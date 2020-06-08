Коронавирус

Право.руПраво.руПутин подписал закон об удвоении пособия на первого ребёнка

Президент Владимир Путин подписал закон о неотложных мерах, которые направлены на устойчивое развитие экономики и предотвращение последствий коронавируса. Документ опубликовали 8 июня на официальном портале правовой информации.
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Документ, опубликованный
 на официальном портале правовой информации, разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.
ТАСС07:02

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Путин удвоил детские пособия

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Пособия на детей до полутора лет для неработающих граждан увеличили вдвое

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Мамы Самарской области получат удвоенное пособие по уходу за ребенком

КП - Самаравчера в 07:54
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Общество

В Москве с 9 июня отменят пропуска и режим самоизоляции

Мэр Москвы Сергей Собянин отменил с 9 июня режим пропусков и графики прогулок.
РИА Новости 09:01
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Общество

Путин поручил увеличить минимальный размер пособия по безработице

С мая на три месяца будет увеличен минимальный размер пособия по безработице - до 4,5 тысячи рублей.
Российская газета 09:50
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Политика

Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса

Экс-министр юстиции Украины Елена Лукаш заявила, что Украина никогда не сможет вернуть Донбасс в состав своих территорий, пока у власти остаются нынешние элиты.
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Политика

В России появится федеральный регистр сведений о населении

В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
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Общество

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Газета.Ru 08:40
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Шоу-бизнес

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Общество

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Происшествия

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Шоу-бизнес

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Происшествия

Экс-дознавательница из Уфы раскрыла новые детали изнасилования

Потерпевшая по делу о групповом изнасиловании, экс-дознавательница из Уфы Гульназ Фатхисламова рассказала о деталях преступления, жертвой которого она стала.
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Общество

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Piter.tv 09:48
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Космос

В планетной системе двойника Солнца внезапно был найден двойник Земли

Астрономы обнаружили планету, которая по размеру и расстоянию до родительской звезды очень напоминает Землю.
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Джигарханяна госпитализировали после инсульта

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Путешествия

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Культура

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Продюсер Сергей Сельянов прокомментировал концовку фильма «Брат 2» Алексея Балабанова, который накануне показал Первый канал.
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Космос

NASA заключило контракт на жилой блок окололунной станции

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Политика

Захарова прокомментировала массовые протесты в США

Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала массовые протесты в США.
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Общество

В Госдуме разработали законопроект о почасовой оплате труда

Депутаты Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов, Игорь Лебедев, Алексей Диденко, Андрей Свинцов и сенатор Сергей Леонов разработали законопроект о введении оплаты труда не ниже чем 150 руб. в час для работающих по срочным договорам и неполный день, сообщает «РИА Новости».
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Армия и оружие

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США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17

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Бойфренд дочки Ивана Урганта принес извинения всем, кого он обидел

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