Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан

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