Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаПутин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан

Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
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Путин подписал закон о поддержке бизнеса в условиях пандемии

Российская газета08 июня в 08:45

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

РИА Новости08 июня в 07:57

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

RT на русском08 июня в 07:54

Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

Государственная Дума РФ08 июня в 07:23

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Известия08 июня в 06:53

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

ТАСС08 июня в 06:52

Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

Комсомольская правда08 июня в 08:11
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Власти Москвы подготовили план по выходу из ограничений, на это уйдет почти два месяца, сообщил мэр города Сергей Собянин.
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В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
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Обновление Windows 10 стало доступно пользователям

Microsoft начала распространять обновление Windows 10 May 2020 Update (версия 2004) для широкого круга пользователей.
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Новейший и самый дорогой авианосец ВМС США вышел из строя

У новейшего атомного авианосца ВМС США USS Gerald R. Ford (CVN-78) отказала система для запуска самолетов палубной авиации.
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Звезда популярного шоу «Уральских пельменей» Юлия Михалкова поделилась подробностями ухода из знаменитого коллектива и причинами начала сольной карьеры.
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СК задержал руководителей ТЭЦ-3 по делу о разливе топлива в Норильске

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Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
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Политика

Песков сообщил о планах Путина лично проголосовать по поправкам

Президент России Владимир Путин планирует лично принять участие в голосовании по поправкам к Конституции 1 июля, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.
РБК 05:43
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Шоу-бизнес

Виктория Боня жестко раскритиковала Настасью Самбурскую

Виктория Боня подвергла жесткой критике Настасью Самбурскую. Ведущая заявляет, что у актрисы нет таланта.
OAnews 02:30
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Политика

Путин подписал закон о единой базе данных россиян

Президент подписал закон о единой базе данных россиян. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.
BFM.ru 08 июня в 08:51
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Общество

Попова назвала процент россиян с иммунитетом к коронавирусу

Иммунитет к коронавирусу выявлен у 14% из 650 тыс. россиян, прошедших тестирование.
Известия 06:00
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Политика

Порошенко сообщили о подозрении в рамках уголовного дела

Экс-президенту Украины Петру Порошенко сообщили о подозрении по уголовному делу.
RT на русском 05:34
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Происшествия

Убийство шведского премьера раскрыли спустя более 30 лет

Убийцу шведского премьера Улофа Пальме нашли спустя более 30 лет. Об этом рассказал прокурор Кристер Петерссон, передает Reuters.
Lenta.ru 04:39
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Футбол

Аленичев назвал провальными трансферы Тиля и Крала в «Спартак»

Российская газета 03:55
Общество

Беглов рассказал о втором этапе снятия ограничений в Петербурге

По словам Беглова, город может перейти ко второму этапу уже в конце июня: с этого времени в Северной столице начнут открываться библиотеки, фотоателье, стоматологические клиники, бани, парикмахерские.
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Здоровье

Медики начнут обследовать пожилых иркутян на дому

Уже с 13 июня медицинские бригады начнут обследовать пожилых жителей Иркутска на дому.
КП - Иркутск 04:07
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Футбол

Бывший спортдиректор «Енисея» сообщил о пристрастии Аленичева к алкоголю

Бывший спортивный директор красноярского «Енисея» Денис Петровский заявил, что ранее руководивший клубом Дмитрий Аленичев употреблял алкогольные напитки во время работы.
РБК 06:21
Общество

ПФР начал выплаты опекунам пенсионеров и инвалидов

Пенсионный фонд России приступил к выплатам людям, которые с апреля по июнь этого года взяли на сопровождаемое или временное проживание инвалидов, престарелых людей, детей-сирот и детей, оставшихся без опеки родителей.
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Происшествия

Уральский завод отзывает все аппараты ИВЛ «Авента-М» после пожаров

Уральский приборостроительный завод (УПЗ, входит в концерн "Радиоэлектронные технологии") отзывает из больниц аппараты искусственной вентиляции легких "Авента-М" для дополнительной проверки.
РИА Новости 02:24
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Шоу-бизнес

Елена Воробей пожаловалась на сильную депрессию из-за коронавируса

Пародистка Елена Воробей призналась, что тяжело переживает реабилитацию после коронавируса и страдает неконтролируемой депрессией.
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Экс-глава селекционной службы «Шахтёра»: на Украине нет креативных игроков

Бывший глава селекционной службы «Шахтёра» Ян Штреер рассказал, почему донецкий клуб приобретает бразильцев в атаку.
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Происшествия

Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым

Готовившего теракт в красноярской школе подростка признали невменяемым В Красноярске завершено расследование дела о подготовке теракта в школе.
Коммерсантъ 04:26
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Экономика

Ozon в первом квартале увеличил оборот на 115%

Онлайн-ритейлер Ozon в первом квартале 2020 года увеличил оборот на 115% год к году, до 31,6 млрд руб.; в апреле оборот площадки вырос почти на 200%, до 14,9 млрд руб. Об этом "Ъ" рассказал представитель компании.
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Источник в военных кругах хуситов сообщил, что истребители коалиции «нанесли в понедельник сорок авиаударов по провинции Мариб» в течение нескольких часов, отмечает издание.
ИА Красная Весна вчера в 02:14
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