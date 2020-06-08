с чего всё началось

Президент Владимир Путин подписал закон о неотложных мерах, которые направлены на устойчивое развитие экономики и предотвращение последствий коронавируса. Документ опубликовали 8 июня на официальном портале правовой информации.

Путин подписал закон об удвоении пособия на первого ребёнка

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