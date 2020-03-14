Политика

ИзвестияИзвестияПутин подписал закон о поправках в Конституцию России

Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
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с чего всё началось
Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" размещен в субботу на портале
 правовой информации.
ТАСС06:47

Подробнее о событии

Павел Крашенинников комментирует ход работы над изменениями в Конституции

Российская газета11:46

Путин утвердил процедурную часть законопроекта о поправках в Конституцию

ТАСС07:18

Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции

Телеканал RTVI07:09

Путин подписал закон о поправках к Конституции

РБК06:49

Путин подписал закон об изменении Конституции

Коммерсантъ06:47

Путин утвердил процедуру внесения изменений в Конституцию

Lenta.ru07:23

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

РИА Новости07:08
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Шоу-бизнес

Заболевшая Хайди Клум пожаловалась на отсутствие тестов на коронавирус

iReactor 14:56
Музыка

Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров

Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
РИА Новости вчера в 04:12
Политика

США включили в черный список две российские компании

Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
РИА Новости 12:08
Авто

Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды

Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
РИА Новости вчера в 19:02
Политика

Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве

Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Известия 17:28
Здоровье

Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19

Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о четырёх этапах болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
RT на русском 06:27
Армия и оружие

В Москве наградили отличившихся сотрудников Росгвардии

По ее данным 13 марта в Москве завершила работу итоговая коллегия Росгвардии, в мероприятиях которой участвовал руководящий состав ведомства, командующие округами, начальники территориальных органов, командиры воинских частей и соединений войск национальной гвардии.
REGNUM вчера в 11:17
Наука

Заседание рабочей группы по расчету комплексного бала публикационной активности (прямая трансляция)

11.03.20 Минобрнауки проводит расширенное заседание рабочей группы, посвященное расчету комплексного балла публикационной результативности.
Портал Поиск 11 марта в 07:42
Кино

Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов-7»

Недавно стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась принимать дальнейшее участие в съёмках сериала «Сваты».
Live24 вчера в 05:29
Кино

Джонни Деппа показали в образе Джокера

Piter.tv 12 марта в 08:35
Технологии

WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений

Новое обновление мессенджера WhatsApp позволит пользователям включить автоматическое удаление сообщений.
iReactor 14:50
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Хоккей

КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
РИА Новости 14:10
Футбол

«Зенит» разгромил «Урал» со счетом 7:1

Российская газета 11:39
Общество

Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса

Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Политика Сегодня вчера в 07:57
Общество

Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Российская газета 05:43
Шоу-бизнес

В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике

Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Srnsk вчера в 20:23
Общество

В России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом

Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
РИА Новости 11:02
Технологии

Samsung показал новые аккумуляторные батареи для электрокаров

Исследователи из Высшего технологического института Samsung (SAIT) и Научно-исследовательского института Samsung в Японии (SRJ) решили удалить металлические литиевые аноды, используемые в твердотельных батареях, и заменить их тонким серебристо-углеродным слоем.
SpeedMe 12 марта в 23:17
Происшествия

В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа

Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
РИА Новости 15:26
Армия и оружие

Стелс-пушка: фрегат «Маршал Шапошников» получит новую артустановку

Ракеты помогут При модернизации фрегат "Маршал Шапошников" проекта 1155 получит новую артиллерийскую установку вместо двух носовых 100-мм орудий АК-100, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.
Известия вчера в 17:01
Футбол

На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой

Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
РБК 14:06
Общество

Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны

Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию мобильных телефонов во избежание заражения коронавирусом.
Известия Мордовии 01:41
Энергетика

Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США

Низкие цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США, подчеркнул Костин.
Lenta.ru 15:07
Происшествия

В пруду Сосновки утонул владелец транспортной компании

Фонтанка ру сообщает, что тело принадлежит 52-летнему петербургскому совладельцу транспортной компании ЗАО "Мидас".
Online47.ru 14:42
Армия и оружие

В Ираке обстреляли ракетами американскую военную базу

Российская газета 11:23
Хоккей

В Казахстане запретили проводить хоккейные матчи с 15 марта

Казахстанская федерация хоккея (КФХ) приняла решение отменить все хоккейные матчи на территории страны из-за коронавируса.
Матч ТВ 15:32
Общество

Глава CD Projekt RED выставил на аукцион меч Геральта

Адам Бадовский, руководитель студии CD Projekt RED, продаёт с аукциона меч, «принадлежавший» Геральту из Ривии, герою серии «Ведьмак».
Игромания.ру 10:27
Общество

Во Франции закрываются все кафе, рестораны и кинотеатры

Филипп уточнил, что кафе, рестораны, дискотеки, кинотеатры и прочие места массового скопления людей будут закрыты с полуночи 15 марта и до особого распоряжения властей.
Вести.Ru 15:54
Футбол

Иммобиле жестко раскритиковал врача за слова о том, что коронавирус – это повод не работать

Нападающий Лацио и сборной Италии Чиро Иммобиле с негодованием отреагировал на слова итальянского врача о том, что пандемия коронавируса для итальянцев всего лишь повод для продолжительной сиесты.
Советский спорт 15:21
Как работают Яндекс.Новости?
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