Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка

Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
Читать в источнике
Комментировать95

Подробнее о событии

Путин подписал закон о покупке у ЦБ акций Сбербанка

Известия10:56

Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка

RT на русском10:33

Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

РБК10:50

ЦБ продает Сбербанк правительству. Почему? И сколько стоит сделка?

ТАСС10:45

Путин подписал закон о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Коммерсантъ10:37

Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка

РИА Новости10:54

Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

DP.RU11:06
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 15:14, Ашберн
Авто

Kia представил новый Kia Sorento

Автоновости дня 07:18
Общество

Собянин призвал работодателей перевести сотрудников на работу из дома

Мэр Москвы призвал столичных работодателей по возможности перевести сотрудников на работу из дома. Об этом говорится в его личном блоге.
Газета.Ru 07:34
Общество

В Минпромторге прокомментировали ажиотаж в магазинах Москвы

«Ситуация сегодня с утра стала уже намного спокойнее, меньше покупателей, нет такого ажиотажа», — заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24».
RT на русском 09:53
Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

РИА Новости 08:20
Финансы

Курс евро на Forex превысил 90 рублей

По состоянию на 21:32 мск курс доллара составлял 82,77 рубля, евро - 90,1 рубля.
Московский Комсомолец 14:48
Общество

Черногория разрешила вылет для части туристов из России

Министерство иностранных дел Черногории дало одобрение на вылет части российских граждан, которые оставались на территории страны из-за введенных ограничений на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19.
Газета.Ru 11:12
Общество

Онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за коронавируса

Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» до конца апреля открыл бесплатный доступ к контенту для всех пользователей, не имеющих подписку.
Общественное телевидение России 16 марта в 22:45
Общество

ВОЗ: начались первые испытания вакцины против коронавируса

Специалисты приступили к первому тестированию вакцины от коронавируса COVID-19, заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
Коммерсантъ 14:52
Происшествия

В Коми обстреляли вертолет Ми-8

Неизвестные обстреляли картечью в Коми вертолет Ми-8 с горючим, сообщили в региональном Следственном комитете.
РИА Новости вчера в 16:10
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости вчера в 15:12
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском 11:55
Технологии

ФСБ разрешила «Тинькофф Мобайлу» продавать виртуальные сим-карты

«Тинькофф Мобайл» получил разрешение от Федеральной службы безопасности (ФСБ) продавать услуги связи с использованием eSIM — электронной сим-карты (представляет собой чип, интегрированный в устройство на этапе производства, на который можно дистанционно записать данные оператора связи).
РБК 11:18
Общество

Российские суды ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Российские суды будут рассматривать ограниченный круг дел и перестанут допускать к процессам тех, кто не является их участниками, из-за распространения коронавирусной инфекции.
Газета.Ru 14:26
Футбол

Игрок ФК «Ростов» Павел Мамаев заявил о переезде в другую страну

Rostov gazeta 03:16
Энергетика

Сенаторы США попросили Саудовскую Аравию остановить демпинг нефти

Высшее саудовское руководство неоднократно заверяло американских чиновников, в том числе нас, что королевство Саудовская Аравия является стабилизирующей силой на мировых рынках.
Новые Известия вчера в 10:03
Армия и оружие

Российские военные поставили боевикам в Сирии жесткий ультиматум

Отмечается, что Вооруженные силы России требуют от сирийских боевиков незамедлительно уйти со всех участков трассы M-4.
ГЛАС.RU 08:32
Политика

Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельную политику

Как отметил российский лидер, Россия и Белоруссия — союзные страны, а не единое государство, так что Минск «имеет право проводить ту внешнюю политику, которую считает для себя целесообразной и полезной».
RT на русском 12:45
Экономика

Греф рассказал о долларе по 100 рублей и нефти за 20 долларов

Глава Сбербанка Герман Греф рассказал о максимально негативном сценарии для российской экономики, который смоделировали сотрудники кредитной организации, пишут «Ведомости».
Lenta.ru вчера в 13:56
Экономика

Курс доллара превысил 80 рублей

Курс доллара подскочил выше 80 рублей. Об этом стало известно 18 марта из данных Мосбиржи. Отметим, биржевой курс евро составил 86,77 рубля.
МР7.ру 11:45
Футбол

Чемпионат Европы по футболу 2020 года перенесен из-за коронавируса

Чемпионат Европы по футболу, который должен был состояться летом 2020 года, перенесен на 2021-й (с 11 июня по 11 июля).
Пенза-взгляд вчера в 08:46
Политика

С плакатов о голосовании по Конституции убрали дату 22 апреля

Федеральный центр довел до регионов установку не использовать дату 22 апреля на продукции, предназначенной для информирования граждан о проведении общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
РБК 13:48
Экономика

Силуанов спрогнозировал дефицит бюджета России в 2020 году

В 2020 году федеральный бюджет России может быть исполнен с дефицитом.
RT на русском 12:59
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Evo-rus.com 01:00
Здоровье

В Чувашии из-за коронавируса введен режим повышенной готовности

Жителей республики просят воздержаться от дальних поездок и посещений общественных мест Из-за распространения коронавирусной инфекции временно исполняющий обязанности главы Чувашии Олег Николаев вводит в республике режим повышенной готовности.
Мой город Чебоксары 07:01
Здоровье

Китайские врачи назвали ошибки европейских коллег при лечении COVID-19

Врачи в китайском городе Ухань, откуда началось распространение коронавирусной инфекции COVID-19, заявили, что европейские доктора повторяют их ошибки при борьбе с заболеванием.
РБК вчера в 08:59
Происшествия

Глава района Махачкалы стал фигурантом дела о хищении 1,3 млн рублей

Следственные органы Следственного комитета России (СКР) возбудили уголовное дело в отношении главы Советского района Махачкалы Пахрутдина Залибекова, его заместителя Имама Карачаева, брата Садрутдина Залибекова и директора детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва «Динамо» Лукмана Жабраилова.
Коммерсантъ 14:45
Шоу-бизнес

Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

WomanHit.ru 03:44
Финансы

Мировые правительства раздают деньги и прощают кредиты: что не так с Россией

Дональд Трамп предлагает раздать каждому американцу по $1000 на личные расходы. Такой финансовый прием называют «вертолетными деньгами».
Московский Комсомолец 10:12
Музыка

Little Big назвали отмену «Евровидения» правильным решением

Российская газета 13:39
Кино

Обнаружен фильм – предсказание коронавируса: «Заражение» 2011 года

Фильм "Заражение" (Contagion), снятый в 2011 году Стивеном Содербергом, за последние недели стал самой просматриваемой в интернете картиной, сообщает Times of India сегодня, 17 марта.
Ревизор.ру вчера в 05:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное