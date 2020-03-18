Экономика
РБКПутин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка. Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступил в силу со дня его опубликования.
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Общество
Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина
Общество
Названа общая черта жертв коронавируса
По данным медиков, почти половина умерших из-за коронавируса ранее страдали по меньшей мере от трех заболеваний, у четверти пациентов была одна или две проблемы со здоровьем.
Здоровье
Число заразившихся коронавирусом в мире превысило 200 тысяч
По последним данным, число случаев заражения коронавирусом нового типа в мире превысило 200 тысяч, при этом число умерших от заболевания COVID-19 составило 8,1 тысяч человек.
Политика
Черногория разрешила вывезти россиян на родину
Власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Спорт
«Оставайтесь дома»: Football Manager 2020, Goat of Duty и ещё ряд игр стали бесплатными
SEGA проводит неделю бесплатного доступа для спортивного симулятора Football Manager 2020.
Футбол
«Алавес» сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом
Выступающий в примере Алавес официально подтвердил факт заражения коронавирусной инфекции у 15 представителей клуба, сообщает Marca.
Политика
МИД Украины выразил протест из-за поездки Путина в Крым
Министерство иностранных дел Украины передало России ноту протеста из-за поездки Владимира Путина в Крым.
Политика
Путин не исключает переноса голосования по поправкам в Конституцию
Президент России Владимир Путин не исключает переноса голосования по поправкам в Конституцию.
Политика
США закрывают границу с Канадой
Ранее в США были выявлены 6,5 тыс. случаев заболевания коронавирусом, 114 человек скончались.
Общество
Каникулы в школах России продлятся с 23 марта до 12 апреля
В российских школах каникулы объявят с 23 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.
Финансы
Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей
Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Общество
Путин рассказал о доходах граждан России
Президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС рассказал, что в России более 70% населения относятся к среднему классу.
Здоровье
Первый перенесший коронавирус в России мужчина поделился опытом
Гражданин Китая Вань Юньбинь, который одним из первых в России перенес коронавирус, посоветовал гражданам соблюдать меры профилактики и не паниковать.
Общество
Презентация PlayStation 5 состоится 18 марта
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» четырех пассажирских самолетов
Неизвестные сообщили о "минировании" четырех пассажирских самолетов, три из которых направляются в Москву, а один вылетел из "Шереметьево" в Уфу, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб.
Энергетика
Уже не друзья по несчастью: Китай вслед за Европой отказывается от российской нефти
Китайцы, как и европейцы могут заменить российскую нефть выгодной саудовской, недаром нефтяная компания Saudi Аrамсо уже объявила о снижении цен для азиатских клиентов на 6 долларов (в Европе они снижены и вовсе на 10 долларов).
Политика
Путин заявил о праве Белоруссии на самостоятельность
Белоруссия имеет право на самостоятельность, потому что не является единым государством с Россией.
Общество
В России выявили 33 новых случая заражения коронавирусом
В России за сутки было зарегистрировано 33 новых случая заражения коронавирусом COVID-19, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.
Энергетика
Путина удивил рост цен на бензин в России
Президент обратил внимание на увеличение стоимости АИ-92 Российский лидер Владимир Путин указал кабинету министров на рост стоимости бензина марки АИ-92 в России, сообщает РИА "Новости".
Экономика
Аналитики заявили о глобальной рецессии. Объясняем, что это значит
Аналитики Morgan Stanley считают базовым сценарием рецессию во всем мире и ожидают, что в этом году рост мировой экономики снизится до 0,9%.
Футбол
Тульский «Арсенал» оштрафовали за баннеры про Валентину Терешкову
Речь идет о баннерах в поддержку Валентины Терешковой, которые появились на Восточной и Западной трибунах.
Культура
Министр культуры поручила театрам и музеям создать онлайн-программы
Министр культуры Ольга Любимова поручила театрам, музеям, концертным залам и другим подведомственным учреждениям создать собственные онлайн-программы.
Технологии
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших
Разработчик тестов на коронавирус объяснил, почему в России действительно немного заболевших Также стало известно, когда увеличится количество тестов на COVID-19.
Авто
Назвали рублевые цены на кроссовер Geely Coolray
Пресс-служба Geely рассекретила российские цены и комплектации нового Geely Coolray.
Общество
Онлайн-кинотеатры открыли бесплатный доступ из-за коронавируса
Онлайн-кинотеатр «КиноПоиск HD» до конца апреля открыл бесплатный доступ к контенту для всех пользователей, не имеющих подписку.
Здоровье
ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса
Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
Общество
Соловьев навсегда изгнал украинского политолога за оскорбление гостя
Телеведущий Владимир Соловьев во время эфира собственной передачи на телеканале «Россия 1» навсегда изгнал из студии украинского эксперта Вячеслава Ковтуна за оскорбление в адрес другого гостя.
Армия и оружие