Политика

ВедомостиВедомостиПутин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь он должен быть направлен для проверки на соответствие действующему Основному закону в Конституционный суд.
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с чего всё началось
Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" размещен в субботу на портале
 правовой информации.
ТАСС06:47

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Путин утвердил процедурную часть законопроекта о поправках в Конституцию

ТАСС07:18

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

РИА Новости07:08

Алтайские депутаты почти единогласно поддержали закон о поправках к Конституции

Вести Алтай12 марта в 11:58

Путин подписал закон об изменении Конституции

Коммерсантъ06:47

Путин утвердил процедуру внесения изменений в Конституцию

Lenta.ru07:23

Путин подписал закон о поправках к Конституции

РБК06:49

Крымские парламентарии приступили к обсуждению закона о поправках в Конституцию

КИА12 марта в 03:14
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Футбол

«Зенит» громит «Урал» после первого тайма 22-го тура РПЛ

REGNUM 10:18
Общество

Собянин ввел свободное посещение в школах Москвы из-за коронавируса

В московских школах введут свободное посещение с понедельника, 16 марта.
Известия 03:05
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru вчера в 08:07
Наука

Ученые прояснили математику роста головного мозга

Группа исследователей из Стэнфордского университета использовала методы микроскопии и математического моделирования, чтобы найти закономерности в росте нейронов в мозге плоского червя.
Индикатор вчера в 14:21
Здоровье

Врач назвал способ защиты от коронавируса без лекарств

Еще одним важным способом защиты от коронавируса является полоскание горла.
News.ru вчера в 08:30
Культура

В Воронеже перенесли концерт Александра Малинина

Концерт Народного артиста России Александра Малинина в Воронеже, назначенный на воскресенье, 15 марта, не состоится.
Обозреватель Врн 07:51
Политика

Украинцы смогут вернуться в страну на собственном транспорте

Граждане Украины, которые передвигаются на собственном транспорте, смогут вернуться в страну через пункты пропуска на госгранице.
ТАСС 09:51
Происшествия

На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян

На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
РБК вчера в 11:03
Происшествия

В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов

27 февраля сообщалось, что Захарченко предъявили новые обвинения, которые касаются получения им взяток в размере 800 тысяч рублей от предпринимателя в виде оплаты проживания в отелях Сочи.
Lenta.ru вчера в 15:32
Происшествия

Неизвестные ограбили дом семьи вице-губернатора Оренбуржья

Неизвестные ограбили дом родственников первого вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергея Балыкина в поселке Новосергиевка.
ТАСС 09:49
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку

Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.
РБК 10:01
Футбол

ВОЗ поддержала призыв Погба бороться с коронавирусом дэбом

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила призыв французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, призвавшего людей защищать себя от коронавируса с помощью дэба, являющегося его фирменным жестом.
ProstoProSport 04:18
Общество

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о скандале и отношениях с Джиганом

Instagram Оксана Самойлова опубликовала в своем Instagram фото с сыном и рассказала о своих взаимоотношениях с Джиганом.
РЕН ТВ 02:14
Происшествия

Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов

«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов, следовавших рейсами Москва–Тюмень, Иркутск–Москва, Москва–Челябинск»,— сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Коммерсантъ 09:58
Политика

Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
РИА Новости вчера в 08:29
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 12 марта в 04:34
Общество

Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию

Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
РБК 10:19
Авто

Lifan расширит свой модельный ряд в России

Компания Lifan, ныне представленная в России только кроссовером Lifan X70, может расширить свой модельный ряд за счет экспортируемых из Китая машин.
Автоновости дня 12 марта в 08:19
Общество

Россия ограничит авиасообщение со странами Европы

Страны Евросоюза уже превзошли КНР по среднему показателю заболеваемости в сутки.
Newstracker.ru вчера в 16:30
Политика

Мишустин призвал россиян минимизировать поездки за границу

Власти России просят граждан минимизировать поездки за границу из-за распространения коронавируса.
Известия 10:32
Общество

Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги

Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
РБК 08:10
Политика

Daily Mail назвала Валентину Матвиенко «первой женщиной-космонавтом»

Британская газета Daily Mail перепутала Валентину Терешкову с Валентиной Матвиенко, назвав спикера российского Совфеда «первой женщиной в космосе».
ФАН 09:17
Здоровье

Минздрав Франции: Ибупрофен может ухудшить состояние при коронавирусе

Приём противовоспалительных препаратов - кортизона, ибупрофена и других - может стать фактором ухудшения инфекции.
РЕН ТВ 08:03
Технологии

Microsoft выпустила новый патч для Windows 10

Американская компания Microsoft в экстренном режиме выпустила обновление системы безопасности для ОС Windows 10.
Live24 05:26
Происшествия

Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
Хоккей

«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ

Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Коммерсантъ 06:59
Авто

Audi и BMW оказались самыми «аварийными» автомобилями

Согласно проведённому исследованию, в основу которого легли данные лизинговых компаний, чаще всего виновниками аварий на дорогах становятся владельцы немецкой марки Audi (12,9%) и водители машин баварского бренда BMW (11,7%).
32CARS.ru вчера в 11:19
Общество

В Кузбассе введут режим повышенной готовности из-за коронавируса

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении с 16 марта режима повышенной готовности на территории региона из-за двух случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кемерово, обнаруженных в субботу, сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.
РИА Новости 09:29
Кино

Студия Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса

Кинокомпания Disney приостановила производство некоторых фильмов из-за угрозы распространения коронавируса.
iReactor вчера в 18:18
Как работают Яндекс.Новости?
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