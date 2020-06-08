Коронавирус
Право.руПутин подписал закон об удвоении пособия на первого ребёнка
Президент Владимир Путин подписал закон о неотложных мерах, которые направлены на устойчивое развитие экономики и предотвращение последствий коронавируса. Документ опубликовали 8 июня на официальном портале правовой информации.
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с чего всё началось
Документ, опубликованный на официальном портале правовой информации, разработан с целью урегулирования правоотношений, возникающих в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции.ТАСС07:02
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Путин одобрил повышение вдвое минимального пособия на первого ребенка
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Forbes предсказал победу России над НАТО при конфликте в Прибалтике
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США отказались предоставлять информацию по делу Boeing MH17
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Стала известна стоимость предзаказа смартфона Sony Xperia 1 II
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