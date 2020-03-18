Экономика

РБКРБКПутин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка. Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступил в силу со дня его опубликования.
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Путин подписал закон о покупке у ЦБ акций Сбербанка

Известия10:56

Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка

РИА Новости10:54

ЦБ продает Сбербанк правительству. Почему? И сколько стоит сделка?

ТАСС10:45

Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

РБК10:50

Путин утвердил покупку правительством акций Сбербанка

Царьград10:44

Путин подписал закон о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Коммерсантъ10:37

Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка

RT на русском10:33
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Кино

Фильм c прeдсказанием о коронавирусе стaл самым популярным в мирe

Фильм "Заражение" 2011 года выпуска с предсказанием о коронавирусе стал самым популярным в мире.
Ugpressa.ru 15:36
Финансы

Курс доллара в России превысил 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже к закрытию торгов достиг 80,01 рубля, передает ТАСС. Согласно данным площадки, рост составил 6%.
Московский Комсомолец 12:04
Политика

Весенний призыв в армию могут перенести из-за коронавируса

«Не знаю, ответить на ваш вопрос не могу, вопрос хороший, будем изучать и обратимся, кстати, с этим вопросом в министерство обороны», — ответил Песков на вопрос журналиста о возможном переносе весеннего призыва из-за коронавируса.
Daily Storm 07:55
Общество

В России утвердили правила оформления больничных при карантине

Правительство утвердило временные правила оформления электронных больничных листов застрахованным россиянам, которые приехали из стран с неблагополучной ситуацией по коронавирусу, и членам их семей.
Rambler News Service 07:22
Экономика

Европейский центробанк собирается выкупить ценные бумаги на €750 млрд

Европейский центральный банк объявил о программе выкупа ценных бумаг частного и государственного сектора на сумму 750 миллиардов евро.
РИА Новости 19:23
Здоровье

В Минздраве рассказали о влиянии водки на коронавирус

Употребление водки не поможет защититься от коронавируса.
Lenta.ru 10:08
Здоровье

Назван средний возраст заразившихся коронавирусом в Москве

В комментариях к публикации один из интернет-пользователей задал Проценко вопрос о среднем возрасте пациентов с подтвержденным диагнозом.
Московский Комсомолец 09:04
Музыка

Little Big прокомментировали отмену «Евровидения-2020»

REGNUM 13:12
Шоу-бизнес

Звезда «Дома-2» Анастасия Киушкина заразилась коронавирусом

Бывшая участница шоу «Дом-2» Анастасия Киушкина, вернувшись из отпуска во Франции, почувствовала недомогание и ухудшение самочувствия.
Live24 вчера в 12:59
Общество

Российские школы уйдут на каникулы с 23 марта по 12 апреля

"С понедельника (23 марта - ИФ) до 12 апреля включительно в школах будут объявлены каникулы, при этом будет также организована поддержка дистанционного обучения школьников, открыты соответствующие образовательные ресурсы", - сказал Кравцов в среду на заседании совместной рабочей группы Минпросвещения России и Рособрнадзора по поддержке региональных систем образования.
Интерфакс 02:21
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова назвала последний месяц худшим в ее жизни

Самойлова призналась, что последний месяц ее жизни стал для нее самым тяжелым из-за проблем с мужем.
iReactor 14:13
Армия и оружие

ТАСС: под Калининградом развернут РЛС, способную «следить» за Европой

Станция будет способна мониторить воздушную обстановку над всей Европой, включая Великобританию, сообщил ТАСС источник в оборонно-промышленном комплексе.
Коммерсантъ 20:59
Гаджеты

Apple анонсировала новые iPad Pro и MacBook Air

Американская корпорация Apple анонсировала новые устройства линеек iPad и MacBook Air.
Коммерсантъ 09:40
Происшествия

В Японии умер мужчина, который намеренно распространял коронавирус

ТАСС 02:59
Общество

В США коронавирусом заразился первый конгрессмен

Марио Диас-Баларт, американский конгрессмен-республиканец от штата Флорида, стал первым членом высшего законодательного органа США, заразившимся коронавирусной инфекцией COVID-19.
РБК 20:31
Шоу-бизнес

Ксения Собчак показала, чем кормит Константина Богомолова

Напомним, что об отношениях Собчак и Богомолова стало известно в 2019 году, почти сразу после развода телеведущей с актером Максимом Виторганом, с которым они вместе воспитывают двухлетнего сына Платона.
Wday.ru вчера в 05:00
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 15:18
Шоу-бизнес

Милош Бикович рассказал о своих взглядах на секс без любви

Собчак напомнила актеру, что он является одним из секс-символов российского кинематографа, и его имидж далек от образа святого.
NewInform 06:56
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Хоккей

«Ак Барс» призвал отменить плей-офф КХЛ

Хоккейный клуб «Ак Барс» призвал отметить плей-офф Континентальной хоккейной лиги.
Vprognoze.ru 10:55
Общество

Роскомнадзор предупредил СМИ о наказании за фейки о коронавирусе

В пресс-службе Роскомнадзора отметили, что ведомство производит мониторинг СМИ, соцсетей, видеохостингов и телерадиовещательных компаний для выявления недостоверной информации, сеющей панику и провоцирующей общественное беспокойство круглосуточно.
АБН 10:21
Здоровье

Роспотребнадзор призвал пожилых людей реже ходить в магазины

Роспотребнадзор рекомендует россиянам старше 60 лет реже посещать общественные места и сократить поездки на транспорте из-за распространения коронавируса.
НТВ 06:16
Экономика

Силуанов заявил о сжатии «целых секторов экономики» из-за коронавируса

Министр признал, что ситуация в экономике России развивается «не лучшим образом», в результате чего происходит отклонение от ранее сформированных макроэкономических прогнозов, что негативным образом скажется и на доходах государства.
РБК 05:18
Происшествия

Жительница Приамурья предстанет перед судом за фейки о коронавирусе

Сотрудники полиции Амурской области выявили факт распространения недостоверной информации о коронавирусе в регионе и направляют в суд дело в отношении жительницы города Свободного, сообщается в четверг на сайте УМВД по региону.
ТАСС 20:16
Гаджеты

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса

Предсказано снижение цен на видеокарты из-за коронавируса.
Ferra 10:46
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 12:40
Единоборства

Украинский боксер Усик попросил произносить его имя по-русски

Газета.Ru вчера в 10:46
Авто

Производство легковушек в России в феврале упало на 12%

Падение объёмов производства наблюдается и за период январь-февраль, когда было произведено 212 тыс. легковушек, что на 14,1% меньше.
Tvoe-avto.com 13:11
Энергетика

Цена на нефть Brent выросла на 6%

Цена нефти марки Brent выросла чуть более чем на 6%, до $26,42 за баррель. Нефть WTI торговалась на уровне $23,4 (+12,3%).
Коммерсантъ 20:20
Наука

У коронавируса выявили слабое место

Piter.tv 04:40
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