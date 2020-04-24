Политика
ТАССПутин подписал закон о переносе Дня окончания Второй мировой войны
Президент России Владимир Путин подписал закон о переносе со 2 на 3 сентября дня воинской славы - Дня окончания Второй мировой войны. Документ опубликован в пятницу на официальном интернет-портале правовой информации.
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Общество
СПЧ предлагает ослабить режим самоизоляции на майские праздники
В Совете по правам человека (СПЧ) обсуждают возможные послабления режима самоизоляции на майские праздники, выяснил "Ъ".
Коммерсантъ 06:01
Политика
В Хакасии депутаты сорвали сессию в Верховном совете
В Хакасии из-за отсутствия кворума не состоялась сессия Верховного совета, на которой должны были рассмотреть несколько законодательных инициатив и отчет главы республики Валентина Коновалова о результатах деятельности правительства.
РБК 04:07
Политика
Путин подписал закон об упрощении получения гражданства России
Президент Владимир Путин подписал федеральный закон об упрощении получения гражданства России.
Ведомости 05:27
Политика
США хотят вытеснить Россию с рынка ядерных технологий
"В конечном итоге правительство США выйдет на рынки, где сегодня доминируют государственные компании России и Китая, и восстановит нашу позицию в качестве мирового лидера в экспорте лучших технологий в сфере ядерной энергетики, а заодно и жестких стандартов нераспространения", – говорится в документе, который, как сообщается на сайте министерства, уже направлен на рассмотрение Дональду Трампу.
Вести.Ru вчера в 23:57
Общество
Управделами Московской патриархии заразился коронавирусом
Управляющий делами Московской патриархии митрополит Дионисий (Порубай) заразился коронавирусом, сообщили в рабочей группе при патриархе Кирилле по координации деятельности церковных учреждений в условиях пандемии.
РИА Новости 05:17
Политика
Саакашвили принял предложение Зеленского стать вице-премьером
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили принял предложение украинского лидера Владимира Зеленского стать вице-премьером Украины.
Известия 06:02
Энергетика
Deutsche Bank: при $15 за баррель Urals средств ФНБ хватит на два года
Расчеты аналитиков показывают, что при цене нефти марки Urals в $15 за баррель средств ФНБ для покрытия дефицита бюджета хватит на срок до двух лет, при цене $30 — на шесть лет.
Ведомости 00:19
Общество
Кривая ползет четко вверх: что будет с эпидемией в России — смотрим на примере других стран
Чтобы удобнее было сравнивать, все линии стартуют с момента, когда в каждой стране было зафиксировано 500 зараженных (условно говоря, как если бы во всех странах эпидемия началась одновременно).
Новости Перми 59.ru 06:06
Общество
Цифровые пропуска внедрят в более 20 регионах России
Минкомсвязи России получило от 21 региона страны заявки на внедрение федеральной платформы выдачи цифровых пропусков.
Rambler News Service 22 апреля в 13:24
Общество
В России появился регион без коронавируса
В России вновь появился регион без зараженных коронавирусом.
Газета.Ru 02:44
Общество
В некоторых городах Свердловской области введут пропускной режим
Пропускной режим в Свердловской области введут только в некоторых городах, где наиболее неблагоприятная эпидемиологическая обстановка.
Газета.Ru 05:57
Авто
Chevrolet начала продавать модель, которая дешевле Lada Granta
Для сравнения, самая дешевая версия LADA Granta в Казахстане стоит 3,39 млн тенге или 600 тыс. рублей.
Автоновости дня 22 апреля в 09:21
Общество
За сутки в России зафиксировано 5 236 случаев заражения коронавирусом
За сутки в России зафиксировано 5 236 случаев заражения коронавирусом. Новые инфицированные выявлены в 78 регионах.
