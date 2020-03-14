с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь он должен быть направлен для проверки на соответствие действующему Основному закону в Конституционный суд.

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Общество В России рекомендовано перевести школьников на дистанционное обучение На основании протокола заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции была сделана рекомендация по мере необходимости переводить образовательный процесс в дистанционный режим обучения.

Политика В ЛНР ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник ввел в республике режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения коронавируса.

Спорт Норвежский лыжник Нортуг сравнил Большунова с собой Олимпийский чемпион Петтер Нортуг сравнил с собой российского лыжника Александра Большунова, который в этом сезоне стал победителем Кубка мира.

Экономика Минфин: коронавирус влияет на экономику России сильнее цен на нефть Министр финансов России Антон Силуанов полагает, что все происходящее с коронавирусом сильнее влияет на российскую экономику, чем колебание цен на нефтяном рынке, цитирует его РИА "Новости".

Кино Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса Представители киностудии объяснили, что несмотря на отсутствие случаев заболевания новым вирусом среди членов команды, было принято решение всё же приостановить съёмки фильмов ввиду нестабильной мировой ситуации.

Наука Ученые прояснили математику роста головного мозга Группа исследователей из Стэнфордского университета использовала методы микроскопии и математического моделирования, чтобы найти закономерности в росте нейронов в мозге плоского червя.

Общество Турция закрыла авиасообщение с девятью странами ЕС Турция приостановила авиасообщение с Германией, Францией, Испанией и еще шестью странами ЕС из-за коронавируса, сообщил министр транспорта страны Мехмет Джахит Турхан в пятницу.

Финансы Курс рубля растет к доллару и евро Курс доллара понизился на 84 копейки - до 74,01 рубля. Курс евро упал на 68 копеек и достиг 82,83 рубля.

Гаджеты Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.

Общество Apple закрывает магазины по всему миру Американская корпорация Apple закрывает магазины за пределами Китая из-за коронавируса, говорится в заявлении на сайте компании.