Москва, 22 апреля 2020, 14:21 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал поправки в Налоговый кодекс, позволяющие ряду предприятий малого и среднего бизнеса. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о налоговых льготах для малого и среднего бизнеса

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