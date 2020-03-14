Политика

ВедомостиВедомостиПутин подписал закон о поправках в Конституцию

Президент России Владимир Путин подписал закон о поправках в Конституцию. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Теперь он должен быть направлен для проверки на соответствие действующему Основному закону в Конституционный суд.
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с чего всё началось
Закон "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти" размещен в субботу на портале
 правовой информации.
ТАСС06:47

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КС получил запрос Путина о проверке закона по поправкам в Конституцию

РИА Новости08:26

Путин утвердил процедурную часть законопроекта о поправках в Конституцию

ТАСС07:18

Путин подписал закон о поправках в Конституцию

Ведомости07:05

Путин подписал закон о поправках к Конституции

РБК06:49

Путин подписал закон об изменении Конституции

Коммерсантъ06:47

Путин утвердил процедуру внесения изменений в Конституцию

Lenta.ru07:23

Владимир Путин подписал закон о поправке к Конституции

Телеканал RTVI06:48
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Политика

Конституционный суд созвал экстренное заседание по поправкам в Конституцию

Ранее 14 марта сообщалось, что в КС поступил запрос главы государства Владимира Путина о проверке закона о поправках в Конституцию сразу после того, как российский лидер утвердил его процедурную часть.
Lenta.ru 12:36
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Экономика

Матвиенко заявила о готовности к мировому экономическому кризису

Россия оказалась лучше других стран подготовлена к мировому экономическому кризису, даже низкие цены на нефть не помешают ей уверенно пройти его как минимум в течение шести лет, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
РИА Новости 06:20
Наука

Найдена возможность миновать биопсии при диагностике рака простаты

Разработка специалистов из Университета Восточной Англии поможет на 60% уменьшить случаи, когда мужчинам с подозрением на рак предстательной железы назначали не информативную биопсию.
ToDay News Ufa вчера в 08:48
Политика

Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
URA.Ru вчера в 22:28
Армия и оружие

Самолеты Морской авиации РФ выполнили плановый полет над океанами

Министерство обороны Российской Федерации сообщило о плановом полете противолодочных российских самолетов Ту-142 Морской авиации Тихоокеанского флота (ТОФ).
iReactor 13:33
Биатлон

Биатлонист Мартен Фуркад завершил карьеру

КМВ Новости 04:11
Хоккей

«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ

Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Российская газета 11:59
Общество

Минпросвещения рекомендовало регионам ввести дистанционное обучение

Министерство просвещения РФ порекомендовало региональным администрациям перевести школьников на дистанционное обучение в целях предотвращения распространения коронавируса SARS-CoV-2.
Известия 07:18
Здоровье

В Москве закрыли школу на карантин из-за коронавируса у ребенка

Московскую школу, которую посещала заразившаяся коронавирусом девочка, закрыли на карантин, говорится в сообщении оперативного штаба Москвы по борьбе с вирусом.
Ведомости вчера в 10:31
Общество

В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом

В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Коммерсантъ 11:07
Армия и оружие

Россия и Турция согласовали детали совместного патрулирования в Идлибе

«Военные делегации Турции и России подписали текст договорённости по Идлибу, которая вступила в силу», — сообщил министр обороны Турции Хулуси Акар в пятницу, 13 марта, в Анкаре, передаёт агентство Anadolu.
Евразия Daily вчера в 20:24
Футбол

«Ман Сити» и «Саутгемптон» сыграли вничью в крестики-нолики в твиттере

Пресс-служба "Саутгемптона" в твиттере решила сыграть в крестики-нолики.
Soccer.ru 13:06
Политика

МИД Китая заподозрил военных США в завозе коронавируса в Ухань

Пекин, 13 марта 2020, 08:19 — REGNUM Новый тип коронавируса COVID-2019, который в настоящее время стремительно распространяется по миру, в город Ухань китайской провинции Хубэй завезли американские военные.
REGNUM вчера в 01:19
Происшествия

Самолёт Москва — Челябинск экстренно сел в Казани

Казань, 14 марта 2020, 16:15 — REGNUM В Казани срочно приземлился самолёт Москва — Челябинск.
REGNUM 09:15
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек

От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
Газета.Ru 13:27
Политика

Украинский экономист предложил продать страну Китаю

По словам Селецкого, пока у Киева нет даже перспектив членства в организации, а Запад "продает" страну.
РИА Новости 09:01
Футбол

РПЛ сделала заявление о ситуации с проведением матчей при коронавирусе

Решение о порядке проведения матчей следующих туров будет принято во вторник по результатам общего собрания клубов РПЛ и консультации с Российским футбольным союзом с учетом эпидемиологической обстановки.
Sport24.ru 10:44
Политика

Путин не планирует зарубежные визиты в ближайшее время

Президент России Владимир Путин не планирует на ближайшее время какие-либо зарубежные визиты.
ТАСС 11:39
Политика

Мишустин утвердил план борьбы с коронавирусом на территории России

Россия закрывает границы с Польшей и Норвегией, чтобы не допустить разрастания пандемии коронавируса COVID-19 – соответствующее поручение дал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.
Газета.Ru 07:21
Путешествия

Ростуризм назвал закрытые из-за коронавируса страны

Ограничительные меры на въезд иностранцев приняты в Израиле, там с 12 марта всех прибывших в страну отправляют на двухнедельный карантин.
Говорит Москва 05:19
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 12 марта в 04:34
Политика

СМИ узнали об отъезде Порошенко с Украины накануне допроса

Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул территорию Украины и поэтому не явится на назначенный ему на 13 марта допрос в Государственном бюро расследований (ГБР).
Rambler News Service вчера в 01:15
Шоу-бизнес

Марк Богатырев рассказал, что обрел смысл жизни с Татьяной Арнтгольц

В настоящее время Марк состоит в отношениях с популярной актрисой Татьяной Арнтгольц.
Kleo.ru 05:28
Общество

Дезинфекцию смартфонов призывает проводить Роспотребнадзор

Чтобы избежать заражения коронавирусом Роспотребнадзор призывает проводить регулярную дезинфекцию смартфонов.
Соловей.Инфо вчера в 04:43
Энергетика

Spectator: обвал цен на нефть может убить сланцевую индустрию США

Обвал цен на нефтяном рынке может стать "смертельным ударом" для американской сланцевой индустрии. Об этом сообщает The Spectator.
Газета.Ru вчера в 14:06
Экономика

Названа степень финансовой готовности газопровода «Северный поток-2»

В компании Nord Stream 2 AG предусмотрены средства для реализации морского газопровода "Северный поток-2" и его последующей эксплуатации.
Радио Sputnik 12 марта в 04:40
Происшествия

Врачи назвали удовлетворительным состояние петербуржца с COVID-19

Состояние всех пациентов в комитете по здравоохранению называют удовлетворительным.
Российская газета 13:05
Общество

В Кемерово подтвердили два случая заражения коронавирусом

REGNUM 09:38
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Петербургские медики назвали эффективный способ защиты от коронавируса

Петербургские медики назвали способ защиты от коронавируса.
Peterburg2.ru 10:46
Как работают Яндекс.Новости?
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