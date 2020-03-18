Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Общество Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.

Общество В Минпромторге прокомментировали ажиотаж в магазинах Москвы «Ситуация сегодня с утра стала уже намного спокойнее, меньше покупателей, нет такого ажиотажа», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».

Общество Черногория разрешила вылет для части туристов из России Министерство иностранных дел Черногории дало одобрение на вылет части российских граждан, которые оставались на территории страны из-за введенных ограничений на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.

Происшествия В Коми обстреляли вертолет Ми-8 Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.

Общество Путин рассказал о доходах граждан России Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.

Технологии ФСБ разрешила «Тинькофф Мобайлу» продавать виртуальные сим-карты «Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) продавать услуги связи с использованием eSIM — электронной сим-карты (представляет собой чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который можно дистанционно записать данные оператора связи).

Общество Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.

Энергетика Сенаторы США попросили Саудовскую Аравию остановить демпинг нефти Высшее саудовское руководство неоднократно заверяло американских чиновников, в том числе нас, что королевство Саудовская Аравия является стабилизирующей силой на мировых рынках.

Политика Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».

Экономика Курс доллара превысил 80 рублей Курс доллара подскочил выше 80 рублей. Об этом стало известно 18 марта из данных Мосбиржи. Отметим, биржевой курс евро составил 86,77 рубля.

Политика С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.

Здоровье В Чувашии из-за коронавируса введен режим повышенной готовности Жителей республики просят воздержаться от дальних поездок и посещений общественных мест Из-за распространения коронавирусной инфекции временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев вводит в республике режим повышенной готовности.

Происшествия Глава района Махачкалы стал фигурантом дела о хищении 1,3 млн рублей Следственные органы Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело в отношении главы Советского района Махачкалы Пахрутдина Залибекова, его заместителя Имама Карачаева, брата Садрутдина Залибекова и директора детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Динамо» Лукмана Жабраилова.