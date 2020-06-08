Коронавирус

ИА Красная ВеснаИА Красная ВеснаПутин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан

Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
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Путин подписал закон о поддержке бизнеса в условиях пандемии

Российская газета08 июня в 08:45

Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

Комсомольская правда08 июня в 08:11

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

РИА Новости08 июня в 07:57

Путин подписал закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Взгляд.ру08 июня в 07:12

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Известия08 июня в 06:53

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

ТАСС08 июня в 06:52

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

RT на русском08 июня в 07:54
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Политика

WP: США готовы покинуть ДСНВ, но рассматривают все варианты

В свою очередь, спецпосланник американского президента по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли заявил, что возможность продлить ДСНВ есть, но это "неверные рамки для будущего".
Газета.Ru вчера в 21:34
Политика

Румыния может признать Россию враждебным государством

Власти Румынии могут признать Россию враждебным государством, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на национальный проект стратегии обороны страны.
Газета.Ru вчера в 13:23
2,6K
Происшествия

Жириновский высказался о ДТП с участием Ефремова

Жириновский отметил, что жизнь погибшему уже не вернуть. Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы вечером 8 июня.
Газета.Ru вчера в 21:15
43
Происшествия

Панкратов-Черный рассказал о причастных к ДТП с Ефремовым

АБН 01:24
33
Шоу-бизнес

Алексей Панин собрался в тюрьму вместе с Ефремовым

Скандально известный российский актер Алексей Панин изъявил желание отправиться в тюрьму вместе с народным артистом Михаилом Ефремовым.
Народные новости вчера в 09:12
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Космос

Частная компания из России показала сверхлегкую космическую ракету

Проект облика сверхлегкой ракеты-носителя (РН) опубликовал генеральный директор ООО «КосмоКурс» Павел Пушкин 6 июня на своей странице Facebook.
ИА Красная Весна 08 июня в 06:53
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Политика

Песков отрицает, что Россия занижает статистику по коронавирусу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью CNN завил, что большое количество случаев заболевания COVID-19 в стране является результатом использования «максимально возможного количества тестов на коронавирус».
Коммерсантъ вчера в 18:30
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Общество

Врач оценил шансы заразиться коронавирусом на летних верандах

В понедельник мэр Москвы Сергей Собянин, заявил, что с 16 июня в столице возобновят работу летние веранды ресторанов и кафе.
РБК 00:15
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Энергетика

Минск призвал к пересмотру цен на российский газ

Белоруссия настаивает на пересмотре цены на российский газ до "корректного и справедливого уровня", сообщила пресс-служба Минэнерго республики.
РИА Новости вчера в 12:14
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Экономика

Покупки москвичей выросли после снятия ограничений

Траты москвичей по картам резко выросли после смягчения карантинных ограничений с 1 июня, сообщает РБК со ссылкой на представителей крупных банков.
Коммерсантъ 00:55
1
Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым не пойдет на мировую

Neva.Today вчера в 23:20
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Политика

Песков оценил снятие ограничений в Москве

В Кремле не считают снятие ограничений в столице слишком стремительным.
Российская газета вчера в 06:36
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Происшествия

Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета вчера в 07:30
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Армия и оружие

Польша внесла ясность в вопрос возможного размещения ядерных ракет США

Вопросы дислокации ядерного оружия не являются в настоящее время предметом наших переговоров Павел Солох, глава Бюро национальной безопасности Польши В Польше добавили, что продолжают поддерживать программу по ядерному сдерживанию, предложенную НАТО.
Piter.tv 08 июня в 08:09
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Происшествия

Генри Резник прокомментировал смертельное ДТП с Ефремовым

Вице-президент Международного союза адвокатов и президент Адвокатской палаты Москвы Генри Резник допустил, что Михаил Ефремов может отделаться условным сроком за смертельную аварию, которую он устроил в центре Москвы.
Телеканал 360° вчера в 10:08
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Политика

Патрушев: Запад попытается расколоть общество в РФ перед голосованием

Москва, 10 июня 2020, 08:48 — REGNUM Попытки внести раскол в российское общество в преддверии голосования по поправкам в Конституцию РФ будут, вероятно, активизированы.
REGNUM 01:48
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Происшествия

В Одессе частично обрушился жилой дом

В Одессе частично обрушился четырехэтажный дом, информирует Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям.
Газета.Ru 01:38
Общество

WP: в 14 штатах США резко выросли темпы заражения коронавирусом

Число случаев заражения коронавирусом в США с начала июня резко возросло в 14 штатах, сообщает издание Washington Post со ссылкой на собственные подсчеты.
РИА Новости 01:22
Политика

Путина в США назвали «самым последовательным сторонником демократии»

Автор материала считает, что именно усиление давления на страну подталкивает Путина к проведению конституционной реформы.
Цензуры.Нет вчера в 11:08
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Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM 08 июня в 07:58
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Космос

Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней

Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней.
Российская газета 08 июня в 09:04
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Политика

Путин и Меркель провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель провели телефонный разговор, в ходе которого признали необходимость не допустить разрастания гражданского вооруженного конфликта в Ливии до полноценной войны, а также обсудили урегулирование в Донбассе и борьбу с пандемией COVID-19.
Газета.Ru вчера в 13:36
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Шоу-бизнес

Оксана Самойлова набрала шесть килограммов и стала блондинкой

Газета Metro 08 июня в 09:31
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Происшествия

Михалков назвал ДТП с Ефремовым «закономерным финалом»

Pravda.Ru вчера в 09:41
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Происшествия

В Сирии подорвался на мине автомобиль военной полиции России

Дамаск, 9 июня 2020, 16:39 — REGNUM В районе сирийского города Кобани под бронеавтомобилем из состава патруля военной полиции России сработало взрывное устройство, сообщает 9 июня российский Центр по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике.
REGNUM вчера в 09:39
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Путешествия

Крым откроется для туристов с 1 июля

Туристы из других регионов России смогут приезжать на отдых в Крым с 1 июля.
Телеканал Санкт-Петербург вчера в 10:16
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Происшествия

Соловьев обрушился с критикой на Ефремова после смертельного ДТП

Народные новости 01:34
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Армия и оружие

В Грузии намерены начать производство Су-25

На базе тбилисского авиационного завода может быть развернуто производство штурмовиков Су-25, заявил министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили.
Хакасия-Информ 08 июня в 23:24
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Армия и оружие

Американские военные случайно уронили с самолета гиперзвуковую ракету

Как пишет издание Aviation Week, ракета была непреднамеренно отделена от B-52 во время проведения летных испытаний.
RuNews24.ru 01:14
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Кино

Режиссер «Другого» займется новой частью «Зловещих мертвецов»

Киноафиша России вчера в 02:48
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Как работают Яндекс.Новости?
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