Экономика
RT на русскомПутин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка
Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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Авто
Kia представил новый Kia Sorento
Общество
Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома
Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Общество
В Минпромторге прокомментировали ажиотаж в магазинах Москвы
«Ситуация сегодня с утра стала уже намного спокойнее, меньше покупателей, нет такого ажиотажа», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».
Финансы
Курс евро на Forex превысил 90 рублей
По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Общество
Черногория разрешила вылет для части туристов из России
Министерство иностранных дел Черногории дало одобрение на вылет части российских граждан, которые оставались на территории страны из-за введенных ограничений на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за коронавируса
Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» до конца апреля открыл бесплатный доступ к контенту для всех пользователей, не имеющих подписку.
Общество
ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса
Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Происшествия
В Коми обстреляли вертолет Ми-8
Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
Единоборства
Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Технологии
ФСБ разрешила «Тинькофф Мобайлу» продавать виртуальные сим-карты
«Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) продавать услуги связи с использованием eSIM — электронной сим-карты (представляет собой чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который можно дистанционно записать данные оператора связи).
Общество
Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса
Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Футбол
Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил о переезде в другую страну
Энергетика
Сенаторы США попросили Саудовскую Аравию остановить демпинг нефти
Высшее саудовское руководство неоднократно заверяло американских чиновников, в том числе нас, что королевство Саудовская Аравия является стабилизирующей силой на мировых рынках.
Армия и оружие
Российские военные поставили боевикам в Сирии жесткий ультиматум
Отмечается, что Вооруженные силы России требуют от сирийских боевиков незамедлительно уйти со всех участков трассы M-4.
Политика
Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику
Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».
Экономика
Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов
Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Экономика
Курс доллара превысил 80 рублей
Курс доллара подскочил выше 80 рублей. Об этом стало известно 18 марта из данных Мосбиржи. Отметим, биржевой курс евро составил 86,77 рубля.
Футбол
Чемпионат Европы по футболу 2020 года перенесен из-за коронавируса
Чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться летом 2020 года, перенесен на 2021-й (с 11 июня по 11 июля).
Политика
С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля
Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
Экономика
Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году
В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
Здоровье
Назвали три первых признака заболевания коронавирусом
Здоровье
В Чувашии из-за коронавируса введен режим повышенной готовности
Жителей республики просят воздержаться от дальних поездок и посещений общественных мест Из-за распространения коронавирусной инфекции временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев вводит в республике режим повышенной готовности.
Здоровье
Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19
Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
Происшествия
Глава района Махачкалы стал фигурантом дела о хищении 1,3 млн рублей
Следственные органы Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело в отношении главы Советского района Махачкалы Пахрутдина Залибекова, его заместителя Имама Карачаева, брата Садрутдина Залибекова и директора детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Динамо» Лукмана Жабраилова.
Финансы
Мировые правительства раздают деньги и прощают кредиты: что не так с Россией
Дональд Трамп предлагает раздать каждому американцу по $1000 на личные расходы. Такой финансовый прием называют «вертолетными деньгами».
Музыка
Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением
Кино
Обнаружен фильм – предсказание коронавируса: «Заражение» 2011 года
Фильм "Заражение" (Contagion), снятый в 2011 году Стивеном Содербергом, за последние недели стал самой просматриваемой в интернете картиной, сообщает Times of India сегодня, 17 марта.