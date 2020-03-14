с чего всё началось

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь он должен быть направлен для проверки на соответствие действующему Основному закону в Конституционный суд.

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Политика Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.

Экономика Матвиенко заявила о готовности к мировому экономическому кризису Россия оказалась лучше других стран подготовлена к мировому экономическому кризису, даже низкие цены на нефть не помешают ей уверенно пройти его как минимум в течение шести лет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Наука Найдена возможность миновать биопсии при диагностике рака простаты Разработка специалистов из Университета Восточной Англии поможет на 60% уменьшить случаи, когда мужчинам с подозрением на рак предстательной железы назначали не информативную биопсию.

Общество Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.

Общество В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.

Армия и оружие Россия и Турция согласовали детали совместного патрулирования в Идлибе «Военные делегации Турции и России подписали текст договорённости по Идлибу, которая вступила в силу», — сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в пятницу, 13 марта, в Анкаре, передаёт агентство Anadolu.

Политика МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань Пекин, 13 марта 2020, 08:19 — REGNUM Новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные.

Политика Украинский экономист предложил продать страну Китаю По словам Селецкого, пока у Киева нет даже перспектив членства в организации, а Запад "продает" страну.

Футбол РПЛ сделала заявление о ситуации с проведением матчей при коронавирусе Решение о порядке проведения матчей следующих туров будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки.

Политика Мишустин утвердил план борьбы с коронавирусом на территории России Россия закрывает границы с Польшей и Норвегией, чтобы не допустить разрастания пандемии коронавируса COVID-19 – соответствующее поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

Путешествия Ростуризм назвал закрытые из-за коронавируса страны Ограничительные меры на въезд иностранцев приняты в Израиле, там с 12 марта всех прибывших в страну отправляют на двухнедельный карантин.