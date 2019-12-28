Общество
РИА НовостиПутин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзоввчера в 07:33
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Транспорт
Правительство РФ одобрило штраф за неоплату проезда по платной дороге
Хоккей
МЧМ-2020. В группе России все пять команд набрали 3 очка после 2 матчей
Сборная России разгромила команду Канады (6:0) в матче МЧМ-2020.
Футбол
Мерсон объяснил, почему Клопп лучше Гвардиолы
Бывший английский футболист Пол Мерсон объяснил, почему Юрген Клопп лучше Хосепа Гвардиолы как тренер.
Фигурное катание
Тутберидзе прервала пресс-конференцию на Чемпионате России
Фигурное катание
Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Происшествия
Более 90 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали
В результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо погибли более 90 человек, сообщил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
Общество
В России утвердили новые правила регистрации автомобилей
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила государственной регистрации автомобилей – сообщает «Lenta».
Культура
Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Происшествия
Двух бывших спецназовцев задержали по делу об убийствах в Москве
Трех участников преступной группы задержали по делу об убийстве двух человек в Москве в 2008 и 2012 году, им предъявили обвинения, сообщается на сайте московского управления Следственного комитета России (СКР).
Футбол
Нападающий Игнатьев перешел из «Краснодара» в «Рубин»
Футбольный клуб из Казани «Рубин» подписал контракт с 20-летним форвардом Иваном Игнатьевым, который ранее выступал за «Краснодар».
Политика
Зеленский внес новый законопроект о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение Верховной рады новый законопроект о децентрализации власти, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на электронную систему Рады.
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Политика
В ДНР сообщили об обмене пленными с Киевом 29 декабря
Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
Здоровье
Назвали болезни, при которых нельзя употреблять алкоголь
Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Политика
Джо Байден отказался давать показания в рамках импичмента Трампа
Экс-вице-президент США Джо Байден заявил, что не собирается давать показания в рамках процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.
Шоу-бизнес
Лариса Рубальская опубликовала фото Галины Волчек за неделю до смерти
Поэтесса Лариса Рубальская, которая была близкой подругой Волчек выложила на своей персональной странице в социальной сети Instagram фотоснимок, сделанный ровно за неделю до смерти Галины Волчек – 19 декабря.
Армия и оружие
Алжир закупит 14 российских истребителей Су-57
Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
Происшествия
В США зафиксировали рекордное количество массовых убийств в 2019 году
В 2019 году в США было совершено 41 массовое убийство, 33 из них были массовыми расстрелами.
Кино
Старшенбаум отказалась от съемок в «Тексте» из-за Петрова
Как сообщает Федеральное Агентство новостей, актриса Ирина Старшенбаум официально подтвердила, что ее отказ от главной женской роли в фильме «Текст» связан исключительно с тем, что на главную мужскую роль был утвержден Александр Петров, ее бывший молодой человек.
Происшествия
Молодого врача Андрея Кима застрелили в Магадане
Утром в субботу, 28 декабря, в Магадане погиб 36-летний врач Андрей Ким.
Здоровье
В Пензе появится центр ядерной медицины
Политика
Глава «Нафтогаза» заявил об отсутствии согласованного текста соглашения по транзиту газа
Работа над окончательным текстом соглашения о сохранении транзита газа через Украину после 1 января 2020 года еще нет, сообщил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев в Facebook.
Кино
Актер из сериала «Игра престолов» умер в 30 лет
Американский актер Эндрю Данбар скончался в своем доме в Белфасте (Северная Ирландия) в канун Рождества, 24 декабря.
Политика
Минфин США рассекретит причины санкций против Дерипаски
Минфин США рассекретил информацию о причинах санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.