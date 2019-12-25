Общество
КоммерсантъПутин подписал закон о повышении МРОТ на 850 рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 130 руб. в месяц. МРОТ был увеличен на 850 руб. (7,5%). Закон о повышении МРОТ был принят Госдумой и одобрен Советом федерации.
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Как сообщает ToDay News Ufa, по мнению гастроэнтеролога Алексея Паромонова, людям с хроническими заболеваниями печени стоит быть осторожными, поскольку даже минимальная доза алкоголя может вызвать негативные последствия в организме человека.
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За минувший год врачи автопоезда «Здоровье» приняли 33 тысячи человек
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Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
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В рамках лиги Эллиник состоялось дерби между «Эбингдон Юнайтед» и «Эбингдон Таун».
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МЧМ-2020. В группе России все пять команд набрали 3 очка после 2 матчей
Сборная России разгромила команду Канады (6:0) в матче МЧМ-2020.
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Суд отпустил трех бывших бойцов «Беркута»
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Владельцы ресторана морепродуктов в Канаде не одобрили бронь столика для британского принца Гарри и его супруги герцогини Сассекской Меган Маркл, пишет Mirror.
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В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
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Ряд футболистов «Ман Сити» может покинуть команду
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Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
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В Иране предостерегли от слежки за совместными учениями с Россией
Любые разведывательные аппараты, которые будут замечены в районе проведения учений Ирана, РФ и Китая, будут уничтожены, заявил заместитель командующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри.
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Бутырская о снятии Медведевой: Коньки так просто не ломаются
В интервью порталу «Чемпионат» Бутырская заявила, что история с коньком Медведевой видится ей очень загадочной.
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«КиноПоиск» составил рейтинг лучших фильмов десятилетия
«КиноПоиск» решил подвести итоги уходящего десятилетия и выяснил, какие фильмы стали лучшими в 2010-х годах.
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Космическое агентство США NASA представило марсоход «Mars 2020», одной из целей которого будет поиск окаменелостей существ, которые могли жить на Марсе 3,5 млрд. лет назад.
Происшествия
Более 90 человек погибли в результате взрыва в столице Сомали
В результате взрыва заминированного автомобиля в столице Сомали Могадишо погибли более 90 человек, сообщил член парламента Сомали Абдиризак Мухаммед.
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Валерий Брагин: «Не знал, что это самая крупная победа над Канадой»
Главный тренер сборной России Валерий Брагин заявил, что не знал о том, что Россия добилась самой крупной победы над Канадой в истории МЧМ (6:0). — Говорили, что будет там, может, не психические атаки, но жесткая игра в нашу сторону.
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Новым тренером «Монако» назначен испанец Морено
Через месяц с небольшим 42-летний Роберт Морено возглавил "Монако". В настоящее время "Монако" занимает шестое место в чемпионате Франции.
Общество
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Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
Происшествия
Человек погиб в ДТП с автобусом в Подмосковье
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Общество
«Роскосмос» осуществит около 50 космических пусков в 2020 году
Роскосмос планирует выполнить почти в два раза больше космических пусков в следующем году, чем было осуществлено в 2019 году.
Армия и оружие
Россия ускорит свое гиперзвуковое оружие
Максимальную скорость ракет российских гиперзвуковых комплексов «Кинжал» и «Циркон» планируется увеличить до более чем 10 чисел Маха (12,25 тысячи километров в час).
Политика
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.