системы Ubuntu 20.04 версии Focal Fossa доступен для скачивания, сообщает команда разработчиков 23 апреля в публикации на официальном сайте проекта.
ИА Красная Весна вчера в 16:45
Транспорт
ГИБДД разъяснила порядок передвижения между регионами
Российская Госавтоинспекция посоветовала при поездке на транспорте между регионами в условиях ограничений из-за коронавируса внимательно следить за оперативной информацией на официальных сайтах и иметь при себе дополнительные документы, включая справку об отсутствии вируса.
РИА Новости 10:58