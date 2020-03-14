Политика

КоммерсантъКоммерсантъПутин подписал закон об изменении Конституции

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд. Общенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля.
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с чего всё началось
Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" размещен в субботу на портале
 правовой информации.
ТАСС06:47

Подробнее о событии

КС получил запрос Путина о проверке закона по поправкам в Конституцию

РИА Новости08:26

Путин утвердил процедуру внесения изменений в Конституцию

Lenta.ru07:23

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Ведомости07:05

Путин подписал закон о поправках к Конституции

РБК06:49

Путин подписал закон об изменении Конституции

Коммерсантъ06:47

Путин утвердил процедурную часть законопроекта о поправках в Конституцию

ТАСС07:18

Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции

Телеканал RTVI06:48
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Происшествия

Более сотни деревьев повалил ураган в Москве, один человек погиб

Интерфакс вчера в 07:15
Общество

Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 07:18
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку

Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.
РБК 10:01
Кино

«Кинопоиск HD» выпустит семь собственных сериалов

Политика Сегодня 06:12
Спорт

Брянский лыжник Большунов получит Кубок мира по почте

Спринт в Квебеке полностью отменили. Несколько ведущих команд отказались участвовать в соревнованиях.
Городской телеканал (Брянск) 12:01
Общество

Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса

Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Peterburg2.ru 10:46
Общество

Назван единственный континент, где нет коронавируса

Единственным континентом, на котором еще не зафиксировано случаев заражения коронавирусом является Антарктида.
Газета.Ru 14:55
Футбол

В УЕФА высказались о переносе Евро-2020 из-за коронавируса

Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин высказалась о возможном переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за распространения коронавируса.
Lenta.ru 13:56
Музыка

Участники Little Big рассказали о песне для «Евровидения»

Рифей-Пермь 12 марта в 08:50
Общество

Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59

Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
ТАСС 12:16
Футбол

«Рубин» одержал первую победу при Слуцком, обыграв «Арсенал»

РИА Новости 13:59
Политика

Ополченцы Донбасса проверили Суркова на коронавирус

Rusvesna.su 12:30
Гаджеты

Der8auer рассказал о пользе эксцентриситета при охлаждении AMD Ryzen

Источник изображения: YouTube, Der8auer После длительного молчания по поводу собственных разработок немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung) анонсировал специальные наборы креплений Ryzen 3000 OC Bracket Mounts, которые призваны улучшить условия отвода тепла при разгоне 7-нм процессоров AMD семейства Matisse с использованием систем жидкостного охлаждения.
3DNews 03:13
Общество

Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
РИА Новости 11:25
Политика

Порошенко вернется на Украину после побега от следствия

Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Газета.Ru 12:58
Армия и оружие

Белорусские военные, после переговоров с НАТО, массово заразились коронавирусом

Белорусские военные заразились коронавирусом COVID-19.
Avia.pro вчера в 20:09
Экономика

Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля

Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Ведомости вчера в 13:41
Шоу-бизнес

Волочкову осудили за видео с сухим льдом

Российскую балерину Анастасию Волочкову подвергли критике за видео с сухим льдом, которое она выложила в своем Instagram.
Газета.Ru 13:59
Религия

В РПЦ решили не отменять службы в храмах из-за коронавируса

Русская православная церковь не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.
РБК 11:13
Общество

Что ждёт Россию в 2020 году: предсказания Ванги сбываются

Если верить пророчеству, в 2020 году мировое сообщество ждет нестабильное и даже смутное время.
Живая Кубань вчера в 03:33
Политика

Конституционный суд приступил к проверке поправок в Конституцию

Конституционный суд сегодня получил запрос президента Владимира Путина о проверке поправок в Конституцию, после чего приступил к изучению документа.
Znak.com 08:09
Общество

В Румынии вводится чрезвычайное положение в связи с коронавирусом

Чрезвычайное положение аз-за коронавируса будет введено в Румынии с 16 марта, заявил президент республики Клаус Йоханнис, 14 марта сообщает ТАСС.
Красная весна 14:39
Происшествия

В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика

Российская газета 14:12
Общество

Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе

Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
РБК 03:44
Политика

Зеленский подписал указ о закрытии границы Украины

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 марта, ввел в действие решение СНБО о закрытии госграницы в связи с распространением коронавируса.
Московский Комсомолец 13:21
Политика

США ввели запрет на въезд из Великобритании и Ирландии

США вводят запрет на въезд из Великобритании и Ирландии из-за коронавируса, сообщил вице-президент Майк Пенс.
РИА Новости 13:21
Политика

Минздрав Украины: от коронавируса «умрут все пенсионеры»

Министр здравоохранения Украины Илья Емец рассказал об опасности коронавируса.
News.ru 07:32
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Realme готовит свои первые смарт-часы

Как теперь сообщается, до конца текущего года в ассортименте Realme появится ещё одно носимое устройство: компания намерена выпустить свои первые наручные смарт-часы.
3DNews 12:47
Шоу-бизнес

Любовь Казарновская встретилась с братом после двадцати лет вражды

Вокруг ТВ 12 марта в 07:55
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