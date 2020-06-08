Владимир Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии коронавируса, документ опубликовали на официальном портале правовой информации. Ранее проект одобрили Госдума и Совет Федерации. Так, для неработающих граждан удвоили пособия на детей до полутора лет, до 6752 рублей.

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Политика Елена Шувалова исключена из КПРФ Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший. 1,2K

Происшествия Опубликовано видео задержания нападавших на инкассаторов в Красноярске МВД опубликовало кадры, как сотрудники правоохранительных органов задержали троих подозреваемых в нападении на инкассаторов в Красноярске 30 мая. 103

Культура Первый канал объяснил показ протестов в США в финале «Брата 2» Первый канал заявил, что показ кадров с проходившими недавно акциями протеста и погромами в США под песню «Гудбай, Америка» никак не связан с титрами фильма «Брат 2», которые не транслировались. 1,5K

Общество Россиянам разрешили выезжать из страны Правительство России позволило жителям страны выезжать за рубеж для ухода за больными родственниками, работы, учебы и лечения, сообщил глава кабмина РФ Михаил Мишустин, открывая заседание президиума координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией. 944

Общество Портал сообщил о видевших военные самолеты в небе в день крушения MH17 В день крушения пассажирского Boeing 777 «Малайзийских авиалиний» в 2014 году как минимум два человека заметили военные самолеты в небе, видеозапись с их рассказами опубликована в YouTube-канале проекта Bonanza Media, внимание на нее обратил ТАСС. 535

Гаджеты Анонс смартфона OnePlus Z может состояться в первой половине июля По словам инсайдеров, модель OnePlus Z будет оснащена 16-мегапиксельным селфи-модулем, который расположен в верхней части дисплея посередине.

Здоровье В Ивановской области за неделю резко выросло число больных пневмонией Иваново, 8 июня 2020, 12:21 — REGNUM Число тяжёлых случаев и случаев средней тяжести среди пациентов с положительными тестами на коронавирус выросло в Ивановской области.

Наука Негативное мышление увеличивает риск развития деменции Издание Alzheimer's Dementia опубликовало новое исследование, в котором говорится о влиянии негативного мышления на риск развития слабоумия. 7

Общество Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему. 40

Политика На сайт голосования по поправкам в Конституцию внесли изменения Ранее газета «Ведомости» сообщала, что на сайте для электронного голосования по Конституции отсутствует упоминание о предлагаемой поправке в статью 81, которая обнуляет президентские сроки, во всех 15 тематических блоках. 5,4K

Происшествия В Ростовской области мужчина застрелил двух рыбаков В Ростовской области 34-летний мужчина застрелил двоих рыбаков. Происшествие случилось 5 июня на берегу реки Кагальник. 33

Общество Росавиация предложит возобновить авиасообщение с Европой и Китаем Росавиация предложит возобновить авиасообщение в первую очередь со странами Европы, включая Турцию, а также с Китаем и Южной Кореей. 960