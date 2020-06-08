Коронавирус
ИА Красная ВеснаПутин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан
Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
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Гаджеты
Опубликованы фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080
Через форум Chiphell в сеть попали фотографии видеокарты Nvidia GeForce RTX 3080, по которым можно судить о дизайне нового продукта.
ИнфоСМИ 06 июня в 14:15
Игры
Новая модель Сидоровича из «Сталкера», ставшего волосатым мулатом, смутила фанатов игры
Российский 3D-моделлер JayK96, в конце апреля сделавший на основе первого скриншота S.T.A.L.K.E.R. 2 трёхмерную сцену на движке Unreal Engine 4, решил заняться более простой работой и осовременил модель знаменитого торговца Сидоровича из первой части игры с помощью программы Blender.
Чемпионат вчера в 07:31
Гаджеты
В России открыт предзаказ на Sony Xperia 1 II
ITZine.ru 05:08
Киберспорт
Праздник для ПК-геймеров: На PC Gaming Show 2020 покажут десятки игр – анонс приготовили даже создатели Persona 5
Некий сюрприз для ПК-геймеров приготовила даже компания Atlus, известная по созданию Persona 5, которая очень редко выпускает игры на ПК.
Srnsk 11:23
Музыка
Стример удалил все видео с Twitch — это произошло после ужесточений правил сервиса о музыкальном контенте
Утром 8 июня стало известно, что треки из сервисов потоковой передачи музыки, таких как Spotify, теперь нельзя включать в Twitch.
Evo-rus.com 08:56
Общество
В Волгоградской области отменили требование носить перчатки
Обязательное ношение перчаток в Волгоградской области отменили.
Российская газета 10:49
Общество
Петербуржцев бесплатно проверят на антитела к COVID-19
В Петербурге будет организовано бесплатное тестирование граждан на антитела к коронавирусной инфекции.
Российская газета 05:16
Технологии
На корпусе Xbox One X в стиле Cyberpunk 2077 нашли тайное послание
На корпусе Xbox One X Cyberpunk 2077 было найдено тайное послание.
Дни24 06:11
Космос
NASA предсказало переход российских космонавтов на корабли SpaceX
Национальное аэрокосмическое агентство США (NASA) предсказало переход российских военных на корабли компании SpaceX.
Ruposters.ru вчера в 07:43
Киберспорт
Состав OG Seed распущен — клуб обосновал это решение конфликтом интересов
Организация OG объявила о роспуске состава OG Seed по Dota 2. Об этом сообщается на официальном сайте европейского клуба.
CyberSport.ru 10:08
Общество
В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции
Мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 9 июня режим пропусков и графики прогулок.
РИА Новости 09:01
Гаджеты
Похоже, AMD перейдёт на 5-нанометровые CPU не раньше 2021 года
На следующей неделе запланирован выход троицы CPU Matisse Refresh, а до конца года на прилавках могут появиться Ryzen 4000 для десктопов и серверные чипы Milan.
Игромания.ру 09:51
Игры
В сеть выложили скришоты старой, но рабочей версии Dead Island 2
Вашингтон, 6 июня 2020, 12:12 — REGNUM В сеть выложили скриншоты старой версии игры Dead Island 2, которую разработчики «собрали» в 2015 году.
REGNUM 06 июня в 05:12
Политика
Путин подписал закон о едином регистре сведений о населении России
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон "О едином федеральном информационном регистре, содержащем сведения о населении Российской Федерации".
Газета.Ru 10:51
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Киберспорт
Need for Speed Heat станет первой игрой EA с кроссплеем и скоро появится в EA Access
Игромания.ру 11:08
Космос
Электрический ракетный двигатель СПД-140Д показал новые возможности
«В ходе испытаний подтверждена возможность функционирования двух СПД-140Д от одного катода, а также возможность работы одного двигателя от катода рядом стоящего двигателя, что расширяет возможности двигательной установки», — отмечается в сообщении.
3DNews 08:48
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Общество
Россиянам вновь разрешили поездки за границу
Граждане России теперь смогут выехать за рубеж для ухода за родственниками, лечения, на работу и учёбу.
RT на русском 10:35
Армия и оружие
Forbes назвал самые секретные подлодки России
Журналисты престижного американского журнала Forbes назвали самыми секретными подводными лодками, которые создаются на российских предприятиях, «Хабаровск» и «Белгород».
Дни24 06 июня в 12:07
Наука
На километр меньше. В России усомнились в глубине Марианской впадины
Российский аппарат «Витязь» опустился на дно Марианской впадины в Тихом океане и зафиксировал, что ее глубина на один километр меньше, чем было установлено в советское время — 10 тысяч метров, а не 11 тысяч.
BFM.ru 08:14
Экономика
Число банковских карт в России достигло исторического максимума
Количество банковских карт в РФ на 1 апреля 2020 года достигло почти 284 млн, что является максимальным значением за всю историю, следует из материалов Банка России.
ТАСС 05:27
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Экономика
LetterOne Михаила Фридмана вышла из капитала Uber с убытком
По мнению основателя Dsight Арсения Даббаха, L1 могла выйти из Uber, потому что больше не видит возможности заработать на стартапе.
РБК 09:11
Технологии
Linux захватывает Германию. Гамбург откажется от Windows и MS Office
На отказ от Windows в пользу Linux властям Гамбурга выделили всего пять лет Текстом соглашения определен и общий принцип разработки нового ПО для чиновников.
CNews 02:25
Общество
В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда
Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
Коммерсантъ вчера в 21:41
Наука
Описаны опыты по скрещиванию людей и животных
Evo-rus.com 08:52