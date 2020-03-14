Политика

ВедомостиВедомостиПутин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь он должен быть направлен для проверки на соответствие действующему Основному закону в Конституционный суд.
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с чего всё началось
Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" размещен в субботу на портале
 правовой информации.
ТАСС06:47

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Путин обратился в Конституционный Суд о легитимности его поправок в Конституцию

Фонтанка.Ру08:20

Госдума и Совфед одобрили закон о поправке к Конституции

RT на русском11 марта в 11:18

Президент Владимир Путин подписал закон о поправках к Конституции

Эхо Москвы08:00

Путин утвердил процедуру внесения изменений в Конституцию

Lenta.ru07:23

Крымские парламентарии приступили к обсуждению закона о поправках в Конституцию

КИА12 марта в 03:14

Путин утвердил процедурную часть законопроекта о поправках в Конституцию

ТАСС07:18

Совфед одобрил закон о поправках к Конституции

ProUfu.ru11 марта в 09:05
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Общество

Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
РБК 08:10
Общество

В Кемерове рассказали о состоянии двух заразившихся коронавирусом

Состояние двоих жителей Кемерова, заразившихся коронавирусной инфекцией COVID-19, оценивается как удовлетворительное и средней степени тяжести, сообщила главный областной специалист по инфекционным болезням Ольга Бородкина.
RT на русском 08:38
Общество

Тётя Макгрегора скончалась из-за коронавируса

Metaratings 01:18
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

РБК вчера в 11:03
Музыка

Little Big представила песню для «Евровидения»

Группа Little Big представила песню «Uno», с которой музыканты выступят на «Евровидении» в мае.
Коммерсантъ 12 марта в 17:33
Футбол

«Спартак» одержал волевую победу в Оренбурге

В матче 22-го тура российской премьер-лиги московский "Спартак" на поле стадиона "Газовик" в Оренбурге одержал волевую победу над местной одноименной командой – 3:1. У победителей голами отметились аргентинец Эсекьель Понсе (44-я минута), швед Джордан Ларссон (71) и россиянин Резиуан Мирзов (90+4), а у хозяев поля единожды отличился Джоэль Фамейе из Ганы, открывший счет на 17-й минуте.
Вести.Ru 09:00
Общество

«Аэрофлот» сокращает количество рейсов в Европу с 16 марта

С 14 марта и 16 марта будет сокращена частота полетов из Москвы соответственно в Копенгаген и Прагу в связи с решением местных властей ограничить въезд иностранных граждан, прибывающих на их территорию в туристических целях.
Агентство Москва 04:43
Религия

РПЦ не отменит службы даже в случае распространения коронавируса

Духовенство Русской православной церкви не откажется от совершения литургии даже в случае распространения коронавируса, заявил в субботу глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион.
Интерфакс 07:40
Общество

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Общество

В Москве ввели свободное посещение школ из-за коронавируса

Документ предусматривает дополнительные меры по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, в том числе свободное посещение школ.
РИА Новости 03:53
Футбол

Дзюба и Азмун сыграют против «Урала» с первых минут

Мойка78 08:29
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 45

Общее число зараженных коронавирусом в России увеличилось с 34 до 45 человек за последние сутки, сообщили в пятницу журналистам в оперативном штабе по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
ТАСС вчера в 09:27
Авто

Автоэксперт объяснил опасность «пенсионерского» стиля езды

Эксперт издания «За рулём» Алексей Ревин рассказал, почему так называемый «пенсионерский» стиль езды вреден для силового агрегата автомобиля.
Тарантас Ньюс 00:54
Армия и оружие

РФ и Турция проведут первое совместное патрулирование трассы в Идлибе

Первое совместное российского-турецкое патрулирование трассы М-4 в Идлибе состоится 15 марта, сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
РЕН ТВ 06:12
Экономика

Силуанов оценил дефицит бюджета при действующих ценах на нефть

Дефицит федерального бюджета при нынешних котировках нефти оценивается в 0,9 процента ВВП, заявил министр финансов Антон Силуанов, выступая в Совете Федерации.
РИА Новости 05:38
Здоровье

Томенко провел заседание штаба по контролю ситуации с коронавирусом

Глава Алтайского края Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Алтайском крае.
Алтайская правда 00:45
Футбол

Еще два футболиста «Фиорентины» заболели коронавирусом

«Фиорентина» объявила о трех новых случая заболевания коронавирусом в команде.
Советский спорт 05:33
Общество

Росреестр засекретил информацию о недвижимости Терешковой

У недвижимости Валентины Терешковой – депутата Госдумы, предложившей поправку к Конституции об обнулении президентских сроков, неожиданно пропали данные о владельце.
МордовМедиа 12 марта в 14:05
Происшествия

В Ингушетии произошла перестрелка из-за конфликта двух тейпов

«В пятницу в селении Экажево бытовой конфликт между представителями разных родов завершился перестрелкой, в результате которой один человек погиб», — сказал источник «РИА Новости».
РБК вчера в 13:30
Политика

Кравчук поставил на место соратницу Порошенко за слова о Донбассе

Первый президент Украины Леонид Кравчук отчитал председателя фракции "Европейская солидарность" в Верховной раде Ирину Геращенко, которую возмутила возможность прямого диалога между Киевом и республиками Донбасса.
РИА Новости 08:17
Политика

Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию

В субботу 14 марта, Совфед утвердил решения регионов по поправкам в Конституцию.
RZN.info 04:27
Общество

Покинувший Россию комик объявил о своем возвращении

Комик Александр Долгополов, уехавший из России из-за проверки полиции, объявил о своем возвращении.
Lenta.ru 08:48
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
Космос

Рогозин заявил о необходимости создать новый космический корабль

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что необходимо создать новый космический корабль.
Взгляд.ру вчера в 11:40
Политика

Индонезия отказалась от покупки от российских истребителей

Индонезия отказалась от сделки с Россией по покупке истребителей Су-35. Причиной стали угрозы со стороны США.
НТВ вчера в 02:30
Армия и оружие

В Швеции заявили о риске военной эскалации в Балтийском регионе

Служба внешней военной разведки Швеции заявила, что ситуация с политикой безопасности в регионе Балтийского моря ухудшилась, что означает «повышенный риск военных инцидентов и конфронтации».
Национальная служба новостей вчера в 13:59
Политика

Правительство Украины решило эвакуировать своих граждан из Италии

Правительство Украины на внеочередном заседании в субботу приняло решение об эвакуации своих граждан из Италии, сообщается на правительственном портале.
РИА Новости 08:17
Здоровье

Главный пульмонолог России рассказал о способе лечения коронавируса

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ имени Пирогова Александр Чучалин рассказал о том, как лучше лечить пневмонию, вызываемую коронавирусной инфекцией COVID-19.
Московский Комсомолец 08:08
Экономика

Италия названа очагом вероятного мирового финансового кризиса

Как сообщил в своей статье экономический обозреватель газеты Washington Post Дэвид Линч, если в дальнейшем распространение коронавируса COVID-19 спровоцирует мировой финансовый кризис, то он начнется в Италии.
RuNews24.ru вчера в 03:55
Происшествия

В Оренбургской области ограбили дом первого вице-губернатора

В Новосергиевском районе Оренбургской области ограбили дом первого вице-губернатора Сергея Балыкина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
РИА Новости 06:35
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