Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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МРОТ повысят с 1 января

Вести.Ru09:30

Путин подписал закон об увеличении МРОТ

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Путин утвердил повышение МРОТ на 850 руб

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РИА Новости09:54

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

RT на русском09:20

Владимир Путин подписал закон о повышении МРОТ

Говорит Москва09:19

Путин подписал закон о повышении МРОТ

ТАСС09:06
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 12:14, Ашберн
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Происшествия

В Париже протестующие напали на корреспондента RT

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Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина

Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
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АПЛ. «Эвертон» победил во втором матче при Анчелотти подряд

«Эвертон» на выезде обыграл «Ньюкасл» – 2:1. Это вторая подряд победа мерсисайдцев после прихода Карло Анчелотти.
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Политика

Путин подписал закон о курилках в аэропортах

Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
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Общество

В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря

Президент подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за нелегальный оборот янтаря и других полудрагоценных камней.
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Названо 6 действий, которые могут защитить от рака

Медицинские эксперты определили и назвали шесть простых, но при этом очень важных действий по защите организма от рака, которые человек может начать совершать в случае необходимости уже сегодня.
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Андрей Малахов под Новый год решил наконец помирить звезд.
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Сятери: не знаю, почему меня не выпустили на буллиты, это решение тренера

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Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
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Глава ЕС осудила санкции США против «Северного потока-2»

Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия ЕС против санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2», сообщает Der Spiegel.
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Происшествия

В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина

В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
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Шоу-бизнес

Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей

Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
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Происшествия

Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы

В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
REGNUM вчера в 04:15
Происшествия

Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь

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Происшествия

Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге

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Мужчина напал на АЗС в уральском городе с автоматом

На АЗС, находящейся в городе Камышлов Свердловской области, было совершено нападение с участием неизвестного мужчины.
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Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
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Парламент Турции готовится 2 января обсудить отправку войск в Ливию

Турецкий парламент может уже 2 января рассмотреть вопрос об отправке войск в Ливию.
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Сборная России по хоккею стартовала с поражения на МЧМ-2020

Сборная России играла с Чехией в рамках 1-го тура групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
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Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов

Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
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«Локомотив» интересуется бывшим защитником «Ростова» Ингасоном

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В Крыму назвали наглостью разведывательный полёт беспилотника США

Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что разведывательный полёт беспилотного летательного аппарата США возле границ полуострова является наглостью.
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Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski

Российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках лыжной многодневки Tour de Ski.
Коммерсантъ 09:08
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В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
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Уго Санчес: «Реалу» нужен Кейн. Купил бы его даже за € 200 млн

Именно поэтому заплатил бы € 200 млн за Кейна. Ничто не гарантирует титулы так, как голы.
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Московские власти объяснили появление снега на Тверской

На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
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Футбол

Жардим может быть уволен из «Монако» 29 декабря

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим 28 декабря провел встречу с руководством клуба, сообщает Monaco-Matin.
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«Краснодар» официально объявил о переходе Игнатьева в «Рубин»

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