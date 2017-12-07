Общество
РИА НовостиПутин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Политика
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
Происшествия
Восемь человек пострадали в аварии с микроавтобусом в Крыму
Шоу-бизнес
Кристина Асмус снялась в клипе Егора Крида
Асмус сыграла роль любимой девушки хип-хоп исполнителя. Примечательно, что ключевым моментом тизера клипа является поцелуй Егора и Кристины.
Кино
Скончался актёр из сериала «Игра престолов»
Умер актёр сериала «Игра престолов» Эндрю Данбар, ему было всего 30 лет, пишет «МК». Причина смерти актёра не называется.
Политика
Путин подписал закон о возвращении курилок в российские аэропорты
Президент России Владимир Путин подписал закон о возвращении комнат для курения в российские аэропорты.
Авто
Компания Skoda передала полиции 3870 патрульных машин на базе Octavia
Технологии
МТС выпустит «умную» колонку в 2020 году
Шоу-бизнес
Учит русский язык: Орнелла Мути хочет получить гражданство России
Известная итальянская актриса Орнелла Мути посетила выставку работ Никаса Сафронова в Музее современной истории России.
Культура
На российское ТВ попал еще один украинский сериал
На российское ТВ попал еще один украинский сериал Российский телеканал СТС покажет один из наиболее популярных украинских сериалов 2019 года — «Папик» студии «Квартал-95», основанной нынешним президентом Украины Владимиром Зеленским.
Происшествия
В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
Общество
В Киеве собирается акция против обмена экс-бойцов «Беркута»
Акция против обмена на Донбассе бывших бойцов спецподразделения "Беркут" собирается у Лукьяновского СИЗО в Киеве, сообщил в субботу волонтер и активист Роман Синицын.
Армия и оружие
Иран предостерег от попыток шпионажа за совместными учениями с Россией
Тегеран не исключает, что иностранные государства могут предпринять попытку шпионажа, направленную на совместные военно-морские учения Ирана, России и Китая.
Армия и оружие
В состав Черноморского флота включен корабль «Ингушетия»
В состав Черноморского флота (ЧФ) включен малый ракетный корабль (МРК) «Ингушетия», пишет ТАСС.
Хоккей
Россия — Канада 6:0 (3-й период)
Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Канады.
Культура
Лобода и Лазарев помирились в эфире шоу Малахова
Андрей Малахов под Новый год решил наконец помирить звезд.
Армия и оружие
Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие
Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).
Политика
Посол России вызван в МИД Польши после слов Путина о дипломате
Ранее президент РФ Владимир Путин жестко высказался о после Польше в нацистской Германии, который поддержал идею Гитлера выслать польских евреев в Африку.
Фигурное катание
Щербакова стала чемпионкой России по фигурному катанию
Анна Щербакова заняла первое место в женском одиночном катании на чемпионате России в Красноярске.
Общество
Московские власти объяснили появление снега на Тверской
На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Общество
Сбербанк внедрил функцию возврата забытых в банкомате денег
Сбербанк внедрил в новых банкоматах-ресайклерах функцию возврата забытых денег, благодаря чему количество подобных случаев сократилось на 30%.
Политика
ГА ООН приняла российскую резолюцию по борьбе с киберпреступностью
Генассамблея ООН приняла предложенную Россией резолюцию по борьбе с киберпреступностью.
Биатлон
Малышко отказался выступать на Кубке России по биатлону
Биатлонист Дмитрий Малышко отказался от выступления на Кубке России, на который его отправил тренерский штаб национальной сборной после выступления на первых этапах Кубка мира.
Армия и оружие
Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе
Террористы два раза атаковали позиции сирийских военных в районе города Джарджаназ провинции Идлиб, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.
Экономика
Фонд защиты дольщиков выделит 17 млрд руб. на решение их проблем
Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства права одобрил выделение более 17 млрд руб. на восстановление прав 8 тыс. обманутых дольщиков.
Происшествия
Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах
Следственный комитет объявил, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.