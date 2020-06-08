Президент России Владимир Путин подписал указ о государственной поддержке россиян и предпринимателей во время пандемии коронавируса. Об этом стало известно в понедельник, 8 июня. Закон касается предоставления мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях пандемии коронавируса.

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и россиян во время пандемии

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