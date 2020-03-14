Политика
КоммерсантъПутин подписал закон об изменении Конституции
Президент России Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции России. Теперь закон должен проверить Конституционный суд. Общенародное голосование по поправкам пройдет 22 апреля.
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Происшествия
Более сотни деревьев повалил ураган в Москве, один человек погиб
Общество
Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Биатлон
Биатлонист Мартен Фуркад выиграл последнюю в карьере гонку
Семикратный победитель общего зачета Кубка мира по биатлону француз Мартен Фуркад выиграл гонку преследования на этапе в финском Контиолахти.
Кино
«Кинопоиск HD» выпустит семь собственных сериалов
Спорт
Брянский лыжник Большунов получит Кубок мира по почте
Спринт в Квебеке полностью отменили. Несколько ведущих команд отказались участвовать в соревнованиях.
Общество
Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса
Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Общество
Назван единственный континент, где нет коронавируса
Единственным континентом, на котором еще не зафиксировано случаев заражения коронавирусом является Антарктида.
Футбол
В УЕФА высказались о переносе Евро-2020 из-за коронавируса
Член совета Международной федерации футбола (ФИФА) от Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин высказалась о возможном переносе чемпионата Европы по футболу на 2021 год из-за распространения коронавируса.
Музыка
Участники Little Big рассказали о песне для «Евровидения»
Общество
Число случаев заражения коронавирусом в России выросло до 59
Количество случаев заражения коронавирусом в России выросло с 45 до 59 за последние сутки, все 14 новых заболевших посещали Евросоюз в последние две недели, сообщили в субботу журналистам в оперативном штабе по предупреждению и борьбе с новой коронавирусной инфекцией.
Футбол
«Рубин» одержал первую победу при Слуцком, обыграв «Арсенал»
Политика
Ополченцы Донбасса проверили Суркова на коронавирус
Гаджеты
Der8auer рассказал о пользе эксцентриситета при охлаждении AMD Ryzen
Источник изображения: YouTube, Der8auer После длительного молчания по поводу собственных разработок немецкий энтузиаст Роман Хартунг (Roman Hartung) анонсировал специальные наборы креплений Ryzen 3000 OC Bracket Mounts, которые призваны улучшить условия отвода тепла при разгоне 7-нм процессоров AMD семейства Matisse с использованием систем жидкостного охлаждения.
Общество
Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
Политика
Порошенко вернется на Украину после побега от следствия
Экс-президент Украины Петр Порошенко, который 8 марта покинул родину и уехал в Испанию, прилетит в Киев чартерным рейсом в ночь с 14 на 15 марта.
Армия и оружие
Белорусские военные, после переговоров с НАТО, массово заразились коронавирусом
Белорусские военные заразились коронавирусом COVID-19.
Экономика
Мантуров увидел плюсы для российской промышленности в ослаблении рубля
Ослабление рубля повышает конкурентоспособность большинства отраслей российской промышленности, заявил министр промышленности и торговли Денис Мантуров.
Шоу-бизнес
Волочкову осудили за видео с сухим льдом
Российскую балерину Анастасию Волочкову подвергли критике за видео с сухим льдом, которое она выложила в своем Instagram.
Религия
В РПЦ решили не отменять службы в храмах из-за коронавируса
Русская православная церковь не собирается закрывать храмы и прекращать богослужения в связи с распространением коронавируса 2019-nCoV.
Общество
Что ждёт Россию в 2020 году: предсказания Ванги сбываются
Если верить пророчеству, в 2020 году мировое сообщество ждет нестабильное и даже смутное время.
Политика
Конституционный суд приступил к проверке поправок в Конституцию
Конституционный суд сегодня получил запрос президента Владимира Путина о проверке поправок в Конституцию, после чего приступил к изучению документа.
Общество
В Румынии вводится чрезвычайное положение в связи с коронавирусом
Чрезвычайное положение аз-за коронавируса будет введено в Румынии с 16 марта, заявил президент республики Клаус Йоханнис, 14 марта сообщает ТАСС.
Происшествия
В Саратовской области нашли тело пропавшего мальчика
Общество
Власти Москвы обязали не допускать самоизолированных к работе
Мэр Москвы Сергей Собянин внес в указ о мерах по борьбе с распространением коронавируса изменение об обязанности работодателей не допускать к работе сотрудников, которые должны соблюдать режим самоизоляции на дому.
Политика
Зеленский подписал указ о закрытии границы Украины
Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 марта, ввел в действие решение СНБО о закрытии госграницы в связи с распространением коронавируса.
Политика
США ввели запрет на въезд из Великобритании и Ирландии
США вводят запрет на въезд из Великобритании и Ирландии из-за коронавируса, сообщил вице-президент Майк Пенс.
Политика
Минздрав Украины: от коронавируса «умрут все пенсионеры»
Министр здравоохранения Украины Илья Емец рассказал об опасности коронавируса.
Гаджеты
Realme готовит свои первые смарт-часы
Как теперь сообщается, до конца текущего года в ассортименте Realme появится ещё одно носимое устройство: компания намерена выпустить свои первые наручные смарт-часы.
Шоу-бизнес