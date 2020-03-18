Экономика

РБКРБКПутин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка. Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступил в силу со дня его опубликования.
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Путин подписал закон о покупке у ЦБ акций Сбербанка

Известия10:56

Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка

РИА Новости10:54

Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

РБК10:50

ЦБ продает Сбербанк правительству. Почему? И сколько стоит сделка?

ТАСС10:45

Путин утвердил покупку правительством акций Сбербанка

Царьград10:44

Путин подписал закон о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Коммерсантъ10:37

Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка

RT на русском10:33
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Общество

Дачи спасут россиян от коронавируса

Председатель комитета Госдумы по образованию и науке Вячеслав Никонов сделал заявление о том, что лучшее место для спасения от эпидемии коронавируса в России – это дачные участки и деревни.
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Звезда сериала «Кадетство» задержан за избиение врачей в Москве

Газета.Ru 13:49
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Заразиться коронавирусом рискуют люди с I и II группами крови

Чаще всего заражаются коронавирусом обладатели второй группы крови.
ToDay News Ufa вчера в 09:55
Общество

Борт со 157 россиянами вылетел из Черногории в Москву

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», на борту которого находятся 157 российских граждан, вылетел из столицы Черногории в Москву.
RT на русском 18:05
Политика

Путин отменил экзамен по русскому для украинцев и белорусов

Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отменяется собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины, претендующих на вступление в гражданство РФ.
Московский Комсомолец 11:35
Экономика

ЕЦБ объявил о решении выкупить ценные бумаги на €750 млрд

Европейский центральный банк на своём сайте сообщил о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд с целью поддержки экономической стабильности на фоне распространения в мире коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 19:44
Энергетика

В ФАС прокомментировали рост цен на бензин

Федеральная антимонопольная служба не видит предпосылок для роста цен на бензин в России, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
РИА Новости 15:18
Шоу-бизнес

Сын Тарзана и Королевой стал певцом

18-летний сын Тарзана и Наташи Королевой Архип Глушко решил продолжить дело родителей. Он выпустил свою первую композицию.
КМВ Новости вчера в 08:35
Энергетика

Американское СМИ назвало цель России в нефтяной войне

Главная мишень России в нефтяной войне — американская сланцевая нефть, пишет издание The American Conservative.
РИА Новости 08:16
Общество

Досрочный этап сдачи ЕГЭ перенесен на июнь

Досрочный этап ЕГЭ переносится на июнь из-за коронавируса, 18 марта сообщила пресс-служба Рособрнадзора.
Красная весна 02:29
Экономика

Банки попросили ЦБ ослабить за ними надзор из-за коронавируса

Российские банки попросили ЦБ ослабить надзор и регулирование, чтобы перевести больше своих сотрудников на дистанционную работу из-за коронавируса.
РБК 18:47
Происшествия

В суде Первоуральска муж убил обвинившую его в побоях жену

В суде Первоуральска (город-спутник Екатеринбурга) фигурант смертельно ранил свою жену, которая проходила потерпевшей по его делу, и напал на пристава.
Российская газета 04:00
Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Российская газета 11:45
Кино

Universal проведет премьеры фильмов в онлайн-режиме

Adindex.ru вчера в 05:12
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет колонии за взятку

Мосгорсуд приговорил экс-начальника столичного главка СК генерала Александра Дрыманова к 12 годам колонии строгого режима по уголовному делу о двух взятках.
Газета.Ru 08:03
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 12:40
Авто

Представили седан Hyundai Elantra нового поколения

Новинка получила гибридную версию и внешность в фирменном стиле компании. Дебют обновлённой Hyundai Elantra состоялся в Калифорнии.
Тарантас Ньюс 00:04
Политика

Трамп решил взять военные полномочия для борьбы с коронавирусом

На брифинге, посвященном борьбе с коронавирусной инфекцией, президент США Дональд Трамп заявил, что подпишет закон об оборонном производстве (Defense Production Act), который позволит увеличить выпуск масок, респираторов, аппаратов для искусственной вентиляции легких и другого необходимого оборудования, сообщает Reuters.
РБК 13:59
Происшествия

Уголовные дела о продаже данных об умерших возбудили в Приморье

Несколько уголовных дел о получении взятки возбудили в Приморье в отношении сотрудников станции скорой помощи Владивостока, а также одного из сотрудников УМВД краевой столицы.
EastRussia 20:00
Кино

Disney перенесла премьеру «Черной вдовы» из-за коронавируса

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Little Big отреагировали на отмену Евровидения-2020

RT на русском 12:54
Здоровье

Назвали три первых признака заболевания коронавирусом

Признаки коронавируса COVID-19 проявляются у человека не сразу, а только спустя несколько дней после заболевания.
SMINEWS в Подольске вчера в 12:22
Здоровье

В Китае нашли эффективное лекарство от коронавируса

Китайское правительство заявило, что нашло эффективное лекарство, которое позволяет быстрее вылечить заразившихся коронавирусом.
Газета.Ru 18:40
Политика

Замдиректора ФСИН Валерий Максименко освобожден от должности

"В соответствии с указом президента РФ от 18 марта 2020 года освобожден от должности заместитель директора ФСИН России Валерий Максименко", - отметили в ведомстве.
ТАСС 07:20
Наука

Ученые смоделировали новый тип квантовых состояний

Группа ученых предсказала новый тип квантовых топологических состояний двух фотонов, а также предложила доступный метод экспериментальной проверки сделанных ею предсказаний.
Rusargument 15:50
Финансы

Валютный рынок отыгрывает обвал товарного

Валютный рынок отыгрывает обвал товарного Курс доллара на российском рынке после четырехлетнего перерыва поднялся выше уровня 80 руб./$.
Коммерсантъ 15:16
Финансы

Moody’s прогнозирует увеличение стоимости заимствований регионов России из-за коронавируса

Стоимость заимствований российских регионов путем размещения облигаций может увеличиться из-за пандемии коронавируса, говорится в материале международного рейтингового агентства Moody's.
ТАСС 15:41
Общество

В США обнаружили коронавирус у конгрессмена

Член конгресса США Марио Диас-Баларт от Республиканской партии (штат Флорида) сдал положительный тест на коронавирусную инфекцию COVID-19.
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Sony рассказала о характеристиках новой PlayStation 5

Газета.Ru 17:33
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Сын Синди Кроуфорд набил второе тату на лице

На черно-белом снимке, в весьма спортивном аутфите восходящая звезда модельного бизнеса похвастался своей новой, уже второй татуировкой, которую он решил сделать на левой щеке.
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