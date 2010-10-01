Москва, 22 апреля 2020, 14:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, позволяющие ряду предприятий малого и среднего бизнеса. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса

Политика Путин предостерег чиновников от госзакупок иностранных лимузинов Президент поручил правительству проконтролировать, чтобы органы власти и госкомпании закупали авто, необходимые для работы, а не иностранные лимузины. 42

Наука Ученые установили, как коронавирус попадает в организм Международная группа ученых установила два типа клеток в носу с наиболее высокой концентрацией белков ACE2 и TMPRSS2, с помощью которых коронавирус, вызывающий COVID-19, попадает в организм. 3

Политика Полгода без зарплаты: языковой омбудсмен Украины подала в отставку Уполномоченный по защите государственного языка Татьяна Монахова, назначенная правительством Украины, подала в отставку.

Политика Саакашвили согласился стать вице-премьером Украины Бывший президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили принял предложение президента Украины Владимира Зеленского занять пост вице-премьера страны, сообщает «Экономическая правда». 295

Происшествия Экс-депутат Госдумы Волчек арестован Суд постановил заключить под стражу бывшего депутата Государственной Думы и Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Дениса Волчека, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда. 35

Экономика Путин пошутил о снижении ключевой ставки Президент России Владимир Путин, комментируя снижение ключевой ставки ЦБ, пошутил о реакции главы регулятора Эльвиры Набиуллиной на просьбу первого вице-премьера Андрея Белоусова к банку «остановиться на какое-то время». 7

Гаджеты Стало известно, какие смартфоны Xiaomi и Redmi первыми получат MIUI 12 Среди Redmi первыми MIUI 12 получат владельцы смартфонов линейки Redmi K30, Redmi K20, Redmi Note 8, Redmi Note 7, а также Redmi 8 и Redmi 7. Скорее всего это не полный список, и он в дальнейшем должен быть расширен.

Экономика Набиуллина озвучила основные причины отказа в «кредитных каникулах» Основная причина отказа в предоставлении гражданам РФ «кредитных каникул» состоит в несоответствии подаваемых заявок параметрам реструктуризации кредита.

Экономика В списки системообразующих включат еще 662 предприятия Правкомиссия по повышению устойчивости развития российской экономики одобрила включение еще 662 предприятий в отраслевые списки системообразующих, теперь в них входит около 1,1 тысячи организаций, сообщается на сайте Минэкономразвития РФ.

Здоровье Минздрав назвал сроки выздоровления детей с коронавирусом Выздоровление детей с коронавирусом обычно наступает в течение 1-2 недель, говорится в рекомендациях Минздрава РФ по особенностям клинических проявлений и лечения коронавируса у детей.

Спорт Мужская сборная России по гандболу пропустит ЧМ-2021 В число 14 «счастливчиков» наша команда не вошла, т.к. заняла только 22-ое место. Напомним, чемпионат мира состоится в 2021 году в Египте.

Общество Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений. 748

Игры SnowRunner будет поддерживать модификации с первого дня Saber Interactive и Focus Home Interactive подтвердили, что в SnowRunner продолжат традиции MudRunner, к которой было создано почти 5000 модов.

Общество Управделами Московской патриархии Дионисий заразился коронавирусом Управляющий делами Московской патриархии митрополит Воскресенский Дионисий (Порубай) заболел коронавирусом и был госпитализирован в инфекционную больницу. 89

Происшествия В Саратовской области умерли два пациента с коронавирусом Два пожилых человека с коронавирусной инфекцией скончались в Саратовской области от основных тяжелых заболеваний, общее число умерших пациентов с COVID-19 в регионе выросло до шести человек, сообщил в пятницу областной минздрав. 10

Общество Эпидемиолог спрогнозировал завершение пандемии коронавируса «Пандемии двух других зоонозных коронавирусных инфекций — SARS (Китай, 2002–2003) и MERS (Саудовская Аравия, 2012–2014) — закончились примерно через 6–7 месяцев после регистрации первых случаев», ― цитирует его «Интерфакс». 47