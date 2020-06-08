Коронавирус

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
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Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

Комсомольская правда08 июня в 08:11

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

РИА Новости08 июня в 07:57

Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

Государственная Дума РФ08 июня в 07:23

Путин подписал закон о налоговой поддержке граждан и бизнеса

Взгляд.ру08 июня в 07:12

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Известия08 июня в 06:53

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

ТАСС08 июня в 06:52

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

RT на русском08 июня в 07:54
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Общество

Минстрой может отказаться от ежегодного увеличения тарифов ЖКХ

Минстрой рассматривает предложение не увеличивать тарифы за жилищно-коммунальные услуги с 1 июля 2020 года, пишет ТАСС со ссылкой на министра строительства и ЖКХ Владимира Якушева.
Газета.Ru 07:44
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Шоу-бизнес

Виктория Боня жестко раскритиковала Настасью Самбурскую

Виктория Боня подвергла жесткой критике Настасью Самбурскую. Ведущая заявляет, что у актрисы нет таланта.
OAnews 02:30
9
Происшествия

Михаил Ефремов может быть отправлен на психиатрическую экспертизу

Актера Михаила Ефремова планируют отправить на психолого-психиатрическую экспертизу.
Российская газета 07:08
660
Происшествия

В Воронеже полицейский насмерть сбил пешехода

В Воронеже полицейский вылетел на тротуар и сбил троих человек, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:25
1,1K
Общество

Жара в России сменится «арктическим вторжением»

Москва, 10 июня 2020, 13:57 — REGNUM В Россию после жаркой погоды, которая установилась в последнее время на большей части территории страны, придёт холодный фронт с Северного Ледовитого океана.
REGNUM 06:57
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Транспорт

ГИБДД намерен внедрить новый метод проверки водителей на трезвость

ГИБДД намерена внедрить новый метод проверки водителей на трезвость.
Газета.Ru 03:34
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Политика

Песков заявил, что олигархов в России не существует

Таким образом он в среду ответил на просьбу прокомментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко, который ранее упомянул "деньги российских олигархов" в контексте финансирования оппозиционеров в республике.
ТАСС 05:52
1,3K
Происшествия

Актера Ефремова посадили под домашний арест за смертельное ДТП

РИА Новости вчера в 14:36
6,6K
Гаджеты

Новые процессоры AMD Ryzen и видеокарты Radeon ожидаются в октябре

Различные источники говорят о том, что и новые CPU, и новые видеокарты компания AMD выпустит на рынок в начале четвёртого квартала, то есть в октябре.
iXBT.com 06:44
Экономика

ОЭСР спрогнозировала падение ВВП России в 2020 году на 8-10%

В рамках сценария одной волны заболевания ОЭСР прогнозирует снижение мировой экономики в 2020 году на 6% в годовом выражении и рост на 5,2% в следующем году.
Интерфакс 04:12
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Происшествия

Михаил Ефремов получил 50 штрафов за нарушения ПДД за год

В отношении артиста Михаила Ефремова, 8 июня ставшего виновником смертельного ДТП в Москве, за последний год было составлено 50 административных штрафов за нарушения ПДД, передает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя начальника Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Москве Алексея Диокина.
Газета.Ru 06:43
4
Кино

Появился кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров»

В сети появился очередной кадр из нового фильма "Охотники на монстров" – экранизации игры Monster Hunter: World.
Piter.tv 01:11
2
Происшествия

Жириновский прокомментировал ДТП с участием Ефремова

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что актера Михаила Ефремова необходимо заключить под стражу.
Известия вчера в 19:20
160
Происшествия

Экс-чиновница отсудила у родителей сбитого ею ребенка компенсацию

Известия 07:27
31
Происшествия

Руководство ТЭЦ-3 в Норильске задержали по делу о разливе топлива

В конце мая текущего года в ТЭЦ №3 в Норильске произошла разгерметизация резервуара с топливом, в результате чего нефтепродукты попали в реку Амбарная.
Газета.Ru 06:29
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Политика

Песков согласился с Патрушевым о попытке Запада расколоть общество

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал интервью секретаря Совета безопасности Николая Патрушева, в котором тот рассказал о попытках Запада расколоть российское общество перед голосованием по поправкам в Конституцию.
РБК 05:35
3,7K
Футбол

РФС признал ошибку: «Зенит» сыграет со «Спартаком» в Петербурге

Изначально ожидалось, что встреча пройдёт в Петербурге, так как в предыдущем туре Кубка России "Зенит" проводил матч на выезде, а "Спартак" — дома, однако представители столичного клуба указали на неточность в регламенте, после чего в РФС заявили, что игра состоится в Москве.
DP.RU вчера в 09:09
Единоборства

Менеджер Нурмагомедова рассказал о состоянии отца Хабиба

Sport.ru 01:59
2
Политика

Евросоюз одобрил продление санкций против России

Постпреды стран Евросоюза одобрили продление санкций против России еще на один год за присоединение Крыма.
Lenta.ru 07:19
7
Общество

В Чехии прошли антиправительственные акции протеста

Прага, 10 июня 2020, 02:27 — REGNUM Более 150 акций протеста с критикой в адрес чешского правительства прошли в различных городах Чехии, 10 июня сообщает агентство ЧТК.
REGNUM вчера в 19:27
Общество

ФСБ пресекла подготовку теракта в Симферополе

ФСБ предотвратила теракт на одном из рынков Симферополя, задержаны пятеро подозреваемых.
ТАСС 07:46
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Происшествия

Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на его предложение о помощи

DixiNews 03:01
217
Здоровье

В одной из больниц Башкирии половина диагнозов была ошибочной

Меньшее количество ошибок выявлено в РКБ имени Куватова (3%), Республиканском противотуберкулезном диспансере (2%) и 13-й больнице столицы Башкирии (1,2%).
Горобзор.ру 03:24
65
Общество

В Петербурге анонсирован второй этап снятия ограничений

На втором этапе послаблений отменят большинство ограничений связанных с коронавирусом. Это может произойти уже с 14 июня.
Вечерний Санкт-Петербург 02:15
273
Технологии

«ВКонтакте» научилась переводить голосовые сообщения в текст

Вы сможете распознавать как полученные, так и отправленные голосовые сообщения продолжительностью до 30 секунд.
Evo-rus.com вчера в 13:26
68
Политика

Песков сообщил, что Зеленский не приглашен на парад Победы

ТАСС 05:57
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Авто

Skoda представила внедорожный универсал Octavia Scout

Компания Skoda показала четвертое поколение внедорожного универсала Skoda Octavia Combi Scout.
Автоновости дня 03:13
2
Происшествия

Главный нарколог Минздрава нашел виновных в пьянстве Ефремова

Главный внештатный нарколог Минздрава Евгений Брюн заявил, что неоднократно видел актера Михаила Ефремова.
РЕН ТВ вчера в 22:12
82
Политика

Путин заявил о необходимости развития тенденций к цифровизации

«Надо, что называется, подхватить эти тенденции перехода в цифру, брать пример с компаний-лидеров цифровизации», — отметил российский лидер на совещании по связи и IT-индустрии.
Известия 07:26
2
Общество

В Роспотребнадзоре заявили о страхе от падения заболеваемости в Москве

Резкое падение числа новых заражений коронавирусом SARS-CoV-2 в Москве внушает определенный страх, заявила начальник управления Роспотребнадзора по Москве Елена Андреева.
РБК 07:38
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