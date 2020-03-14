Политика
ВедомостиПутин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь он должен быть направлен для проверки на соответствие действующему Основному закону в Конституционный суд.
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Здоровье
Главный пульмонолог России назвал этапы заражения коронавирусом
Главный терапевт-пульмонолог Минздрава Александр Чучалин рассказал RT об этапах развития болезни, вызванной коронавирусной инфекцией Covid-19.
Общество
В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение
На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.
Политика
В ЛНР ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса
Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник ввел в республике режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.
Музыка
Солист Little Big назвал адом съемки клипа к Евровидению
Политика
Мишустин утвердил комплекс мер по борьбе с коронавирусом в России
Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил комплекс мер по сдерживанию и борьбе с коронавирусной инфекцией на территории России.
Здоровье
Названы тяжелые последствия коронавируса
Армия и оружие
В Швеции заявили о риске военной эскалации в Балтийском регионе
Служба внешней военной разведки Швеции заявила, что ситуация с политикой безопасности в регионе Балтийского моря ухудшилась, что означает «повышенный риск военных инцидентов и конфронтации».
Общество
Ельцин центр в Екатеринбурге закрывается с 16 марта из-за коронавируса
Музей Бориса Ельцина и Арт-галерея Ельцин центра в Екатеринбурге закрывается с 16 марта в связи с мерами по профилактике коронавируса.
Политика
В Киеве проходит марш добровольцев, несмотря на карантин
Спорт
Норвежский лыжник Нортуг сравнил Большунова с собой
Олимпийский чемпион Петтер Нортуг сравнил с собой российского лыжника Александра Большунова, который в этом сезоне стал победителем Кубка мира.
Экономика
Минфин: коронавирус влияет на экономику России сильнее цен на нефть
Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что все происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке, цитирует его РИА "Новости".
Общество
Жители Тутаева хотят лишить Валентину Терешкову почетного звания
Армия и оружие
Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы
Военная база Эт-Таджи недалеко от Багдада подверглась ракетному обстрелу.
Футбол
Роналду выступил с обращением по ситуации с коронавирусом
Нападающий «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду в соцсетях прокомментировал ситуацию с пандемией коронавируса в мире.
Кино
Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса
Представители киностудии объяснили, что несмотря на отсутствие случаев заболевания новым вирусом среди членов команды, было принято решение всё же приостановить съёмки фильмов ввиду нестабильной мировой ситуации.
Наука
Ученые прояснили математику роста головного мозга
Группа исследователей из Стэнфордского университета использовала методы микроскопии и математического моделирования, чтобы найти закономерности в росте нейронов в мозге плоского червя.
Недвижимость
Риелторы спрогнозировали, что произойдет на рынке недвижимости
На первых порах сложно сказать, что произойдет с рынком недвижимости и поспешных решений принимать не стоит.
Культура
Подборку фильмов ужасов подготовили для москвичей к пятнице, 13-го
Финансы
Курс рубля вернется к прежним значениям в 2022 году
К прежним значениям курс рубля вернется в течение двух-трех лет – к 2022 году.
Шоу-бизнес
Жена сбрившего брови Джигана прокомментировала скандал в семье
Жена рэпера Джигана Оксана Самойлова прокомментировала скандал в семье. Пост на эту тему она опубликовала в своем Instagram-аккаунте.
Общество
Турция закрыла авиасообщение с девятью странами ЕС
Турция приостановила авиасообщение с Германией, Францией, Испанией и еще шестью странами ЕС из-за коронавируса, сообщил министр транспорта страны Мехмет Джахит Турхан в пятницу.
Финансы
Банки повышают ставки ипотеки из-за снижения рубля
Крупные банки начинают повышать ставки ипотеки. Уже увеличили ставки Юникредит-банк и Транскапиталбанк.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Финансы
Курс рубля растет к доллару и евро
Курс доллара понизился на 84 копейки - до 74,01 рубля. Курс евро упал на 68 копеек и достиг 82,83 рубля.
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Общество
Apple закрывает магазины по всему миру
Американская корпорация Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании.
Политика
Глава Федерации бокса России пригласил критиков Терешковой на ринг
Генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев пригласил всех критиков депутата Госдумы Валентины Терешковой, предложившей обнулить президентские сроки Владимира Путина, «поговорить» по правилам бокса.