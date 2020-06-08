Общество
Travel Russian NewsПутин подписал закон о переносе туров
Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг.
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Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии
Комсомольская правда08 июня в 12:52
Субъекты МСП в условиях пандемии смогут продлить срок аренды земли на три года
Интерфакс08 июня в 10:46
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Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Lenta.ru 08 июня в 19:12
Общество
Попова заявила о сохранении масочного режима по всей России
«Во всех субъектах Российской Федерации, независимо от режима снятия ограничений, остается масочный режим», — заявила Попова.
РБК вчера в 20:11
Игры
Фоторежим появится в The Last of Us Part II с патчем первого дня
Релиз The Last of Us Part II ожидается 19 июня текущего года эксклюзивно на PlayStation 4. Первые рецензии на новое творение Naughty Dog появятся ровно за неделю до выхода, то есть 12 июня.
3DNews вчера в 01:43
Происшествия
В больнице умер водитель, пострадавший в ДТП с участием Ефремова
В московской больнице умер водитель, пострадавший в автомобильной аварии с участием актера Михаила Ефремова, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по Москве.
Ведомости вчера в 01:36
Политика
США не стали рассекречивать данные о запуске ракеты по MH17
Власти США проинформировали Нидерланды о том, что они не могут предоставить дополнительные данные о запуске ракеты по малайзийскому Boeing (рейс MH17).
News.ru 08 июня в 06:23
Общество
ПФР начал выплаты опекунам инвалидов и пожилых людей
Пенсионный фонд России (ПФР) начал перечислять выплаты в размере 12 130 руб. гражданам, которые взяли на сопровождаемое или временное проживание с апреля по июнь инвалидов, пожилых людей и детей-сирот.
Rambler News Service вчера в 04:12
Происшествия
Жена погибшего в ДТП отказалась примириться с Ефремовым
Супруга Сергея Захарова, погибшего в ДТП в Москве, заявила, что отказывается идти на мировую с представителями Михаила Ефремова и намерена добиваться тюремного срока для актера, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:42
Общество
Синоптик предсказал россиянам температурные ямы летом
Метеоролог рассказал, что на этих выходных в Москве наступит похолодание до 20 градусов выше нуля, а в начале следующей недели показатели вернутся к климатической норме.
РИА Новости вчера в 16:23
Политика
Патрушев заявил о попытках Запада раскачать ситуацию в России
У Совета безопасности России имеются данные о том, что Запад попытается усилить попытки дестабилизировать обстановку внутри страны перед предстоящим голосованием по поправкам в Конституцию, а также перед единым днем голосования осенью, заявил секретарь Совбеза Николай Патрушев в интервью газете "Аргументы и факты".
РИА Новости 00:24
Энергетика
Минск призвал к пересмотру цен на российский газ
Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
РИА Новости вчера в 12:14
Политика
Глава Бурятии: поправки в Конституцию России оказались пророческими
Глава Бурятии Алексей Цыденов назвал «пророческими» поправки в Конституцию России.
Московский Комсомолец Улан-Удэ 08 июня в 22:50
Здоровье
Итальянский врач усомнился в правильности отмены изоляции в Москве
В понедельник, 8 июня, Собянин заявил об отмене со следующего дня режима самоизоляции и пропусков, а также действия графика прогулок для граждан всех возрастов, включая людей с хроническими заболеваниями.
РБК вчера в 20:00
Политика
Румыния обвинила Россию в «агрессивном поведении»
Власти Румынии подготовили проект национальной стратегии обороны государства на 2020–2024 годы, в котором говорится об «агрессивном поведении» России и «действиях по милитаризации Черноморского региона».
РБК вчера в 15:41
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов считает, что Петр Ян станет чемпионом UFC
Газета.Ru вчера в 20:03
Финансы
Sohu: Китай продает госдолг США из-за обесценивания доллара
Россия, как напоминают обозреватели, распродажу американского госдолга начала раньше остальных, избавившись за последние несколько лет об облигаций на несколько миллиардов долларов.
Вечерний курьер 07 июня в 02:10
Происшествия
«Уральский приборостроительный завод» отзывает из больниц аппараты ИВЛ
Предприятие проводит дополнительную проверку устройств Екатеринбургский "Уральский приборостроительный завод" (входит в госкорпорацию "Ростех") начал отзыв из российских больниц аппаратов искусственной вентиляции легких "Авента-М".
Правда УрФО вчера в 14:03
Происшествия
Сотрудник полиции сбил троих пешеходов на тротуаре в Воронеже
По предварительным данным, сотрудник полиции, управляя личным автомобилем, во внеслужебное время не справился с управлением и выехал на тротуар, где сбил трех пешеходов.
REGNUM вчера в 15:35
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ вчера в 03:55
Происшествия
В Анапе экс-полицейских осудили за принуждение спортсменки к сексу
Ночью 26 августа прошлого года полицейские на пляже курортного поселка Витязево, находящегося недалеко от Анапы, обнаружили 17-летнюю девушку и совершеннолетнего молодого человека.
Российская газета вчера в 09:02
Общество
В Кузбассе выявили почти 50 случаев коронавируса
По данным на вторник, в Кузбассе выявлено 834 случая заражения коронавирусом. Семь человек скончались, 313 выздоровели.
РИА Новости вчера в 00:34
Футбол
Аленичев раскритиковал трансферы Крала и Тила в «Спартак»
Экс-наставник московского "Спартака" Дмитрий Аленичев раскритиковал прошлогоднюю трансферную политику красно-белых.
Газета.Ru вчера в 23:00
Армия и оружие
Сирийская армия успешно отразила наступление террористов в Идлибе
Правительственные войска Сирии успешно отразили атаки джихадистов, передает военный источник.
ФАН вчера в 09:00
Общество
Беглов назвал сроки снятия антикоронавирусных ограничений в Петербурге
Губернатор Петербурга Александр Беглов анонсировал следующий этап смягчения антикоронавирусных ограничений в городе.
Поребрик.Медиа 00:05
Происшествия
Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»
Pravda.Ru вчера в 09:41
Происшествия
Адвокат Добровинский отказался взять дело Ефремова
Адвокат Александр Добровинский сообщил, что отказался взять дело Михаила Ефремова.
Общественная служба новостей вчера в 06:44
Общество
В Свердловской области ослабили ограничения для магазинов
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что в регионе решили возобновить работу магазинов с отдельным входом и площадью не более 400 кв. м. При этом остальные ограничения в области продлили до 15 июня.
RT на русском 08 июня в 23:45
Происшествия
Главный нарколог Минздрава сообщил о пьянстве Ефремова
Главный внештатный психиатр-нарколог российского Минздрава Евгений Брюн рассказал, что никогда не видел актера Михаила Ефремова трезвым.
РБК вчера в 21:31
Авто
Toyota отзывает в России 79 автомобилей Toyota Alphard
Tvoe-avto.com вчера в 10:09
Автоспорт
Red Bull, McLaren и Renault не смогут провести тесты из-за моторов
Представители McLaren идти по стопам своего ближайшего конкурента не собираются и моторы от Renault их устраивают, но вот в Великобритании, где базируется команда, сейчас карантин.
Car.ru вчера в 05:44