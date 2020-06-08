Коронавирус
ПрофильПутин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии
Президент Владимир Путин подписал закон о поддержке предпринимателей и граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Так, для безработных граждан удвоен размер минимального пособия на детей до полутора лет.
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Шоу-бизнес
Оксана Самойлова перевоплотилась в блондинку
RuNews24.ru 02:42
Кино
Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета вчера в 10:00
Общество
Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу
"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.
ТАСС 04:48
Происшествия
Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
Актер Михаил Ефремов стал участником ДТП в центре Москвы, сообщают СМИ.
Коммерсантъ 16:16
Шоу-бизнес
Пухляш из клипа Little Big стал новым тренером по танцам у Рудковской
Тут не выдержала и пустилась в пляс даже сама Рудковская, а вот Гном Гномыч в ужасе закрыл лицо руками.
78.ru 12:54
Общество
Sony назвала новую дату презентации PlayStation 5
Российская газета 14:55
Общество
В Москве с 9 июня отменят режим самоизоляции и пропуска
Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник подписал указ об отмене с 9 июня режима самоизоляции, пропускного режима, а также о снятии большинства ограничений в столице в три этапа: с 9, 16 и 23 июня.
Интерфакс 07:22
Шоу-бизнес
Дублер Киану Ривза рассказал об истинном характере актера
Экспресс газета 10:57
Общество
Празднование Дня России изменит график выплат июньской пенсии
Выдача пенсий в некоторых регионах в июне будет производиться по измененному графику, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
Народные новости 12:00
Общество
В Москве умер ещё 51 пациент с коронавирусом
В Москве скончался ещё 51 пациент с коронавирусной инфекцией. Общее число летальных случаев в столице достигло 2970.
RT на русском 01:19
Кино
Режиссёр «Отряда самоубийц» опубликовал вырезанный кадр с Джокером
Evo-rus.com 12:44
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 06 июня в 12:08
Шоу-бизнес
Павел Прилучный оплатил лечение Агаты Муцениеце
В феврале Павел Прилучный и Агата Муцениеце объявили о своем разводе.
Вокруг ТВ 13:24
Шоу-бизнес
Екатерина Климова показала загородный дом
Известная актриса Екатерина Климова похвасталась своим загородным домом. Звезда приобрела участок на 15 соток земли с домом два года назад.
Bimru.ru 07:15
Шоу-бизнес
Наташа Королева поделилась видео из бани
На днях популярная певица Наташа Королева порадовала своих поклонников в Instagram.
Bimru.ru 06:31
Шоу-бизнес
Пригожин ответил подписчице на совет не позориться
Продюсер похвалился новой машиной Несколько часов назад Иосиф Пригожин показал свой новый автомобиль на личной странице "Инстаграма".
WomanHit.ru 03:29
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала редкие фото мужа в годовщину свадьбы
Лера Кудрявцева показала редкие фото мужа в годовщину свадьбы Лера Кудрявцева поздравила Игоря Макарова с годовщиной их свадьбы.
Экспресс газета 02:40
Общество
Мишустин заявил о готовности России к открытию туристического сезона
Около 40 регионов РФ уже готовы встречать гостей, а остальным регионам предложено подготовить планы открытия до 15 июня.
Газета.Ru 10:23
Шоу-бизнес
Татьяна Навка вслед за Яной Рудковской показала свой завтрак
Татьяна Навка решила поддержать новый тренд, заданный накануне Яной Рудковской.
Пятый канал вчера в 13:42
Авто
Компания Subaru представила тизер нового Crosstrek
Автопроизводитель опубликовал первый тизер нового Crosstrek перед его дебютом 9 июня.
Тарантас Ньюс 06 июня в 07:14
Культура
«Союзмультфильм» показал, как выглядит волк из нового «Ну, погоди!»
«Союзмультфильм» объявил о съемках новых серий «Ну, погоди!» И даже уже показал, как будет выглядеть главный антагонист сериала — волк.
Оka.fm 06 июня в 07:00
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia 04:27
Кино
Российский фильм «Вратарь Галактики» появится в американском прокате
Сообщается, что фильм появится в прокате на территории США в январе 2021 года. По сюжету, действие фильма происходит в далеком будущем.
АБН 13:47
Кино
Эльфы, дриады, краснолюды: опубликованы концепты магических рас в сериале «Ведьмак»
Киноафиша России 05:35
Кино
Марион Котийяр может сыграть возлюбленную Есенина
Французская актриса Марион Котийяр может исполнить роль Айседоры Дункан, возлюбленной поэта Сергея Есенина.
Inc-news.ru 17:28
Общество
В Госдуме прокомментировали законопроект о почасовой оплате труда
Российский политик, депутат Государственной думы РФ Андрей Свинцов объяснил, как возникла идея законопроекта о введении минимального почасового размера оплаты труда.
Pravda.Ru 13:39