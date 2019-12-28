Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Фигурное катание Глейхенгауз: Трусова не сделала то, что могла Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию.

Политика Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.

Здоровье Названо 6 действий, которые могут защитить от рака Медицинские эксперты определили и назвали шесть простых, но при этом очень важных действий по защите организма от рака, которые человек может начать совершать в случае необходимости уже сегодня.

Политика Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".

Политика Глава ЕС осудила санкции США против «Северного потока-2» Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия ЕС против санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2», сообщает Der Spiegel.

Происшествия Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.

Общество Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.

Политика В Крыму назвали наглостью разведывательный полёт беспилотника США Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что разведывательный полёт беспилотного летательного аппарата США возле границ полуострова является наглостью.

Спорт Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski Российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках лыжной многодневки Tour de Ski.

Технологии В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.