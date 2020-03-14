Политика

ИзвестияИзвестияПутин подписал закон о поправках в Конституцию России

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
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с чего всё началось
Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" размещен в субботу на портале
 правовой информации.
ТАСС06:47

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Путин утвердил процедурную часть законопроекта о поправках в Конституцию

ТАСС07:18

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

РИА Новости07:08

День общероссийского голосования: нюансы оплаты труда работников

Гарантвчера в 09:53

Путин подписал закон об изменении Конституции

Коммерсантъ06:47

Изменения в Конституцию вступят в силу в случае поддержки большинства граждан

Известия07:34

Путин утвердил процедуру внесения изменений в Конституцию

Lenta.ru07:23

Путин подписал закон о поправках к Конституции

РБК06:49
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Происшествия

Удальцова и Пономарева задержали во время акции у здания ФСБ в Москве

РБК 08:16
Шоу-бизнес

Александр Гудков признался, что не раз видел Екатерину Варнаву голой

37-летний юморист и сценарист Александр Гудков признался, что не раз видел свою коллегу по КВН и не только Екатерину Варнаву совершенно голой.
Народные новости вчера в 18:25
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
Общество

Комик Долгополов решил вернуться в Россию

Комик Александр Долгополов сообщил, что решил вернуться в Россию. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Газета.Ru 09:27
Политика

Украина закроет границу для иностранцев из-за коронавируса

Украина из-за коронавируса через 48 часов закроет границу для иностранцев на две недели, заявил в пятницу на брифинге секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов.
РИА Новости вчера в 09:11
Общество

В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 11:07
Музыка

Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров

9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Известия вчера в 23:06
Футбол

«Зенит» разгромил «Урал» в матче РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» победил екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Коммерсантъ 11:48
Общество

Новые меры повысят защиту москвичей от коронавируса

Мэр Москвы Сергей Собянин внес сегодня изменения в Указ, которые вводят более строгие правила поведения для москвичей и их работодателей.
Российская газета 03:10
Экономика

Более 60 регионов России могут остаться без резервов в 2020 году

Как считают эксперты агентства «Национальные кредитные рейтинги», запас ликвидности шестидесяти двух субъектов федерации в 2020 году будет истощен из-за того, что расходы субъектов резко превысят их доходы.
Городовой вчера в 01:03
Общество

Около 1,2 миллиарда человек находятся под угрозой из-за опасной жары

Районы с населением около 1,2 миллиарда человек могут ежегодно подвергаться опасности из-за сильной жары и влажности с учетом выбросов парниковых газов.
iReactor 01:48
Биатлон

Жюли Симон выиграла пасьют на заключительном этапе КМ в Контиолахти

Француженка Жюли Симон победила в гонке преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону в Контиолахти (Финляндия).
РИА Новости 11:35
Здоровье

Томенко провел заседание штаба по контролю ситуации с коронавирусом

Глава Алтайского края Виктор Томенко провел заседание оперативного штаба по предупреждению распространения коронавируса в Алтайском крае.
Алтайская правда 00:45
Армия и оружие

Трофейный турецкий бронеавтомобиль заметили на МКАДе

Трофейный турецкий бронеавтомобиль, предположительно, Vuran компании BMC, заметили на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД).
Lenta.ru 10:47
Гаджеты

Xiaomi презентовала бюджетный смартфон Redmi Note 9 Pro

Redmi Note 9 Pro очень похож на Redmi Note 9 Pro Max, но в нем установили 16 Мп фронтальную камеру вместо 32 Мп, а главный датчик основной камеры на 48 Мп вместо 64 Мп.
Astera вчера в 10:00
Общество

Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
РИА Новости 11:25
Игры

CD Projekt Red может выпустить новую игру во вселенной «Ведьмака»

CD Projekt Red может выпустить новую игру по «Ведьмаку».
Cyber.sports.ru 12 марта в 08:35
Футбол

Суд рассмотрит кассацию на приговор Кокорину и Мамаеву 20 апреля

Второй кассационный суд рассмотрит кассационную жалобу на приговор футболистам Павлу Мамаеву и Александру Кокорину, осуждённым за хулиганство.
RT на русском вчера в 07:03
Общество

Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
Lenta.ru 11:41
Наука

Новую причину биологического старения обнаружили ученые

В настоящее время перед учеными стоит задача выяснить, на каком году жизни процесс старения включается у человека, и каким образом этот процесс можно если не «отключить», то хотя бы замедлить.
Live24 вчера в 11:56
Авто

Автоэксперт объяснил, почему опасен «пенсионерский» стиль езды

Новые автомобили 09:05
Политика

Мишустин рекомендовал россиянам минимизировать поездки за рубеж

Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал гражданам страны минимизировать поездки за рубеж, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 10:23
Хоккей

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Российская газета 11:59
Общество

Верующие петербуржцы выстроились в очередь к мощам Иоанна Крестителя

Собака.ru 08:26
Политика

В Киеве проходит марш в честь боевиков карательных батальонов

REGNUM 07:24
Политика

Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста

Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
Вести.Ru 12 марта в 23:53
Армия и оружие

При обстреле американской базы в Ираке пострадали пять человек

РБК 11:36
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру

КМВ Новости 04:11
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа

Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
URA.Ru 08:36
Авто

Renault повысила цены на автомобили в РФ на 1,14% на фоне обвала рубля

ТАСС 09:28
Как работают Яндекс.Новости?
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