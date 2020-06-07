Коронавирус
REGNUMПутин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.ТАСС07:02
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Путин одобрил повышение вдвое минимального пособия на первого ребенка
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Первое место по выдаче ипотеки под 6,5% ожидаемо заняла Москва, где выдали более 4 тыс. кредитов.
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ToDay News Ufa 07:52
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Ученые установили, что струя меняет свою форму с удалением от центра, напоминая знаменитые брюки-клеш, модные в 1970-х годах / ©Дарья Сокол / Пресс-служба МФТИ Силовые линии поля работают как проволоки с нанизанными бусинами — заряженными частицами (рисунок 2). Когда силовые линии вращаются, частицы ускоряются почти до скорости света.
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Общество
Пропуска в Москве могут отменить с середины июня
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Путин поддержал идею создания фонда для обеспечения детей лекарствами
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Путин: сострадание и милосердие помогли России выдержать испытание
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Футбол
Федун предложил постепенно снимать ограничения на посещение стадионов
Владелец московского "Спартака" Леонид Федун предложил постепенно снимать ограничения на посещение стадионов, передает "РБК".
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