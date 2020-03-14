с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.

Путин подписал закон о поправках в Конституцию России

Общество Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.

Общество Комик Долгополов решил вернуться в Россию Комик Александр Долгополов сообщил, что решил вернуться в Россию. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Политика Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.

Общество В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.

Общество Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.

Экономика Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году Как считают эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги», запас ликвидности шестидесяти двух субъектов федерации в 2020 году будет истощен из-за того, что расходы субъектов резко превысят их доходы.

Гаджеты Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.

Наука Новую причину биологического старения обнаружили ученые В настоящее время перед учеными стоит задача выяснить, на каком году жизни процесс старения включается у человека, и каким образом этот процесс можно если не «отключить», то хотя бы замедлить.

Политика Мишустин рекомендовал россиянам минимизировать поездки за рубеж Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал гражданам страны минимизировать поездки за рубеж, сообщает агентство «РИА Новости».