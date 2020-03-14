Политика
ВедомостиПутин подписал закон о поправках в Конституцию
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь он должен быть направлен для проверки на соответствие действующему Основному закону в Конституционный суд.
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Алтайские депутаты почти единогласно поддержали закон о поправках к Конституции
Вести Алтай12 марта в 11:58
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Общество
Собянин ввел свободное посещение в школах Москвы из-за коронавируса
В московских школах введут свободное посещение с понедельника, 16 марта.
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В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Наука
Ученые прояснили математику роста головного мозга
Группа исследователей из Стэнфордского университета использовала методы микроскопии и математического моделирования, чтобы найти закономерности в росте нейронов в мозге плоского червя.
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Врач назвал способ защиты от коронавируса без лекарств
Еще одним важным способом защиты от коронавируса является полоскание горла.
Культура
В Воронеже перенесли концерт Александра Малинина
Концерт Народного артиста России Александра Малинина в Воронеже, назначенный на воскресенье, 15 марта, не состоится.
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Украинцы смогут вернуться в страну на собственном транспорте
Граждане Украины, которые передвигаются на собственном транспорте, смогут вернуться в страну через пункты пропуска на госгранице.
Происшествия
На борту застрявшего в Карибском море лайнера оказалось 20 россиян
На борту круизного лайнера Costa Magica, который стоит у берегов французского острова Мартиника в Карибском море из-за подозрения на коронавирус, находятся 20 граждан России.
Происшествия
В деле Захарченко пропали 250 тысяч долларов
27 февраля сообщалось, что Захарченко предъявили новые обвинения, которые касаются получения им взяток в размере 800 тысяч рублей от предпринимателя в виде оплаты проживания в отелях Сочи.
Происшествия
Неизвестные ограбили дом семьи вице-губернатора Оренбуржья
Неизвестные ограбили дом родственников первого вице-губернатора - первого заместителя председателя правительства Оренбургской области Сергея Балыкина в поселке Новосергиевка.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку
Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.
Футбол
ВОЗ поддержала призыв Погба бороться с коронавирусом дэбом
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) положительно оценила призыв французского полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба, призвавшего людей защищать себя от коронавируса с помощью дэба, являющегося его фирменным жестом.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о скандале и отношениях с Джиганом
Instagram Оксана Самойлова опубликовала в своем Instagram фото с сыном и рассказала о своих взаимоотношениях с Джиганом.
Происшествия
Неизвестные сообщили о «минировании» четырех самолетов
«На электронную почту аэропорта Шереметьево поступило анонимное сообщение о "минировании" самолетов, следовавших рейсами Москва–Тюмень, Иркутск–Москва, Москва–Челябинск»,— сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.
Политика
Климкин захотел спеть гимн Украины в Крыму и Донбассе
Бывший глава МИД Украины Павел Климкин рассказал, когда, по его мнению, нормализуются отношения между Киевом и Москвой.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Общество
Комик Долгополов объявил о возвращении в Россию
Стендап-комик Александр Долгополов сообщил, что возвращается в Россию. Об этом он написал в своем Instagram.
Авто
Lifan расширит свой модельный ряд в России
Компания Lifan, ныне представленная в России только кроссовером Lifan X70, может расширить свой модельный ряд за счет экспортируемых из Китая машин.
Общество
Россия ограничит авиасообщение со странами Европы
Страны Евросоюза уже превзошли КНР по среднему показателю заболеваемости в сутки.
Политика
Мишустин призвал россиян минимизировать поездки за границу
Власти России просят граждан минимизировать поездки за границу из-за распространения коронавируса.
Общество
Следующий из Будапешта в Москву самолет подал сигнал тревоги
Пассажирский самолет авиакомпании «Аэрофлот», выполняющий рейс Будапешт — Москва, подал сигнал тревоги и снизился до 15 тыс. футов (4,5 тыс. м). Об этом сообщил в Twitter сервис Flightradar24.
Политика
Daily Mail назвала Валентину Матвиенко «первой женщиной-космонавтом»
Британская газета Daily Mail перепутала Валентину Терешкову с Валентиной Матвиенко, назвав спикера российского Совфеда «первой женщиной в космосе».
Здоровье
Минздрав Франции: Ибупрофен может ухудшить состояние при коронавирусе
Приём противовоспалительных препаратов - кортизона, ибупрофена и других - может стать фактором ухудшения инфекции.
Технологии
Microsoft выпустила новый патч для Windows 10
Американская компания Microsoft в экстренном режиме выпустила обновление системы безопасности для ОС Windows 10.
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Хоккей
«Йокерит» отрицает отказ от участия в плей-офф КХЛ
Финский хоккейный клуб «Йокерит» опроверг информацию об отказе от дальнейшего участия в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Авто
Audi и BMW оказались самыми «аварийными» автомобилями
Согласно проведённому исследованию, в основу которого легли данные лизинговых компаний, чаще всего виновниками аварий на дорогах становятся владельцы немецкой марки Audi (12,9%) и водители машин баварского бренда BMW (11,7%).
Общество
В Кузбассе введут режим повышенной готовности из-за коронавируса
Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев подписал распоряжение о введении с 16 марта режима повышенной готовности на территории региона из-за двух случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кемерово, обнаруженных в субботу, сообщается в документе, опубликованном на сайте регионального правительства.
Кино
Студия Disney остановила съемки фильмов из-за коронавируса
Кинокомпания Disney приостановила производство некоторых фильмов из-за угрозы распространения коронавируса.