Экономика

REGNUMREGNUMПутин подписал закон о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса

Москва, 22 апреля 2020, 14:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, позволяющие ряду предприятий малого и среднего бизнеса. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Внесены «короновирусные» поправки в НК РФ

Гарант22 апреля в 09:10

«Коронавирусные» поправки или как изменят Налоговый кодекс в 2020 году

Бухгалтерия.ру22 апреля в 01:00

Путин подписал закон о налоговых льготах для врачей и предпринимателей

News.ru22 апреля в 06:04

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки для граждан и бизнеса в условиях коронавируса

Агентство Москва22 апреля в 05:50

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки предприятий в условиях пандемии

Будущее России. Национальные проекты22 апреля в 05:48

Путин подписал закон о налоговых льготах для МСП и врачей в связи с COVID-19

Интерфакс22 апреля в 06:00

Путин подписал закон о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса

REGNUM22 апреля в 07:40
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Здоровье

В США рассказали о высокой смертности пациентов с COVID-19 на ИВЛ

РИА Новости вчера в 05:24
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Политика

Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов

Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины.
Российская газета 09:45
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Общество

В Свердловской области отказались от введения на майские праздники цифровых пропусков

Власти Свердловской области решили отказаться от введения в регионе цифровых пропусков на майские праздники из-за ситуации с коронавирусом.
ТАСС 10:13
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Наука

Ученые установили, как коронавирус попадает в организм

Международная группа ученых установила два типа клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм.
РИА Новости 05:13
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Общество

Скворцова ожидает выход на плато по коронавирусу на следующей неделе

Ситуация с распространением коронавируса COVID-19 в России перейдет в стадию плато на следующей неделе, рассчитывает глава Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова.
Коммерсантъ 09:46
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Политика

Полгода без зарплаты: языковой омбудсмен Украины подала в отставку

Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова, назначенная правительством Украины, подала в отставку.
РЕН ТВ 09:06
Политика

Саакашвили согласился стать вице-премьером Украины

Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили принял предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост вице-премьера страны, сообщает «Экономическая правда».
Rambler News Service 08:00
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Общество

Кабмин утвердил право МВД штрафовать нарушителей изоляции в Петербурге

Правительство утвердило соглашение между МВД и властями Санкт-Петербурга о передаче ведомству полномочия штрафовать граждан за нарушение режима самоизоляции.
РБК 05:26
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Происшествия

Экс-депутат Госдумы Волчек арестован

Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.
Газета.Ru 09:37
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Шоу-бизнес

Семенович не устраивают мужчины с доходом в 100 тысяч рублей

Российская певица и телеведущая Анна Семенович рассказала, что не готова заводить отношения с мужчиной, который зарабатывает около 100 тысяч рублей в месяц.
Народные новости вчера в 13:12
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Экономика

Путин пошутил о снижении ключевой ставки

Президент России Владимир Путин, комментируя снижение ключевой ставки ЦБ, пошутил о реакции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на просьбу первого вице-премьера Андрея Белоусова к банку «остановиться на какое-то время».
RT на русском 09:28
7
Политика

В РПЦ объяснили портреты Путина и Сталина на мозаике главного храма армии

РБК 08:26
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Гаджеты

Стало известно, какие смартфоны Xiaomi и Redmi первыми получат MIUI 12

Среди Redmi первыми MIUI 12 получат владельцы смартфонов линейки Redmi K30, Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi Note 7, а также Redmi 8 и Redmi 7. Скорее всего это не полный список, и он в дальнейшем должен быть расширен.
Astera вчера в 15:29
Экономика

Набиуллина озвучила основные причины отказа в «кредитных каникулах»

Основная причина отказа в предоставлении гражданам РФ «кредитных каникул» состоит в несоответствии подаваемых заявок параметрам реструктуризации кредита.
Вечерняя Москва 10:05
Политика

Подмосковье запросило помощь военных в борьбе с коронавирусом

Lenta.ru 08:55
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Экономика

В списки системообразующих включат еще 662 предприятия

Правкомиссия по повышению устойчивости развития российской экономики одобрила включение еще 662 предприятий в отраслевые списки системообразующих, теперь в них входит около 1,1 тысячи организаций, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.
РИА Новости 09:54
Здоровье

Минздрав назвал сроки выздоровления детей с коронавирусом

Выздоровление детей с коронавирусом обычно наступает в течение 1-2 недель, говорится в рекомендациях Минздрава РФ по особенностям клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.
РИА Новости 10:22
Спорт

Мужская сборная России по гандболу пропустит ЧМ-2021

В число 14 «счастливчиков» наша команда не вошла, т.к. заняла только 22-ое место. Напомним, чемпионат мира состоится в 2021 году в Египте.
ГЛАС.RU 10:00
Происшествия

От «Яндекса» потребовали информацию после сообщений о ЧП с таксистом

РИА Новости 06:45
259
Общество

Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита

Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости вчера в 09:19
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Игры

SnowRunner будет поддерживать модификации с первого дня

Saber Interactive и Focus Home Interactive подтвердили, что в SnowRunner продолжат традиции MudRunner, к которой было создано почти 5000 модов.
Игромания.ру 09:03
Общество

Управделами Московской патриархии Дионисий заразился коронавирусом

Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заболел коронавирусом и был госпитализирован в инфекционную больницу.
RuNews24.ru 05:38
89
Общество

Систему выдачи цифровых пропусков внедрят в 21 регионе

Федеральная платформа для выдачи цифровых пропусков заработает еще в 21 регионе России, сообщила Минкомсвязь.
Коммерсантъ 22 апреля в 14:03
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Происшествия

В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом

Два пожилых человека с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области от основных тяжелых заболеваний, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до шести человек, сообщил в пятницу областной минздрав.
РИА Новости 09:11
10
Общество

Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса

«Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс».
Известия вчера в 18:50
47
Общество

В Подмосковье для пациентов с COVID-19 развернут дополнительные места

RT на русском 09:52
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Культура

Виртуальный концерт Трэвиса Скотта в Fortnite собрал 12 млн зрителей

Издание Metro сообщило, что онлайн-выступление Трэвиса Скотта в игре собрало у экранов более 12 миллионов зрителей.
NewInform 09:24
3
Экономика

Набиуллина: раздача денег населению приведет к «взрыву» инфляции

Раздача денег населению приведет к значительному и быстрому росту инфляции.
НТВ 09:23
30
Политика

Песков прокомментировал возможность продления самоизоляции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал возможность продления режима всеобщей самоизоляции в России, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:31
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Киберспорт

В Call of Duty: Modern Warfare теперь можно играть бесплатно

Компания Activision объявила о старте бесплатных выходных многопользовательского режима в Call of Duty: Modern Warfare.
Российская газета 07:37
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