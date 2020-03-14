Политика
ИзвестияПутин подписал закон о поправках в Конституцию России
Президент России Владимир Путин подписал закон о внесении поправок в Конституцию страны.
Читать в источнике
Оценить4,3K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 18:16, Ашберн
Музыка
Клип Little Big на песню Uno набрал более миллиона просмотров
Клип на песню Uno группы Little Big, с которой музыканты представят Россию на конкурсе Евровидение-2020, за девять часов посмотрели свыше миллиона человек, свидетельствуют данные видеохостинга YouTube.
Политика
США включили в черный список две российские компании
Бюро по промышленности и безопасности Министерства торговли США запретило американским фирмам экспорт товаров и услуг российским компаниям "Авилон" и "Техномар".
Авто
Автоэксперт объяснил, почему вреден «пенсионерский» стиль езды
Эксперт журнала "За рулем" Алексей Ревин рассказал, почему "пенсионерский" стиль езды вреден для мотора.
Политика
Радикалы обстреляли из ракетницы российское посольство в Киеве
Украинские националисты, участвовавшие в Марше добровольцев в Киеве в субботу, 14 марта, обстреляли российское посольство из ракетницы, попав по крыше здания.
Здоровье
Главный пульмонолог России рассказал об этапах заражения COVID-19
Главный пульмонолог России, заведующий кафедрой госпитальной терапии РНИМУ им. Н.И. Пирогова Александр Чучалин в интервью проекту RT и Антона Красовского «Эпидемия» рассказал о четырёх этапах болезни, вызванной коронавирусной инфекцией COVID-19.
Армия и оружие
В Москве наградили отличившихся сотрудников Росгвардии
По ее данным 13 марта в Москве завершила работу итоговая коллегия Росгвардии, в мероприятиях которой участвовал руководящий состав ведомства, командующие округами, начальники территориальных органов, командиры воинских частей и соединений войск национальной гвардии.
Наука
Заседание рабочей группы по расчету комплексного бала публикационной активности (прямая трансляция)
11.03.20 Минобрнауки проводит расширенное заседание рабочей группы, посвященное расчету комплексного балла публикационной результативности.
Кино
Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов-7»
Недавно стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась принимать дальнейшее участие в съёмках сериала «Сваты».
Кино
Джонни Деппа показали в образе Джокера
Технологии
WhatsApp добавит функцию автоматического удаления сообщений
Новое обновление мессенджера WhatsApp позволит пользователям включить автоматическое удаление сообщений.
Хоккей
КХЛ разрабатывает варианты действий после снятия «Йокерита» с плей-офф
Континентальная хоккейная лига (КХЛ) разрабатывает варианты дальнейших действий, консультируясь с клубами и другими заинтересованными сторонами, после того как финский "Йокерит" объявил, что снимается с плей-офф чемпионата из-за ситуации с коронавирусом, говорится в сообщении на сайте КХЛ.
Футбол
«Зенит» разгромил «Урал» со счетом 7:1
Общество
Массовые мероприятия запретили в Петербурге из-за коронавируса
Правительство Санкт-Петербурга ввело запрет на проведение массовых мероприятий в городе из-за распространения коронавируса COVID-19, соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Общество
Минпросвещения рекомендовало школам дистанционное обучение
Министерство просвещения РФ направило во все регионы страны рекомендации: при необходимости следует переводить образовательный процесс на дистанционную форму обучения.
Шоу-бизнес
В честь дня рождения Татьяна Брухунова позировала в купальнике
Сегодня свой 31-ый день рождения отмечает Татьяна Брухунова. Помощница и супруга Евгения Петросяна сейчас отдыхает в Дубае.
Общество
В России выявили за сутки 14 случаев заражения коронавирусом
Число пациентов, заразившихся новым типом коронавируса в России, увеличилось на 14 человек.
Технологии
Samsung показал новые аккумуляторные батареи для электрокаров
Исследователи из Высшего технологического института Samsung (SAIT) и Научно-исследовательского института Samsung в Японии (SRJ) решили удалить металлические литиевые аноды, используемые в твердотельных батареях, и заменить их тонким серебристо-углеродным слоем.
Происшествия
В Москве спасли женщину, повисшую на уровне девятого этажа
Сотрудники пожарно-спасательного отряда в Москве спасли женщину, которая выпала из окна девятого этажа и зацепилась за кондиционер, сообщила пресс-служба департамента ГОЧСиПБ столицы.
Армия и оружие
Стелс-пушка: фрегат «Маршал Шапошников» получит новую артустановку
Ракеты помогут При модернизации фрегат "Маршал Шапошников" проекта 1155 получит новую артиллерийскую установку вместо двух носовых 100-мм орудий АК-100, рассказали "Известиям" источники в Минобороны.
Футбол
На матче чемпионата России по футболу вывесили баннер с Терешковой
Болельщики тульского «Арсенала» на матче 22-го тура чемпионата России против казанского «Рубина» вывесили баннер «Валя, ты просто космос».
Общество
Из-за коронавируса Роспотребнадзор призывает дезинфицировать телефоны
Роспотребнадзор рекомендует проводить дезинфекцию мобильных телефонов во избежание заражения коронавирусом.
Энергетика
Низкие цены на нефть назвали ненужными Саудовской Аравии и США
Низкие цены не выгодны ни Саудовской Аравии, ни США, подчеркнул Костин.
Происшествия
В пруду Сосновки утонул владелец транспортной компании
Фонтанка ру сообщает, что тело принадлежит 52-летнему петербургскому совладельцу транспортной компании ЗАО "Мидас".
Армия и оружие
В Ираке обстреляли ракетами американскую военную базу
Хоккей
В Казахстане запретили проводить хоккейные матчи с 15 марта
Казахстанская федерация хоккея (КФХ) приняла решение отменить все хоккейные матчи на территории страны из-за коронавируса.
Общество
Глава CD Projekt RED выставил на аукцион меч Геральта
Адам Бадовский, руководитель студии CD Projekt RED, продаёт с аукциона меч, «принадлежавший» Геральту из Ривии, герою серии «Ведьмак».
Общество
Во Франции закрываются все кафе, рестораны и кинотеатры
Филипп уточнил, что кафе, рестораны, дискотеки, кинотеатры и прочие места массового скопления людей будут закрыты с полуночи 15 марта и до особого распоряжения властей.
Футбол
Иммобиле жестко раскритиковал врача за слова о том, что коронавирус – это повод не работать
Нападающий Лацио и сборной Италии Чиро Иммобиле с негодованием отреагировал на слова итальянского врача о том, что пандемия коронавируса для итальянцев всего лишь повод для продолжительной сиесты.