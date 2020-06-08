Коронавирус
RT на русскомПутин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
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Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии
Комсомольская правда08 июня в 08:11
Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса
Государственная Дума РФ08 июня в 07:23
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В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
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Газета.Ru 06:29
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Изначально ожидалось, что встреча пройдёт в Петербурге, так как в предыдущем туре Кубка России "Зенит" проводил матч на выезде, а "Спартак" — дома, однако представители столичного клуба указали на неточность в регламенте, после чего в РФС заявили, что игра состоится в Москве.
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В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений
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В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве
Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
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