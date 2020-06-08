Коронавирус
ИА Красная ВеснаПутин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан
Закон о поддержке граждан и бизнеса во время борьбы с пандемией коронавируса подписал президент Росси Владимир Путин.
Читать в источнике
Оценить60
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 19:15, Ашберн
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 06 июня в 12:08
Общество
Собянин разрешил открыть в Москве салоны красоты
Lenta.ru 07:43
Общество
В России нашли замену Sukhoi SuperJet 100
В России нашли замену среднемагистральному самолету Sukhoi SuperJet 100 (SSJ100), несколько раз за последнее время попадавшему в аварии и не востребованному за границей.
Lenta.ru 12:17
Происшествия
Михаил Ефремов был пьян в момент ДТП
Актер Михаил Ефремов, задержанный после ДТП в центре Москвы, был пьян.
Российская газета 17:35
Футбол
«Челси» наигрывает схему игры без Н’Голо Канте
Главный тренер «аристократов» Фрэнк Лэмпард наигрывает схему игры без Канте.
Чемпионат 12:34
Технологии
Мобильные приложения банков могут представлять опасность утечки данных
Банковские приложения являются одними из самых популярных, но помимо этого также рекомендуется устанавливать на смартфон приложения-антивирусы, чтобы предотвратить риск утечки личных данных и избежать хищения средств со счета.
Народные новости вчера в 22:44
Происшествия
Житель Сахалина погиб при нападении медведя
РИА Новости 08:09
Общество
С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска
Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
Общество
В ВОЗ заявили, что ситуация с коронавирусом в мире ухудшается
Ситуация с распространением коронавируса в мире ухудшается, считает генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебрейесус.
Российская газета 15:13
Технологии
Ученые выяснили, как быстро коронавирус распространяется в больнице
Оказавшись на поручне больничной койки, коронавирус за пару дней распространяется по множеству помещений в больнице, выяснили специалисты Университетского колледжа Лондона.
Газета.Ru 05:33
Гаджеты
AMD Ryzen 7 3800XT показал свои возможности в Ashes of the Singularity
Согласно последней утечке, средний процессор линейки Matisse Refresh под названием Ryzen 7 3800XT показал свою мощность во внутреннем бенчмарке Ashes of the Singularity.
The GEEK 13:46
Происшествия
ABC: истребитель F-35A совершил жесткую посадку на авиабазе в США
Многоцелевой истребитель пятого поколения F-35A Lightning II совершил жесткую посадку на авиабазе ВВС США Хилл в штате Юта.
ТАСС 18:31
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Общество
ВВС изменила статью о генетическом центре после разъяснений «Роснефти»
«Русская служба ВВС» исправила статью об участии «Роснефти» в создании центра генетических исследований.
Ведомости 14:49
Интернет
Пользователи WhatsApp оказались под угрозой из-за QR-кодов
Суть уязвимости в том, что Google подвергает метаданные индексации, поэтому номера телефонов таких пользователей оказываются в сети в свободном доступе.
The GEEK 11:28
Космос
Для корабля «Орел» тестируют канатно-спусковое устройство
Инженеры-испытатели лётно-космического центра РКК "Энергия" (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") протестировали новое канатно-спусковое устройство для нового пилотируемого корабля "Орёл".
Российская газета вчера в 08:45
Кино
Создатели мультфильма «Атлантида» рассказали о планах на сиквел
Режиссёр оригинального мультфильма Кирк Уайз рассказал, что сценаристы даже придумали оригинального злодея для сиквела.
REGNUM 07:08
Экономика
В Минэкономразвития спрогнозировали инфляцию в июне
Годовая инфляция, как отмечали в регуляторе, останется на уровне 3–3,1%. При этом накануне в ЦБ заявили, что российская экономика в результате пандемии коронавируса и волнений на нефтяном рынке столкнулась с беспрецедентным шоком.
Известия 14:12
Общество
Русский врач в США заявил об исчезновении коронавируса из Нью-Йорка
Как сообщает ToDay News Ufa, русский врач Евгений Пинелис, работающий в Нью-Йорке (США), рассказал, что внезапно ковид исчез из города.
ToDay News Ufa вчера в 16:05
Общество
В Петербурге открываются непродовольственные магазины
Gazeta.SPb 02:18
Происшествия
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга
Микроавтобус наехал на пешеходов в центре Екатеринбурга.
Уральский меридиан 12:45
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
В правительстве обсуждается идея снизить зарплату топ-менеджерам госкомпаний и госкорпораций, сообщает в понедельник, 8 июня, газета «Коммерсант» со ссылкой на источники в кабмине.
Известия 06:40
Общество
Из Газпрома уволили топ-менеджеров, ответственных за срыв Силы Сибири
Из ПАО "Газпром" уволены топ-менеджеры, которые сорвали сроки строительства газопровода "Сила Сибири", скрыв проблемы с освоением Чаяндинского месторождения.
МонаВиста 08:36
Шоу-бизнес
Фадеев пожаловался на «мерзкие» воспоминания от группы Serebro
Музыкальный продюсер Максим Фадеев в своем инстаграме заявил о мерзких воспоминаниях от работы над группой Serebro.
РИА Новости 17:26
Футбол
Вагнер Лав пошел на двукратное сокращение зарплаты в ЦСКА
Как сообщает комментатор «Матч ТВ» Нобель Арустамян, бразильский форвард Вагнер Лав подпишет однолетний контракт с ЦСКА.
Metaratings вчера в 10:41
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку
RuNews24.ru 02:42
Футбол
Неймар захотел вернуться в «Барселону»
Форвард французского ПСЖ и сборной Бразилии Неймар хочет вернуться «Барселону». Об этом сообщает Mundo Deportivo.
Lenta.ru 16:10