с чего всё началось

Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет. Соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Гаджеты Инсайдеры опубликовали снимки Xiaomi Mi Band 5 Инсайдеры раскрыли информацию о браслете Mi Band 5 в Twitter. Фитнес-браслет будет оснащен системой бесконтактной оплаты. 23

Общество «Новичок» добавили в списки Конвенции о запрещении химоружия Опасные химикаты категории «Новичок» официально включены в списки Конвенции о запрещении химического оружия (КЗХО), 8 июня сообщило постпредство Канады при Организации по запрещению химоружия (ОЗХО).

Футбол Цена самого дорогого футболиста мира Мбаппе снизилась до €259 млн Цена французского нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе из-за экономического спада, вызванного пандемией COVID-19, за полгода снизилась на €6 млн и теперь составляет €259 млн.

Общество BP объявила о сокращении 10 тыс. сотрудников Сокращение 10 тысяч сотрудников британской нефтедобывающей компании BP по всему миру вызвано последствиями пандемии коронавируса, заявил исполнительный директор корпорации Бернард Луни 8 июня, сообщает Reuters.

Общество Волгоградцам разрешат ходить без перчаток из-за жары Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поручил чиновникам обдумать и до конца дня отменить требование к жителям региона обязательно носить перчатки в общественных местах. 108

Происшествия Скончался подозреваемый в стрельбе в жилом доме в Москве Мужчина, открывший вечером 7 июня стрельбу из окна жилого дома в Москве, скончался от ранений, полученных при задержании, несмотря на усилия медиков. 1K

Общество Фитнес-клубы и бассейны откроются в Москве с 23 июня Ограничения на работу спортивной индустрии в Москве будут сняты 23 июня. Об этом сообщает официальный сайт мэра города Сергея Собянина. 5

Происшествия Жителя Ростовской области заподозрили в убийстве двух рыбаков Житель села Новобатайск в Ростовской области задержан по подозрению в убийстве двух рыбаков, сообщили в региональном управлении СКР. 31

Общество Экс-менеджеры «Тинькофф» запустили в Германии конкурента Revolut В Германии бывшие выходцы из Тинькофф Банка создали и запустили конкурента Revolut Как сообщает ToDay News Ufa источник, бывшими топ-менеджерами Тинькофф Банка был запущен сервис под названием Vivid Money. 3

Космос Выяснилось, что джеты меняют свою форму по мере удаления от квазаров Ученые установили, что струя меняет свою форму с удалением от центра, напоминая знаменитые брюки-клеш, модные в 1970-х годах / ©Дарья Сокол / Пресс-служба МФТИ Силовые линии поля работают как проволоки с нанизанными бусинами — заряженными частицами (рисунок 2). Когда силовые линии вращаются, частицы ускоряются почти до скорости света.

Общество В Гидрометцентре спрогнозировали неоднородное лето в России Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд спрогнозировал неоднородное лето в России.

Политика На сайт голосования по поправкам в Конституцию внесли изменения Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции отсутствует упоминание о предлагаемой поправке в статью 81, которая обнуляет президентские сроки, во всех 15 тематических блоках. 5,4K

Общество Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему. 30

Общество Пропуска в Москве могут отменить с середины июня Пропускная система в Москве может быть отменена уже с 14 июня, сообщил РБК источник в одной из компаний – партнеров столичной мэрии. 2K