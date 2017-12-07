Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Политика Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.

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Общество В Киеве собирается акция против обмена экс-бойцов «Беркута» Акция против обмена на Донбассе бывших бойцов спецподразделения "Беркут" собирается у Лукьяновского СИЗО в Киеве, сообщил в субботу волонтер и активист Роман Синицын.

Хоккей Россия — Канада 6:0 (3-й период) Пресс-служба Федерации хоккея России объявила состав национальной команды на матч чемпионата мира по хоккею 2020 года среди игроков до 20 лет со сборной Канады.

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Общество Московские власти объяснили появление снега на Тверской На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.

Биатлон Малышко отказался выступать на Кубке России по биатлону Биатлонист Дмитрий Малышко отказался от выступления на Кубке России, на который его отправил тренерский штаб национальной сборной после выступления на первых этапах Кубка мира.

Армия и оружие Террористы атаковали позиции сирийской армии в Идлибе Террористы два раза атаковали позиции сирийских военных в районе города Джарджаназ провинции Идлиб, сообщил руководитель Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Боренков.