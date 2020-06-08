Коронавирус
RT на русскомПутин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса
Президент России Владимир Путин подписал закон о предоставлении мер поддержки российским гражданам и бизнесу в условиях пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ.
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Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса
Государственная Дума РФвчера в 07:23
Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии
Комсомольская правдавчера в 08:11
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В США похоронили Джорджа Флойда
Газета.Ru 16:51
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Песков опроверг манипуляции со статистикой по коронавирусу в России
Россия не занимается манипуляциями со статистикой смертности от COVID-19.
РБК 19:18
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В Китае решили главную проблему Tesla
Крупнейший китайский производитель аккумуляторов Contemporary Amperex Technology (CATL), поставщик для американского автопроизводителя Tesla, заявил о разработке принципиально новых устройств, которые помогут решить главную проблему отрасли.
Lenta.ru 08:16
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Охлобыстин высказался о смертельном ДТП с участием Ефремова
Актер Иван Охлобыстин высказал свое мнение о смертельном ДТП, участником которого стал актер Михаил Ефремов, 9 июня на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
ИА Красная Весна 14:03
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Власти Москвы пояснили решение о снятии ограничений
Руководитель столичного Департамента торговли и услуг Алексей Немерюк заявил в эфире радиостанции «Эхо Москвы», что ограничения в Москве снимались «не под какие-то мероприятия».
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Жена погибшего в ДТП с Ефремовым ответила на предложение актера помочь
Ruposters.ru 11:19
Армия и оружие
США в ходе испытаний едва не упустили в свободный полет гиперзвуковую ракету
Новейшая гиперзвуковая ракета США в ходе испытаний едва не улетела в свободный полет. Военные вовремя успели ее уничтожить.
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Здоровье
Новые правила медосвидетельствования не защитят водителей от поборов
Отмены дорогостоящего тестирования на алкоголизм не гарантируют новые правила медицинского освидетельствования, представленные Минздравом.
РЕН ТВ 18:11
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В целом Госсовет признал легитимным такое завершение сезона с заморозкой позиций, однако постановил не отправлять в Лигу 2 "Амьен" и "Тулузу", а вместо этого пересмотреть формат чемпионата-2020 / 21, то есть фактически расширить состав участников следующего сезона до 22 команд, включая "Лорьян" и "Ланс".
Soccer.ru 15:46
Политика
Девять депутатов Мосгордумы потребовали отставки спикера Шапошникова
Девять депутатов Мосгордумы от фракций КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия» решили инициировать процедуру выражения недоверия спикеру городского парламента Алексею Шапошникову.
РБК 11:15
Политика
КНДР объявила о разрыве связи с Южной Кореей
Как отмечает Reuters, Пхеньян уже несколько дней угрожал Сеулу закрытием совместного офиса связи, если власти Южной Кореи не помешают северокорейским перебежчикам забрасывать на территорию КНДР пропагандистские листовки.
РБК вчера в 17:46
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Ани Лорак поделилась нежным фото с дочерью-именинницей
Артистка посвятила любимой малышке теплое поздравление в личном блоге и опубликовала нежное фото с именинницей.
Летидор 06:50
Кино
Кадр с Миллой Йовович из фильма «Охотники на монстров» появился в сети
Лос-Анджелес, США, 9 июня 2020, 15:07 — REGNUM Очередной кадр из нового фильма «Охотники на монстров» — экранизации игры Monster Hunter: World появился в сети.
REGNUM 08:07
Армия и оружие
Forbes назвал самые секретные российские подлодки
Журнал Forbes назвал самые секретные российские субмарины, причём одна из них ещё не спущена на воду.
Актуальные Новости 06 июня в 22:08
Здоровье
В Алтайском крае выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом
На 7 июня 2020 года в Алтайском крае выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай 07 июня в 03:00
Общество
Мэр Буэнос-Айреса попросил Россию о помощи в борьбе с коронавирусом
Мэр Буэнос-Айреса Орасио Ларрета обратился к России и другим странам за помощью в борьбе с коронавирусом.
Lenta.ru 19:49
Авто
Компания Toyota запустила продажи гибридного RAV4
Японский автомобильный гигант Toyota анонсировал выход в продажу гибридного паркетника Toyota RAV4.
Faktom вчера в 02:27
Экономика
Алтайские производители не могут продать молочную продукцию на 4 млрд рублей
Сокращение продаж стало причиной того, что на складах скопилась молочная продукция аграрного Алтайского края - впервые за 13 лет сливочное масло, сухое молоко и сыры скопились там на сумму около 4 млрд рублей.
ТАСС 02:10
Шоу-бизнес
Анна Хилькевич решила изменить имя младшей дочери
Анна рассказывала, что им с супругом Артуром не пришлось долго думать по поводу имени наследницы, так как Маша Белова стала частью Анны Хилькевич за те годы, что актриса играла эту роль.
Вокруг ТВ 03:55
Происшествия
Полицейский сбил трех человек на тротуаре в Воронеже
В Воронеже вечером 9 июня произошло ДТП, в результате которого полицейский сбил трех человек на тротуаре.
РБК 17:11
Гаджеты
Некоторые производители сознательно наделяют системные платы особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen
В утилите HWinfo появилась возможность, позволившая уличить некоторых производителей системных плат в том, что они сознательно наделяют их особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen.
iXBT.com 04:15
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Анонс игры Far Cry 6 может состояться в июле
Официальный анонс новой игры Far Cry 6 может состояться уже в июле нынешнего года.
Актуальные Новости 15:27
Политика
Зеленский рассказал об отношении к Бандере
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что отношение к лидеру экстремистской Организации украинских националистов (ОУН) Степану Бандере в стране неоднозначное.
RT на русском 08:25
Футбол
Ройс может перенести операцию на мышце бедра
Дортмунд, Германия, 9 июня 2020, 22:06 — REGNUM 31-летнему немецкому вингеру дортмундской «Боруссии» Марко Ройсу может понадобиться операция на мышце бедра.
REGNUM 15:06
Общество
В России отказались от идеи запретить увольнения во время пандемии
Министерство труда и социальной защиты изменило проект постановления правительства об особом регулировании трудовых отношений во время пандемии.
Lenta.ru 18:38
Происшествия
В Краснодарском крае загорелись пять неэксплуатируемых гаражей
Пять неэксплуатируемых гаражей загорелись в посёлке Новомихайловский Краснодарского края, информации о погибших и пострадавших нет.
RT на русском 19:33
Наука
Археологи нашли предшественника Великой китайской стены
Знаменитая Великая китайская стена на самом деле является очень протяженной фортификационной системой.
Популярная механика 05:42
Общество
В Крыму с 15 июня отменят обязательную обсервацию для граждан России
Симферополь, 9 июня 2020, 19:08 — REGNUM Власти Крыма решили с 15 июня отменить обязательную двухнедельную обсервацию для всех приезжающих из других регионов России.
REGNUM 12:08