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Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.

Путин подписал закон о поправках в Конституцию России

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