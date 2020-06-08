Коронавирус
iReactorПутин подписал закон о поддержке бизнеса и россиян во время пандемии
Президент России Владимир Путин подписал указ о государственной поддержке россиян и предпринимателей во время пандемии коронавируса. Об этом стало известно в понедельник, 8 июня. Закон касается предоставления мер налоговой поддержки широкому кругу лиц в условиях пандемии коронавируса.
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Общество
С 9 июня в Москве отменят режим самоизоляции и пропуска
Режим самоизоляции, цифровые пропуска и график прогулок отменят в Москве с 9 июня, сообщил председатель Общественной палаты столицы Константин Ремчуков, передает ТАСС.
Ведомости 07:28
Экономика
В Минэкономразвития спрогнозировали инфляцию в июне
Годовая инфляция, как отмечали в регуляторе, останется на уровне 3–3,1%. При этом накануне в ЦБ заявили, что российская экономика в результате пандемии коронавируса и волнений на нефтяном рынке столкнулась с беспрецедентным шоком.
Известия 14:12
Энергетика
«Газпром» заключил крупнейший контракт на поставку газа в России
Двадцатилетний контракт на поставку сырьевого и товарного газа заключили в понедельник, 8 июня, «Газпром» и ООО «РусХимАльянс».
РБК 14:26
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Общество
В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов
Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
РИА Новости 10:57
Происшествия
Мать и троих детей нашли мертвыми в квартире в Элисте
«По предварительным данным, дети погибли от колотых ран, несовместимых с жизнью, женщина покончила с собой», — говорится в сообщении ведомства.
Известия 12:25
Политика
Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17
Прокурор назвал все варианты событий, которые изучало следствие.
Evo-rus.com 11:23
Общество
Росавиация предложит частично открыть авиасообщение с 15 июля
Росавиация направит предложение в Роспотребнадзор о частичном открытии международного авиасообщения с 15 июля.
РБК вчера в 07:52
Здоровье
У 107 постояльцев дома престарелых под Воронежем выявили коронавирус
Коронавирус в Воронежской области подтвердился у 107 постояльцев дома престарелых и у 12 сотрудников.
Известия 10:57
Происшествия
В Рязани от огнестрельного ранения погиб солдат-срочник ВДВ
В Рязани от полученного огнестрельного ранения скончался солдат, проходивший срочную службу в одной из частей ВДВ, сообщают местные СМИ.
РБК 12:02
Политика
Путин присвоил Хабриевой звание «Заслуженный деятель науки»
Академик РАН, сопредседатель рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию, Талия Хабриева получила почетное звание "Заслуженный деятель науки РФ".
Российская газета 13:25
Наука
Новейшие исследования пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК
Новые исследования ученых пролили свет на тайну возникновения РНК и ДНК.
Evo-rus.com 04:17
Единоборства
Стипе Миочич сообщил о готовности вернуться в октагон
Действующий чемпион UFC в тяжелом весе, Стипе Миочич, почти год не выходивший в октагон, сообщил о своем скором возвращении.
FightTime.ru вчера в 17:24
Путешествия
В России с 1 июля планируют запустить межрегиональный туризм
Москва, 8 июня 2020, 12:17 — REGNUM Полноценный запуск в России межрегионального туризма ожидается в июле.
REGNUM 05:17
Политика
Путин присвоил Захаровой ранг посла
REGNUM 06:51
Культура
В Турции назвали самых популярных за рубежом турецких актеров
Что происходит 06 июня в 12:08
Футбол
Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»
Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
Общество
Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице
Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
Авто
Жизнь автомобилистов изменится с 1 июля
Новые правила автотюнинга вступят в силу 1 июля. Владельцы обновленных транспортных средств не смогут пройти дистанционную экспертизу.
Экономика сегодня 02:51
Общество
В Саратовской области отменяют пропуска, открывают кладбища и бани
Напомним, что пропускной режим, запреты на посещение кладбищ, бань и проч. были введены в Саратовской области в апреле.
Четвертая Власть 12:12
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Глобальная ситуация с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 ухудшается.
RT на русском 14:16
Политика
Рогозин рассказал о насмешках со стороны США после запуска Crew Dragon
После успешного запуска американского корабля Crew Dragon к МКС, «Роскосмос» услышал в свой адрес лишь насмешки.
Известия 13:29
Футбол
Сергей Степашин: Будем играть в Краснодаре без зрителей - для «Динамо» это плюс
Не все иностранцы еще играют, потому что они только прошли 14-дневный карантин и набирают форму.
Комсомольская правда 08:06
Шоу-бизнес
В сети поддержали Норкина, выставившего фото с похорон супруги
В сети поддержали журналиста и телеведущего Андрея Норкина, который выложил в собственном Instagram фотографию с похорон своей жены Юлии.
Газета.Ru 06 июня в 20:38
Экономика
Топ-менеджерам госкомпаний могут сократить зарплаты
Предлагается также привязать уровень зарплат топ-менеджеров госкомпаний к короткому перечню показателей эффективности (KPI).
РИА Новости 05:08
Наука
Самое древнее и большое сооружение майя обнаружили
Археологами в Мексике смогли обнаружить самое большое и древнее сооружение майя. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 05 июня в 13:37
Единоборства
Тайсон Фьюри назвал себя величайшим бойцом в истории
Metaratings 12:26
Происшествия
Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение
RT на русском 12:13
Наука
Риск развития деменции увеличивает негативное мышление
В журнале Alzheimer's & Dementia опубликовали статья специалистов, в которой названы причины смертельной неизлечимой болезни.
Live24 11:02
Кино
Актриса Инна Королева покинула сериал «Сваты»
Российская актриса Инна Королева, известная зрителям по своему участию в сериале «Сваты», покинула проект.
iReactor 06:51