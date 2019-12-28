Общество

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Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Сельская газета Новопокровского района25 декабря в 23:45
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:45, Ашберн
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Tesla начнёт поставки автомобилей Model 3, сошедших с конвейера завода в Шанхае, в понедельник, сообщил представитель компании агентству Reuters.
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В Чите из Краевой клинической психиатрической больницы имени Кандинского сбежали двое судимых пациентов.
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Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Первый сезон фантастического сериала «Мандалорец» подошёл к концу.
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Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск ответил своим подписчикам в Twitter фотографией советского вождя Иосифа Сталина.
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СК подтвердил сообщения об обысках у спецкора «Новой газеты»

Следственный комитет РФ подтвердил сообщения об обысках, которые прошли дома у специального корреспондента «Новой газеты» Юлии Мартовалиевой (Полухиной) утром 26 декабря.
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Идёт второй период, хозяева впереди со счётом 4:2. Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20 Вторую шайбу в составе «столичных» на 10-й минуте второго периода в большинстве забросил российский нападающий Александр Овечкин, ассистентами выступили Дмитрий Орлов и Ларс Эллер.
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Российский режиссер Федор Бондарчук поделился мнением по поводу популярности актера Александра Петрова.
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Курс доллара снизился до 61,78 рубля

Курс доллара к рублю на открытии торгов Московской биржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов на 7 копеек и составил 61,78 рубля.
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Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
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