Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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МРОТ повысят с 1 января

Вести.Ru09:30

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Путин утвердил повышение МРОТ на 850 руб

Газета.Ru10:46

Путин подписал закон об увеличении МРОТ

РБК10:20

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

RT на русском09:20

Путин подписал закон о повышении МРОТ

ТАСС09:06

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ

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Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию.
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Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
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В результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо погибли более 90 человек, сообщил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
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В России утвердили новые правила регистрации автомобилей

С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей – сообщает «Lenta».
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Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре

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Польский журналист прокомментировал слова Путина о после

Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
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Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве

Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
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Зеленский внес новый законопроект о децентрализации власти

Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады новый законопроект о децентрализации власти, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на электронную систему Рады.
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Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
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Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
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Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57

Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
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В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств в 2019 году

В 2019 году в США было совершено 41 массовое убийство, 33 из них были массовыми расстрелами.
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Старшенбаум отказалась от съемок в «Тексте» из-за Петрова

Как сообщает Федеральное Агентство новостей, актриса Ирина Старшенбаум официально подтвердила, что ее отказ от главной женской роли в фильме «Текст» связан исключительно с тем, что на главную мужскую роль был утвержден Александр Петров, ее бывший молодой человек.
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Молодого врача Андрея Кима застрелили в Магадане

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В Пензе появится центр ядерной медицины

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Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии согласованного текста соглашения по транзиту газа

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Американский актер Эндрю Данбар скончался в своем доме в Белфасте (Северная Ирландия) в канун Рождества, 24 декабря.
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Минфин США рассекретил информацию о причинах санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
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