Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны

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