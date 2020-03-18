Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка. Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступил в силу со дня его опубликования.

Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

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