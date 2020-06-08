Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаПутин подписал закон о поддержке самозанятых

Самозанятым гражданам предоставят такие же меры господдержки, которые сегодня получает малый и средний бизнес. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Документ опубликован на сайте Кремля.
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Путин подписал закон о господдержке: удвоены детские пособия

Вести.Ru07:02

Путин подписал закон о мерах поддержки граждан и бизнеса

RT на русском07:54

Президент подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

Государственная Дума РФ07:23

Путин подписал закон о поддержке граждан и бизнеса в условиях пандемии

Комсомольская правда08:11

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса в условиях пандемии

ТАСС06:52

Путин подписал закон о мерах налоговой поддержки граждан и бизнеса

РИА Новости07:57

Путин подписал закон о поддержке бизнеса и граждан в условиях пандемии

Известия06:53
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Автоматически обработан 7221 источник, обновлено в 13:07, Ашберн
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Собянин отменил пропуска и график прогулок

С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
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Найденный в Пермском крае мальчик прошел 40 километров по тайге

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Армена Джигарханяна госпитализировали для профилактики

Госпитализация народного артиста России Армена Джигарханяна связана с необходимостью проведения плановых медицинских процедур, сообщил официальный представитель артиста Артур Согомонян 8 июня, передает ТАСС.
ИА Красная Весна 05:31
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Песков объяснил отсутствие на сайте поправки о президентском сроке

Москва, 8 июня 2020, 13:52 — REGNUM Первоначальное отсутствие поправки о президентских сроках на официальном сайте о голосовании по поправкам к Конституции РФ может быть связано с техническим сбоем.
REGNUM 06:52
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Футбол

Бенедикт Хёведес расторг контракт с «Локомотивом»

Защитник Бенедикт Хёведес покидает московский "Локомотив", сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
РИА Новости 12:19
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В воинской части ВДВ в Рязани погиб солдат-срочник

Прокуратура Рязанского гарнизона начала проверку после гибели солдата-срочника в воинской части ВДВ в Рязани.
ТАСС 11:35
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Наука

Опубликована информация о случаях скрещивании людей и животных

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Наука

Плазмоны удалось сфокусировать в нанострую

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Общество

Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире

Женева, Швейцария, 8 июня 2020, 18:58 — REGNUM Распространение коронавирусной инфекции в Европе замедляется, однако в мире в целом ситуация с вирусом ухудшается.
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Наука

В России усомнились в глубине Марианской впадины

Расположенная в западной части Тихого океана Марианская впадина имеет глубину около 11 тысяч метров и считается самым глубоким местом в Мировом океане.
Lenta.ru 03:33
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Экономика

В России могут вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам

Законопроект о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам внесли в Госдуму парламентарии от ЛДПР, сообщили в пресс-службе одного из авторов инициативы, главы комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова.
Газета.Ru 05 июня в 11:48
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Армия и оружие

Военные США не справились с задержанием российского патруля в Сирии

Военные Соединенных Штатов предприняли неудачную попытку задержания российского патруля в Сирии. Об этом сообщает Telegram-канал WarJournal.
ПолитРоссия 10:55
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Политика

Прокуратура Нидерландов назвала разные версии крушения Boeing MH17

Прокурор назвал все варианты событий, которые изучало следствие.
Evo-rus.com 11:23
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Общество

Фонд солиста группы «Любэ» получил 200 млн рублей из бюджета

Фонд Николая Расторгуева из группы «Любэ» получил из бюджета Москвы 191,1 млн рублей на реставрацию фасада здания, в котором находится его офис.
МР7.ру 12:59
Экономика

Всемирный банк: экономика России в 2020 году упадет на 6%

Ранее прогноз ВБ по спаду ВВП России составлял 1%. Теперь же во Всемирном банке считают в 2020 году российская экономика упадет на 6%.
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СМИ стало известно о переезде Скрипалей в Новую Зеландию

В материале отмечается, что Скрипали, вероятнее всего, проведут остаток жизни под новыми именами, без какого-либо общения с журналистами, знакомыми и родными.
ТК Звезда вчера в 07:18
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Армия и оружие

Польский генерал признал отсутствие угрозы нападения со стороны России

Генерал заявил, что Россия якобы уже ведет «направленные против Польши действия», стараясь вести активность «в информационном, цифровом пространстве».
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В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
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Общество

Путин подписал закон о переносе туров

Президент России Владимир Путин подписал закон о принятии неотложных мер для обеспечения устойчивого развития экономики и предотвращения последствий распространения коронавируса, предусматривающий возможность переноса выполнения обязательств по предоставлению туристических услуг.
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Шоу-бизнес

Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова

ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
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Здоровье

В Роспотребнадзоре рассказали о видах тестирования на коронавирус

В настоящее время в России существует три вида исследований на установление коронавируса у человека.
Газета.Ru 02:57
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Общество

Путин поручил увеличить минимальное пособие по безработице

Президент России Владимир Путин в ходе онлайн-встречи с социальными работниками поручил правительству увеличить минимальный размер пособия по безработице.
Газета.Ru 11:55
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Происшествия

В Южном парке Калининграда рухнул старый дуб

Каскад 12:26
Общество

Жара в столице спадет к выходным

Жара в столице спадет к выходным. В субботу в городе ожидается 17–22 градуса тепла.
Вечерняя Москва 04:12
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Происшествия

Задержан второй подозреваемый в убийстве девочки в Красноярском крае

В Красноярском крае задержали еще одного подозреваемого в убийстве девочки.
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Общество

В Свердловской области сняли часть ограничений для магазинов

Магазины с отдельным входом площадью менее 400 квадратных метров смогут возобновить свою работу в Свердловской области, остальные ограничения в регионе из-за коронавируса продлены до 15 июня, сообщил губернатор Евгений Куйвашев.
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Финансы

Фондовая Америка торгуется без единой динамики

Хотя инвесторы не ожидают изменения ключевой процентной ставки, которая в настоящее время находится в диапазоне от 0% до 0,25% годовых, им интересно услышать заявление регулятора после пятничного отчета о занятости, пишет MarketWatch.
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Начальнику цеха ТЭЦ в Норильске предъявлено обвинение

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Общество

Собянин рассказал, как выбирали вариант действий при пандемии в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём личном блоге рассказал, какой из трех возможных вариантов действий в пандемию был выбран в столице и почему.
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Как работают Яндекс.Новости?
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