Экономика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин подписал закон о налоговых льготах для МСП

Принятый закон позволяет предприятиям малого и среднего бизнеса при расчете налога на прибыль не учитывать в нем субсидии, полученные из бюджета в рамках помощи для борьбы с коронавирусной инфекцией.
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Путин подписал закон о налоговых льготах для МСП и врачей в связи с COVID-19

Интерфакс22 апреля в 06:00

Путин подписал закон о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса

REGNUM22 апреля в 07:40

Путин подписал закон о налоговых льготах для врачей и предпринимателей

ТВ Центр22 апреля в 07:00

Путин подписал закон о налоговых льготах для врачей и предпринимателей

News.ru22 апреля в 06:04

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки предприятий в условиях пандемии

Будущее России. Национальные проекты22 апреля в 05:48

Внесены «короновирусные» поправки в НК РФ

Гарант22 апреля в 09:10

«Коронавирусные» поправки или как изменят Налоговый кодекс в 2020 году

Бухгалтерия.ру22 апреля в 01:00
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Экономика

Решетников оценил потери ВВП в 100 млрд рублей ежедневно

Москва, 24 апреля 2020, 18:05 — REGNUM По причине введённых ограничений для профилактики коронавируса Россия ежедневно теряет по 100 млрд рублей.
REGNUM 11:05
2
Политика

В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии

РБК 08:26
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Здоровье

Ученые обнаружили новый симптом коронавируса

Американские врачи обнаружили новый симптом COVID-19, который назвали "коронавирусные пальцы", сообщает USA Today.
РИА Новости 04:09
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Политика

Вступил в силу закон об отмене пошлины за гражданство РФ для Донбасса

Москва, 24 апреля 2020, 13:12 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин подписал закон об отмене госпошлины для жителей Донбасса при получении российского гражданства.
REGNUM 06:12
Общество

В регионах внедряется федеральная платформа для электронных пропусков

Федеральная платформа, которую смогут использовать работодатели для выдачи цифровых пропусков своим сотрудникам, будет внедрена в 21 субъекте России.
Вести.Ru 22 апреля в 15:35
5,3K
Финансы

Банк России снизил ключевую ставку до 5,5%

Банк России, снизив ключевую ставку сразу на 50 базисных пунктов - до 5,5%, дал мягкий сигнал и о будущей направленности своей денежно-кредитной политики.
Интерфакс 06:43
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Общество

Чехия первой из стран ЕС открыла границы для выезда за рубеж

Власти Чехии приняли решение открыть границы страны и снять ряд других ограничений, которые вводились из-за коронавируса.
Ведомости вчера в 18:19
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Политика

Мишустин освободил Овсянникова от должности замминистра

Российский премьер Михаил Мишустин освободил от должности заместителя министра промышленности и торговли Дмитрия Овсянникова.
RT на русском вчера в 15:43
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Происшествия

Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
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Происшествия

На Кубани выявлено 58 новых случаев заболевания коронавирусом

В Краснодарском крае за сутки выявлено 58 подтвержденных случаев COVID-19, сообщила пресс-служба федерального Роспотребнадзора.
Российская газета вчера в 03:56
678
Здоровье

«Пятёрочка» поддержала больницы и лаборатории Челябинска

Урал-пресс-информ 07:44
Общество

СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники

В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
924
Политика

США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий

"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
940
Общество

Россиянам предоставят рекомендации по поведению на майских праздниках

Премьер-министр России Михаил Мишустин предложил подготовить рекомендации по поведению граждан на майских праздниках в период самоизоляции на фоне коронавируса.
Газета.Ru 07:36
213
Экономика

Набиуллина объяснила негативные последствия от раздачи денег населению

Раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции, считает глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.
Известия 09:16
52
Общество

В Калининградской области решили смягчить режим самоизоляции

Ослабить режим тотальной самоизоляции в Калининградской области планируется с 29 апреля, если не будет других решений на федеральном уровне.
Российская газета 07:03
305
Происшествия

В Омской области умер первый пациент с коронавирусом

Коммерсантъ 05:33
47
Космос

Телескоп Хаббл встретит 30-летие на орбите

Ученый пояснил, что, в то время как Хаббл работает в диапазонах от ближнего ультрафиолета, в оптической части электромагнитного спектра до ближней инфракрасной области, космический телескоп Джеймс Уэбб работает почти полностью в инфракрасной области (хотя и включает в себя дальнюю красную часть оптического спектра).
РИА Новости 02:13
1
Политика

Еще два региона Италии просят военных РФ о помощи в борьбе с пандемией

Власти итальянских областей Апулия и Фриули-Венеция-Джулио обратились к РФ с просьбой отправить российских военнослужащих для помощи в борьбе с пандемией коронавируса.
ТАСС 05:46
Общество

В Минобрнауки назвали дату начала нового учебного года в вузах

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков назвал дату начала нового учебного года в вузах. Об этом сообщает «РИА Новости».
Моя Москва.онлайн вчера в 04:51
124
Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
83
Армия и оружие

В Чечне замечены федеральные войска

В Чечне местные жители заметили на границе с республикой в окрестностях сел Братское, Бено-Юрт, Знаменское скопление федеральных войск, передает Лента.ру.
Expert.ru 21 апреля в 04:49
2,1K
Армия и оружие

КСИР: Иран был готов атаковать 400 американских целей на Ближнем Востоке

Ожидая ответной реакции Соединённых Штатов на ракетный удар Ирана по базе «Айн аль-Асад» на западе Ирака, где дислоцированы американские военные, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в начале этого года был готов атаковать 400 целей ВС США в Ближневосточном регионе.
Евразия Daily 02:14
Гаджеты

Видео разборки подтвердило сходство обновлённого iPhone SE с iPhone 8

Неудивительно, что обе модели имеют похожую, как минимум внешне, начинку, что подтвердила разборка обновлённого iPhone SE, опубликованная китайским блогером.
3DNews 09:14
Кино

Disney готовит «полностью женский» сериал по «Звездным войнам»

Новый "полностью женский" проект станет третьим сериалом для сервиса Disney+, предыдущие два - "Мандалорец" и "Кассиан Андор".
Российская газета вчера в 04:17
14
Экономика

Россияне стали чаще гасить кредиты досрочно на фоне кризиса

По данным «Эквифакса», клиенты банков в марте закрыли досрочно 1,41 млн кредитов.
РБК 00:00
115
Политика

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

Президент Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября Дня окончания Второй мировой войны.
Ведомости 05:51
3K
Общество

Число жертв коронавируса в США превысило 50 тысяч

Число жертв коронавирусной инфекции COVID-19 в Соединённых Штатах превысило 50 тыс. Об этом сообщается на сайте Университета Джонса Хопкинса.
RT на русском 11:01
3
Наука

Ученые установили, как коронавирус попадает в организм

Международная группа ученых установила два типа клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм.
РИА Новости 05:13
5
Энергетика

Новак выступил против снижения цен на бензин

Министр энергетики Александр Новак не поддерживает идею снижения цен на бензин в России.
Коммерсантъ 22 апреля в 08:33
2K
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