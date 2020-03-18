Экономика

РБКРБКПутин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о покупке правительством у Банка России акций Сбербанка. Документ опубликован на портале правовой информации. Закон вступил в силу со дня его опубликования.
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Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка

РИА Новости10:54

Путин подписал закон о покупке правительством у ЦБ акций Сбербанка

РБК10:50

ЦБ продает Сбербанк правительству. Почему? И сколько стоит сделка?

ТАСС10:45

Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка у ЦБ

DP.RU11:06

Путин подписал закон о покупке акций Сбербанка у ЦБ

Коммерсантъ10:37

Путин подписал закон о покупке правительством акций Сбербанка

RT на русском10:33

Путин подписал закон о покупке у ЦБ акций Сбербанка

Известия10:56
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Игры

Sony официально объявила дату презентации PlayStation 5

Компания Sony официально объявила о дате проведения презентации своей консоли следующего поколения - PlayStation 5.
Российская газета вчера в 08:42
Финансы

Курс доллара на Московской бирже превысил 80 рублей

Курс доллара на Московской бирже вечером в среду в моменте превысил 80 рублей, протестировав минимум с января 2016 года, однако затем отошел от психологического рубежа.
Российская газета 11:45
Политика

FT: Евросоюз заподозрил Россию в дезинформации по коронавирусу

В EEAS уверены, что связанные с Россией фейковые аккаунты в соцсетях, которые ранее публиковали сообщения о ситуации в Сирии и протестах «желтых жилетов» во Франции, переключились на распространение онлайн «дезинформации о коронавирусе на английском, испанском, итальянском, немецком и французском языках».
Ведомости 03:01
Общество

Аршавин через суд добивается уменьшения алиментов для Барановской

Бывший футболист сборной России по футболу Андрей Аршавин через суд требует уменьшения размера алиментов для своей бывшей гражданской жены и их троих детей, сообщили РИА Новости в Савеловском суде Москвы.
РИА Новости 08:20
Политика

Путин допустил проведение голосования по Конституции на дому

Накануне Путин своим указом назначил общероссийское голосование по поправкам в Конституцию на 22 апреля.
РИА Новости 12:28
Музыка

Представитель Little Big прокомментировала отмену «Евровидения»

Известия 09:53
Здоровье

ВОЗ рекомендовала не пить ибупрофен при лечении от коронавируса

Пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил, что ВОЗ рекомендует не пить ибупрофен и содержащие его лекарства для самолечения при коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском вчера в 07:08
Политика

Путин оценил ситуацию с коронавирусом в России

Российский Минздрав держит ситуацию с коронавирусом под контролем. Такую оценку дал президент Владимир Путин, сообщает РИА Новости.
Lenta.ru 11:41
Общество

Перенесен досрочный период сдачи ЕГЭ на Вологодине

Сроки проведения досрочного периода сдачи ЕГЭ и государственного выпускного экзамена перенесли на основной, который состоится с 25 мая по 29 июня.
СеверИнфо 03:43
Экономика

Силуанов сообщил, что бюджет России в 2020 году будет дефицитным

Как отметил Силуанов, ситуация в российской экономике развивается сейчас не лучшим образом, наблюдается отклонение от макропрогноза на 2020 год.
ТАСС 04:30
Здоровье

Основания для анализа на коронавирус назвали власти Москвы

Столичный Депздрав назвал людей, которым стоит пройти тест на коронавирус. К тому же граждан разделили на 4 условные группы.
Live24 06:40
Общество

Умерла Валентина Гагарина — вдова Юрия Гагарина

Скончалась Валентина Гагарина — вдова первого космонавта Юрия Гагарина.
Salt Mag вчера в 11:26
Происшествия

Генерал СК Дрыманов получил 12 лет тюрьмы за взятку

Российская газета 07:05
Политика

Путин объяснил отказ Лукашенко признать Крым российским

Президент Белоруссии Александр Лукашенко официально не признает Крым российским, поскольку хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной, считает президент России Владимир Путин.
Lenta.ru 12:40
Общество

Рассекречены документы о первом выходе человека в открытый космос

Известия 04:34
Экономика

До 25 миллионов человек могут лишиться работы из-за коронавируса

Порядка 25 миллионов человек по всему миру могут лишиться работы из-за пандемии коронавируса.
Российская газета 10:46
Общество

Из-за коронавируса отменили свидания в колониях и СИЗО

Федеральная служба исполнения наказаний выпустила постановление, согласно которому свидания с заключенными временно приостановлены.
Live24 08:40
Общество

В российских судах ограничат рассмотрение дел из-за коронавируса

Верховный суд в связи с распространением коронавирусной инфекции постановил рассматривать только дела безотлагательного характера.
РБК 12:23
Общество

«Аэрофлот» в среду начнет вывозить застрявших в Черногории пассажиров

В среду вечером власти Черногории дали разрешение на вывоз россиян на родину, заявила ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Интерфакс 12:19
Общество

ВОЗ сообщила о начале тестирования вакцины против коронавируса

Начались первые тесты вакцины против COVID-19, заявил на пресс-конференции в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
РИА Новости 12:38
Политика

Путин отменил экзамен по русскому для украинцев и белорусов

Президент Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым отменяется собеседование на знание русского языка для граждан Белоруссии и Украины, претендующих на вступление в гражданство РФ.
Московский Комсомолец 11:35
Энергетика

Японский банк предсказал нефти падение ниже нуля

Аналитик японского банка Mizuho Пол Санки предсказал падение стоимости нефти ниже нуля.
News.ru 12:20
Здоровье

Названо эффективное лекарство от коронавируса

Власти Китая назвали эффективное лекарство от коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего пневмонию COVID-19.
Lenta.ru 07:47
Шоу-бизнес

Зараженной коронавирусом Куриленко отказали в госпитализации

WomanHit.ru 03:44
Общество

В России выявили еще 33 случая заражения коронавирусом

Москва, 18 марта 2020, 14:42 — REGNUM 33 новых случая заражения коронавирусом выявили в России, в том числе 31 — в Москве.
REGNUM 07:42
Культура

Мезенцев рассказал о «проклятом» шоу Дудя

Известный блогер Сергей Мезенцев посетовал на то, что всем участникам шоу вДудь наносится удар по репутации после разговора в эфире с ведущим и рассказал о своей ситуации.
NewInform 10:14
Хоккей

«Ак Барс» попросил КХЛ завершить сезон без определения победителя

Казанский «Ак Барс» обратился к руководству КХЛ с просьбой досрочно завершить сезон без определения победителя.
РБК 07:24
Общество

В каналах Венеции из-за карантина стала чистой вода

Общественное телевидение России 03:22
Футбол

«Алавес» объявил о 15 случаях заражения коронавирусом в клубе

«Алавес» на официальном сайте сообщил о 15 случаях заражения коронавирусом в клубе.
Чемпионат 11:18
Футбол

Чаловым интересуются три клуба АПЛ

Москва, 18 марта 2020, 18:40 — REGNUM Согласно информации HITC, форвардом московского ЦСКА Федором Чаловым интересуются три клуба из Английской премьер-лиги.
REGNUM 11:40
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