Общество
РИА НовостиПутин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Хоккей
Канада — не непобедимая машина. Сегодня Россию ждет суперматч на МЧМ
Канадцы уступали сборной США 0:2 после первого периода, упустили преимущество в две шайбы ближе к концу матча, но непременно находили в себе силы изменить ход встречи в свою пользу.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Политика
В Крыму назвали наглостью разведывательный полёт беспилотника США
Сопредседатель Ассамблеи славянских народов Крыма Роман Чегринец заявил, что разведывательный полёт беспилотного летательного аппарата США возле границ полуострова является наглостью.
Происшествия
Певца Рому Жукова приняли за пьяного и не пустили в самолет
Адвокат певца Ромы Жукова Александр Усачев в разговоре с РЕН ТВ рассказал, что артиста не пустили в самолет в Якутске.
Футбол
Дешам: «Надеюсь, „Ювентус“ выиграет Лигу чемпионов»
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам выразил надежду, что «Ювентус» выиграет Лигу чемпионов.
Общество
Московские власти объяснили появление снега на Тверской
На Тверскую улицу в Москве завезли искусственный снег, чтобы сделать горку для сноубордистов, рассказал радиостанции «Говорит Москва» первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк.
Армия и оружие
Скорость российских гиперзвуковых ракет вырастет до десяти махов
Максимальную скорость российских гиперзвуковых ракет "Кинжал" и "Циркон" планируется увеличить до более чем десяти махов (скоростей звука).
Политика
Журналистов не допустят на место проведения обмена в Донбассе
Обмен удерживаемых лиц между Киевом и Донбассом, который запланирован 29 декабря на контрольном пункте "Майорское" в районе Горловки, пройдет без участия журналистов.
Фигурное катание
Щербакова стала чемпионкой РФ по фигурному катанию
Чемпионкой России по фигурному катанию стала Анна Щербакова, которая показала лучшие результаты по сумме двух программ, сообщает «Интерфакс».
Политика
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом
Украина взыскала первый штраф за полет над Крымом.
Транспорт
Правительство одобрило штраф за неоплаченную езду по платным трассам
Правительство России на заседании 25 декабря одобрило введение штрафа за неоплату проезда по платным трассам, сообщается на сайте кабинета.
Общество
Физическая активность снижает риск развития семи видов рака
Умеренные физические нагрузки помогают снизить риск развития семи видов злокачественных новообразований.
Политика
Минфин США рассекретит причины санкций против Дерипаски
Минфин США рассекретил информацию о причинах санкций против российского миллиардера Олега Дерипаски.
Экономика
Доля самых рискованных клиентов банков удвоилась за пять лет
В ноябре 2019 года 6,1% заемщиков имели кредиты в четырех и более банках, за пять лет доля таких клиентов удвоилась (в ноябре 2014 года их было 3,15%), подсчитало бюро кредитных историй «Эквифакс», которое входит в топ-3 на российском рынке и собирает информацию о кредитах в розничных банках, кроме Сбербанка.
Футбол
Нападающий «Краснодара» Игнатьев стал игроком «Рубина»
Нападающий Иван Игнатьев перешел из "Краснодара" в "Рубин", сообщается на официальном сайте казанского футбольного клуба.
Происшествия
Подмосковная школьница умерла в бассейне при сдаче ГТО
Футбол
«Эвертон» выиграл второй матч подряд при Анчелотти
«Эвертон» обыграл «Ньюкасл» в матче 20-го тура чемпионата Англии — 2:1. Ливерпульский клуб одержал две победы в двух играх под руководством Карло Анчелотти.
Политика
Прокурор подтвердил наличие экс-беркутовцев в списках на обмен
Прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, пишет издание "Громадское".
Происшествия
Организаторов теракта в Харькове приговорили к пожизненному и решили освободить
Политика
Посол РФ в Польше был вызван в МИД этой страны из-за слов Путина
Посол Российской Федерации в Польше Сергей Андреев был вызван в польский МИД после слов президента России Владимира Путина о главе польской дипломатической миссии в нацистской Германии Юзефе Липском.
Общество
Кличко в костюме Деда Мороза открыл движение по киевскому мосту
Мэр Киева Виталий Кличко в костюме Деда Мороза принял участие в открытии движения по Шулявскому путепроводу в центре украинской столицы.
Политика
Путин подписал закон о закупке незарегистрированных в России лекарств
Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон о взаимозаменяемости лекарств с учетом поправки, согласно которой российское правительство может закупать незарегистрированные в РФ лекарства.
Шоу-бизнес
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии
Ирина Шейк оголила грудь для откровенной фотосессии Модель показала пикантные фотографии.
Армия и оружие
В Минобороны сообщили о готовящейся против армии информационной атаке
Иностранные государства готовят информационную кампанию по дискредитации руководства Вооруженных сил России, заявил в интервью газете "Красная звезда" первый заместитель министра обороны Руслан Цаликов.