Политика
ИзвестияПутин подписал закон о поправках в Конституцию России
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Шоу-бизнес
Александр Гудков признался, что не раз видел Екатерину Варнаву голой
37-летний юморист и сценарист Александр Гудков признался, что не раз видел свою коллегу по КВН и не только Екатерину Варнаву совершенно голой.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Общество
Комик Долгополов решил вернуться в Россию
Комик Александр Долгополов сообщил, что решил вернуться в Россию. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Политика
Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса
Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
Общество
В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Футбол
«Зенит» разгромил «Урал» в матче РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» победил екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Общество
Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Экономика
Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году
Как считают эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги», запас ликвидности шестидесяти двух субъектов федерации в 2020 году будет истощен из-за того, что расходы субъектов резко превысят их доходы.
Общество
Около 1,2 миллиарда человек находятся под угрозой из-за опасной жары
Районы с населением около 1,2 миллиарда человек могут ежегодно подвергаться опасности из-за сильной жары и влажности с учетом выбросов парниковых газов.
Биатлон
Жюли Симон выиграла пасьют на заключительном этапе КМ в Контиолахти
Француженка Жюли Симон победила в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
Здоровье
Томенко провел заседание штаба по контролю ситуации с коронавирусом
Глава Алтайского края Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Алтайском крае.
Армия и оружие
Трофейный турецкий бронеавтомобиль заметили на МКАДе
Трофейный турецкий бронеавтомобиль, предположительно, Vuran компании BMC, заметили на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).
Гаджеты
Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro
Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Общество
Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
Игры
CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»
CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Футбол
Суд рассмотрит кассацию на приговор Кокорину и Мамаеву 20 апреля
Второй кассационный суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осуждённым за хулиганство.
Общество
Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
Наука
Новую причину биологического старения обнаружили ученые
В настоящее время перед учеными стоит задача выяснить, на каком году жизни процесс старения включается у человека, и каким образом этот процесс можно если не «отключить», то хотя бы замедлить.
Авто
Автоэксперт объяснил, почему опасен «пенсионерский» стиль езды
Политика
Мишустин рекомендовал россиянам минимизировать поездки за рубеж
Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал гражданам страны минимизировать поездки за рубеж, сообщает агентство «РИА Новости».
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа
Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.