Piter.tv 22 апреля в 03:36
Происшествия
В Одессе вспыхнул пожар на территории мужского монастыря УПЦ
Пожар на территории Свято-Успенского мужского монастыря Украинской православной церкви произошел в ночь на пятницу в Одессе, сообщила пресс-служба областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
РИА Новости 03:24
Здоровье
Четверть новых случаев заражения коронавирусом выявлена в Ростове
Всего в донской столице выявлен 151 случай заражения COVID-19 из 533 зафиксированных в регионе.
Donday.ru 05:16
Финансы
Сбербанк одобрил реструктуризацию кредитов физлиц на 58,1 млрд рублей
Сбербанк с 25 марта одобрил реструктуризацию кредитов физлиц на 58,1 млрд рублей, сообщил журналистам первый заместитель председателя правления кредитной организации Александр Ведяхин.
ТАСС 06:13
Политика
Трамп предложил лечить коронавирус при помощи света
«Если вы можете доставить свет внутрь организма, через кожу или как-то еще, то это уничтожит вирус за минуту», — предположил Трамп.
РБК вчера в 20:39
Общество
Захарова рассказала о самоизоляции Лаврова на работе
Министр иностранных дел России Сергей Лавров самоизолировался на работе, сообщила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова в эфире радиостанции «Эхо Москвы».
Rambler News Service 05:28
Здоровье
Украина побила антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом
На Украине побит антирекорд по числу заразившихся коронавиурсом за сутки.
Lenta.ru вчера в 03:21
Политика
Мишустин уволил замминистра промышленности и торговли Овсянникова
Премьер Михаил Мишустин уволил Дмитрия Овсянникова с должности заместителя министра промышленности и торговли.
Ведомости вчера в 13:52
Общество
Роспотребнадзор подготовил поэтапное возобновление работы общепита
Роспотребнадзор подготовил рекомендации для работы предприятий общепита при рисках COVID-19, предусматривающие поэтапный выход из режима ограничений.
РИА Новости вчера в 09:19
Общество
В московском транспорте начали штрафовать за несоблюдение дистанции
Столичный департамент транспорта сообщил РИА Новости, что в общественном транспорте Москвы с 23 апреля будут штрафовать за несоблюдение социальной дистанции.
РИА Новости вчера в 14:38
Экономика
Правительство выступило за поэтапное введение электронных путевок
Правительство РФ выступило за поэтапное введение системы электронных путевок, предусмотрев сначала внедрение их для крупных туроператоров.
ТАСС 06:06
Здоровье
Минздрав дал рекомендации по лечению беременных с коронавирусом
При лечении беременных женщин с коронавирусом не рекомендуется использовать препарат для лечения рассеянного склероза рекомбинантный интерферон бета-1b и противомалярийные препараты, возможно назначение противовирусных лекарств.
Rambler News Service 03:51
Общество
Базовые оклады для бюджетников могут ввести в России
Базовые оклады для врачей, преподавателей и других работников бюджетной сферы могут ввести в России.
Пятый канал вчера в 00:29
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина после комы спросила о параде Победы
Концертный директор певицы Надежды Бабкиной, которая проходит лечение от двусторонней пневмонии, Сергей Горох рассказал, что разговаривал с исполнительницей.
iReactor 02:31
Общество
Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 31 мая
Запрет на массовые мероприятия в Псковской области продлят до 31 мая.
Московский Комсомолец Псков 05:18
Здоровье
В Минздраве сообщили о необычном течении пневмонии при коронавирусе
Москва, 24 апреля 2020, 05:21 — REGNUM Пневмония, связанная с новым коронавирусом, протекает у пациентов в необычной форме, заявил 23 апреля главный пульмонолог Минздрава России, член-корреспондент РАН Сергей Авдеев в интервью «Российской газете».
REGNUM вчера в 22:21
Кино
Японцы выпустили 3D-мультфильм про Чебурашку и крокодила Гену
Японские мультипликаторы представили короткометражный 3D-мультфильм о Чебурашке, сообщает Anime News Network.
Ruposters.ru вчера в 06:21
Общество
Москву не станут украшать к 1 Мая
RT на русском 04:29