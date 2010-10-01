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Политика Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.

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