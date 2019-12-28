Общество
РИА НовостиПутин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Фигурное катание
Глейхенгауз: Трусова не сделала то, что могла
Хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз прокомментировал выступление Александры Трусовой в произвольной программе на чемпионате России по фигурному катанию.
Происшествия
В Париже протестующие напали на корреспондента RT
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Футбол
АПЛ. «Эвертон» победил во втором матче при Анчелотти подряд
«Эвертон» на выезде обыграл «Ньюкасл» – 2:1. Это вторая подряд победа мерсисайдцев после прихода Карло Анчелотти.
Политика
Путин подписал закон о курилках в аэропортах
Президент России Владимир Путин подписал закон, возвращающий курилки в здания аэропортов.
Общество
В России введено уголовное наказание за незаконный оборот янтаря
Президент подписал закон, устанавливающий уголовную ответственность за нелегальный оборот янтаря и других полудрагоценных камней.
Здоровье
Названо 6 действий, которые могут защитить от рака
Медицинские эксперты определили и назвали шесть простых, но при этом очень важных действий по защите организма от рака, которые человек может начать совершать в случае необходимости уже сегодня.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Культура
Лобода и Лазарев помирились в эфире шоу Малахова
Андрей Малахов под Новый год решил наконец помирить звезд.
Хоккей
Сятери: не знаю, почему меня не выпустили на буллиты, это решение тренера
Голкипер новосибирской "Сибири" Харри Сятери прокомментировал победу команды в матче с пекинским "Куньлунь Ред Стар" (3:2 Б).
Политика
Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
Политика
Глава ЕС осудила санкции США против «Северного потока-2»
Председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что комиссия ЕС против санкций в отношении европейских компаний, которые участвуют в строительстве «Северного потока-2», сообщает Der Spiegel.
Происшествия
В Москве обнаружили украденный лимузин Сталина
В Москве обнаружили украденный накануне лимузин ЗИС-115 Иосифа Сталина. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
Происшествия
Заявившего о подброшенных наркотиках омича нашли без головы
В день трагедии депутат с помощником, отцом омича и адвокатом пришли в полицию, где им сообщили, что тело парня нашли на железнодорожных путях в районе 15-й Рабочей.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Происшествия
Мужчина напал на АЗС в уральском городе с автоматом
На АЗС, находящейся в городе Камышлов Свердловской области, было совершено нападение с участием неизвестного мужчины.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Политика
Парламент Турции готовится 2 января обсудить отправку войск в Ливию
Турецкий парламент может уже 2 января рассмотреть вопрос об отправке войск в Ливию.
Хоккей
Сборная России по хоккею стартовала с поражения на МЧМ-2020
Сборная России играла с Чехией в рамках 1-го тура групповой стадии молодежного чемпионата мира по хоккею 2020 года.
Единоборства
Федор Емельяненко оказался легче Куинтона Джексона на 11 килограммов
Российский боец ММА Федор Емельяненко и американец Куинтон Джексон прошли официальную церемонию взвешивания.
Футбол
«Локомотив» интересуется бывшим защитником «Ростова» Ингасоном
Московский «Локомотив» проявляет интерес к исландскому защитнику ПАОКа Сверриру Ингасону, утверждает sport24.gr.
Политика
В Крыму назвали наглостью разведывательный полёт беспилотника США
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что разведывательный полёт беспилотного летательного аппарата США возле границ полуострова является наглостью.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Российский лыжник Сергей Устюгов победил в масс-старте на 15 км свободным стилем в рамках лыжной многодневки Tour de Ski.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Футбол
Уго Санчес: «Реалу» нужен Кейн. Купил бы его даже за € 200 млн
Именно поэтому заплатил бы € 200 млн за Кейна. Ничто не гарантирует титулы так, как голы.
Общество
Московские власти объяснили появление снега на Тверской
На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
Футбол
Жардим может быть уволен из «Монако» 29 декабря
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим 28 декабря провел встречу с руководством клуба, сообщает Monaco-Matin.