Коронавирус

9111.ru9111.ruПутин подписал закон о кредитных каникулах

В России пострадавшие из-за коронавируса граждане, индивидуальные предприниматели и субъекты малого и среднего предпринимательства получают право на кредитные каникулы – отсрочку погашения суммы основного долга и уплаты процентов по кредитам.
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Президент РФ подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

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Путин подписал закон о кредитных каникулах россиян

Lenta.ruвчера в 13:01

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса

Газета.Ruвчера в 13:33

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Владимир Путин подписал закон о «кредитных каникулах»

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Путин подписал закон о кредитных каникулах из-за COVID-19

РБКвчера в 14:47

Милость кредиторов. Помогут ли меры поддержки заемщика сгладить последствия кризиса

Forbesвчера в 04:14
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Происшествия

В МЧС рассказали о погибшем и пострадавших при взрыве в Орехово-Зуево

Известия 07:22
Происшествия

В Брянске за сутки число заболевших коронавирусом выросло в 2,5 раза

В Брянске количество инфицированных COVID-2019 за минувшие сутки выросло с 7 человек до 19.
Российская газета 06:50
Экономика

Банк России решил не переносить выплаты физлиц по кредитам в апреле

В апреле у заемщиков появится право на кредитные каникулы - до 30 сентября они смогут приостановить выплаты на срок до полугода, в случае снижения их дохода на 30% по сравнению с уровнем 2019 года.
Российская газета вчера в 09:21
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Коронавирус. Закрывать дороги в Саратовской области не планируется

Сегодня, в ходе брифинга оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории региона, Александр Стрелюхин вновь напомнил присутствующим о начале дистанционного обучения в школах и ВУЗах Саратовской области.
Саратов.Экспресс 02:24
Общество

Мишустин утвердил правила поведения при введении режима ЧС

Глава правительства Михаил Мишустин утвердил правила поведения граждан и организаций, обязательные для исполнения при введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации.
РБК вчера в 09:14
Происшествия

В Мурманске ликвидирован боевик, планировавший теракт

"Сегодня ночью в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Мурманске органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт", - сообщили "Интерфаксу" в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК) При попытке задержания злоумышленник открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован.
Интерфакс 05:59
Экономика

Глава МВФ заявила, что мировая экономика вошла в период спада

Мировая экономика вступила в период спада из-за пандемии нового коронавируса.
ТАСС вчера в 13:11
Общество

В Китае объявлен День национального траура по жертвам коронавируса

В память о жертвах эпидемии приспущены национальные флаги, страна почтила умерших минутой молчания.
Первый канал 05:09
Здоровье

Илон Маск выдал аппараты от храпа за ИВЛ в разгар эпидемии

Глава компании SpaceX, как и обещал, начать поставлять в американские больницы новые аппараты ИВЛ своего производства.
РЕН ТВ вчера в 13:14
Происшествия

В петербургской больнице у врачей и пациентов выявили коронавирус

Коронавирус выявлен у пяти сотрудников и 11 пациентов Александровской больницы, где ранее COVID-19 был посмертно подтвержден у больного с инфарктом, сообщает городской комитет по здравоохранению в субботу.
РИА Новости 07:08
Политика

В Кремле назвали условие сокращения нерабочих дней в апреле

Как только угроза распространения коронавируса в России станет минимальной, будет возможно сокращение режима нерабочих дней, который ранее был продлен до 30 апреля.
Газета.Ru вчера в 08:48
Происшествия

В Туле умерла вылечившаяся от коронавируса женщина

Жительница Тулы, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, скончалась от хронического заболевания, сообщило областное правительство.
РИА Новости 03:28
Общество

«Вектор» и Роспотребнадзор рассказали о вакцине от коронавируса

В государственном научном центре "Вектор" начался этап испытаний на обезьянах вакцины против коронавируса COVID-19.
Вести.Ru 05:39
Общество

Режим самоизоляции в Новосибирской области продлили до 30 апреля

Сроки режима самоизоляции в Новосибирской области продолжительнее, чем в соседних Омской области, Забайкалье и Хакасии, где карантин продлили до 12 апреля.
Новосибирские новости 06:41
Здоровье

Вирусолог оценил влияние прививки от туберкулеза против коронавируса

Главный внештатный специалист по проблемам диагностики и лечения ВИЧ-инфекции, директор Международного учебно-методического центра вирусологии человека Медицинского института РУДН Алексей Мазус считает, что в России смертность от коронавируса может быть значительно ниже, так как каждый россиянин прививался в детстве от туберкулеза.
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Общество

В российских школах допустили продление учебного года

Учебный год в некоторых российских школах могут продлить до 8 июня, допустили в Минпросвещения.
Lenta.ru 06:05
Здоровье

Ивановская областная больница закрылась на карантин из-за коронавируса

Больница в Иваново закрылась для приема больных на двухнедельный карантин, сообщает Shraibikus News.
Shraibikus News 07:28
Происшествия

На Урале поймали мужчину, который распространял фейки о коронавирусе

Мужчина распространял фейковые новости о пандемии коронавируса в интернете.
Екатеринбург Онлайн 06:33
Общество

Профессии, для которых растет число вакансий

«Российская газета» со ссылкой на портал HeadHunter сообщила о росте количества вакансий по целому ряду профессий за последний месяц, сообщается на сайте РИА Новости.
Страна Советов on-line 03:41
Происшествия

В Карелии выявлен пятый заболевший коронавирусом

В целом, по данным на утро 4 апреля, в больнице с подозрением на коронавирус находятся пять человек.
Karelia.news 03:00
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ вчера в 03:06
Общество

Сценарий развития коронавируса в России назвали оптимистичным

Россия движется по оптимистичному сценарию развития ситуации с коронавирусом.
Lenta.ru 07:39
Общество

Власти Москвы рассказали о системе контроля режима самоизоляции

Москва технически готова к запуску умной системы контроля соблюдения домашнего режима самоизоляции, заявил министр правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко.
RT на русском 07:26
Футбол

Вице-президент «Барселоны» заразился коронавирусом

Испанская пресса сообщает, что вице-президент "Барселоны" Жорди Кардонер заразился коронавирусом.
Soccer.ru 06:28
Общество

Врач объяснил, почему не надо носить защитную маску на улице

Профессор кафедры госпитальной терапии Сеченовского университета, доктор медицинских наук Сергей Яковлев прокомментировал позицию ВОЗ, отметив, что носить маску на улице бесполезно.
Российская газета 01:05
Общество

Глава Кузбасса назвал условие для отмена ограничений из-за COVID-19

Кузбасс постепенно будет отменять введенные из-за коронавируса ограничительные меры в работе магазинов и транспорта, если в течение следующей недели ситуация останется стабильной, сообщил в своем обращении к жителям региона губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
РИА Новости 04:46
Шоу-бизнес

Заворотнюк впервые за время болезни ответила подписчикам

Актриса Анастасия Заворотнюк впервые за время лечения от рака мозга ответила подписчикам в Instagram.
Lenta.ru вчера в 19:49
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru 02 апреля в 12:27
Экономика

Западные СМИ: Россия попала в руки к саудитам

Влиятельная шведская газета Dagens Nyheter пришла к выводу, что Россия попала в руки к саудитам из-за обрушившихся мировых цен на нефть и коронавирусной пандемии.
Рамблер 05:50
Общество

Еще четыре пациента с коронавирусом умерли в Москве

Радио 1 03:23
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