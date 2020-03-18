Экономика

RT на русскомRT на русскомПутин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка

Российский лидер Владимир Путин подписал законопроект о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.
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Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка

РИА Новости10:54

Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

РБК10:50

ЦБ продает Сбербанк правительству. Почему? И сколько стоит сделка?

ТАСС10:45

Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

DP.RU11:06

Путин подписал закон о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Коммерсантъ10:37

Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка

RT на русском10:33

Путин подписал закон о покупке у ЦБ акций Сбербанка

Известия10:56
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Музыка

Представитель Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Известия 09:53
Политика

Путин призвал не верить фейкам о коронавирусе в России

Севастополь, 18 марта 2020, 19:04 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал сограждан не верить вбросам и фейкам насчет коронавируса в России.
REGNUM 12:04
Общество

ФСИН приостановила все свидания с заключенными из-за коронавируса

Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН) объявила о приостановке всех свиданий с заключенными из-за рисков распространения коронавируса.
Ведомости 08:03
Наука

Ученые выявили еще один путь заражения коронавирусом

Молекулярные биологи из Китая обнаружили еще один способ заражения коронавирусом SARS-CoV-2.
МонаВиста 16 марта в 15:57
Общество

Путин подписал закон о возрасте выхода на негосударственную пенсию

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому право получения негосударственной пенсии в рамках добровольного пенсионного страхования появляется у женщин с 55 лет, а у мужчин с 60 лет.
Известия 11:23
Автоспорт

Команды готовы отложить новый регламент до 2022 года

Если все команды согласятся перенести новый технический регламент на 2022 год, то это позволит провести следующий сезон с действующими машинами.
F1news.ru 08:13
Общество

В России зафиксировали 33 новых случая заражения коронавирусом

Выявлено 33 новых случая, из них 31 случай зарегистрирован в Москве, по одному случаю – в Томской и Новосибирской областях, сообщил оперативный штаб.
Ведомости 08:21
Экономика

Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара

Герман Греф поделился стресс-тестом в Сбербанке при высоком курсе доллара. Об этом пишет РБК со ссылкой на главу Сбербанка.
Деловое.ТВ вчера в 09:45
Общество

Путин рассказал о доходах граждан России

Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
RT на русском 11:55
Политика

В России могут перенести весенний призыв в армию

Песков отметил, что вопрос будет изучаться с учетом мнения Министерства обороны РФ. Весенний призыв в России по традиции стартует 1 апреля.
FlashNord 06:59
Финансы

Курс доллара на Московской бирже достиг 80 рублей

Аналитики американского банка Goldman Sachs не исключают, что во втором квартале этого года нефть Brent подешевеет до 20 долларов за баррель.
Говорит Москва 11:24
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Общество

Президент призвал россиян не покупать продукты впрок

Гудвилл.онлайн вчера в 09:00
Политика

Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому

Президент России Владимир Путин заявил, что голосование по поправкам в конституцию будет проводиться со всеми мерами предосторожности, возможно голосование на дому.
РИА Новости 12:02
Энергетика

Нефти предсказали падение стоимости ниже нуля

Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки (Paul Sankey) предсказал падение стоимости нефти ниже нуля.
Lenta.ru 12:01
Общество

Россияне оказались заблокированы в Черногории

Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 заявили, что не могут вернуть в Россию пассажиров из-за отсутствия разрешения на вывоз от властей Черногории.
Москва 24 вчера в 17:23
Энергетика

Путин прокомментировал рост цен на бензин

Газета.Ru вчера в 13:29
Общество

Российские онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за COVID-19

Крупные российские онлайн-кинотеатры, включая Okko, Ivi, Premier, "Кинопоиск HD" и more.tv, сообщили об акциях из-за карантина в связи с распространением нового коронавируса.
РИА Новости 16 марта в 20:22
Авто

Представили седан Hyundai Elantra нового поколения

Новинка получила гибридную версию и внешность в фирменном стиле компании. Дебют обновлённой Hyundai Elantra состоялся в Калифорнии.
Тарантас Ньюс 00:04
Финансы

Индекс РТС упал ниже уровня 2016 года

Резкое падение индексов РТС и Мосбиржи связано с ослаблением рубля и снижением мировых цен на нефть, вызванных объявленной пандемией коронавируса COVID-19.
Политическая Экспертиза 10:54
Транспорт

В России появится новый дорожный знак

«Принятие проекта позволит обеспечить информирование водителей о местах, на которых используются комплексы фотовидеофиксации, и сократить необходимость избыточного применения запрещающих и других дорожных знаков, а также положительно отразится на повышении безопасности движения»,— считают в ГИБДД.
Коммерсантъ 05:22
Происшествия

В Первоуральске фигурант дела о побоях убил свою жену в здании суда

Коммерсантъ 05:10
Шоу-бизнес

Актриса Ольга Куриленко не смогла попасть в больницу с коронавирусом

Известия 00:16
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Политика

Путин уволил пристыдившего коллег замглавы ФСИН

Президент Владимир Путин освободил от должности заместителя директора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерия Максименко, сообщает пресс-служба ведомства.
РБК 08:55
Игры

19 марта выйдет демоверсия ремейка Resident Evil 3

Ранее РИА LIVE24 сообщало, что Capcom показала 13 минут геймплея ремейка Resident Evil 3.
Live24 вчера в 02:39
Космос

Один из девяти двигателей Falcon-9 отключился при запуске на орбиту

Взгляд.ру 09:56
Футбол

Британские СМИ назвали трёх претендентов на Чалова в АПЛ

Как утверждает HITC со ссылкой на печатную версию Daily Mirror, претендентами на Чалова являются «Кристал Пэлас», «Вест Хэм Юнайтед» и «Брайтон энд Хоув Альбион».
RT на русском 11:50
Кино

Мюзикл «Кошки» получил «Золотую малину» как самый худший фильм

Стоит отметить, что автор «Кошек» Том Хупер также получил личную «Золотую малину» как «Худший режиссер».
Культуромания вчера в 01:43
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

РИА Новости вчера в 15:12
Как работают Яндекс.Новости?
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