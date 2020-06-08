Президент Владимир Путин подписал закон о поддержке предпринимателей и граждан в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации. Так, для безработных граждан удвоен размер минимального пособия на детей до полутора лет.

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан во время пандемии

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