Коронавирус

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Президент Владимир Путин подписал закон о поддержке предпринимателей и граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Так, для безработных граждан удвоен размер минимального пособия на детей до полутора лет.
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Путин подписал закон о господдержке: удвоены детские пособия

Вести.Ru07:02

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

RT на русском07:54

Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

Государственная Дума РФ07:23

Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

Комсомольская правда08:11

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

ТАСС06:52

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

РИА Новости07:57

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Известия06:53
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 17:51, Ашберн
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В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом

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