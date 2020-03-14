с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь он должен быть направлен для проверки на соответствие действующему Основному закону в Конституционный суд.

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Наука Ученые прояснили математику роста головного мозга Группа исследователей из Стэнфордского университета использовала методы микроскопии и математического моделирования, чтобы найти закономерности в росте нейронов в мозге плоского червя.

Происшествия На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.

Происшествия В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов 27 февраля сообщалось, что Захарченко предъявили новые обвинения, которые касаются получения им взяток в размере 800 тысяч рублей от предпринимателя в виде оплаты проживания в отелях Сочи.

Происшествия Неизвестные ограбили дом семьи вице-губернатора Оренбуржья Неизвестные ограбили дом родственников первого вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергея Балыкина в поселке Новосергиевка.

Биатлон Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.

Футбол ВОЗ поддержала призыв Погба бороться с коронавирусом дэбом Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила призыв французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, призвавшего людей защищать себя от коронавируса с помощью дэба, являющегося его фирменным жестом.

Происшествия Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов «На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов, следовавших рейсами Москва–Тюмень, Иркутск–Москва, Москва–Челябинск»,— сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Авто Lifan расширит свой модельный ряд в России Компания Lifan, ныне представленная в России только кроссовером Lifan X70, может расширить свой модельный ряд за счет экспортируемых из Китая машин.

Общество Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.

Авто Audi и BMW оказались самыми «аварийными» автомобилями Согласно проведённому исследованию, в основу которого легли данные лизинговых компаний, чаще всего виновниками аварий на дорогах становятся владельцы немецкой марки Audi (12,9%) и водители машин баварского бренда BMW (11,7%).