Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о повышении МРОТ

РИА Новости09:54

Путин подписал закон о повышении МРОТ

ТАСС09:06

МРОТ повысят с 1 января

Вести.Ru09:30

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

RT на русском09:20

Путин утвердил повышение МРОТ на 850 руб

Газета.Ru10:46

В Петербурге на 1000 рублей повысили МРОТ

Мегаполис онлайнвчера в 11:41

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзоввчера в 07:33
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:59, Ашберн
Происшествия

В Мексике при атаке на АЗС погибли шесть человек

В результате нападения на АЗС в мексиканском штате Гуанахуато погибли шесть человек, ещё пятеро получили ранения.
RT на русском 21:38
Хоккей

Капитан сборной Канады по хоккею извинился перед командой России

Капитан молодёжной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон извинился перед соперниками из России и болельщиками за то, что не снял шлем во время исполнения гимна РФ.
REGNUM 21:16
Единоборства

Стала известна тактика Федора Емельяненко в бою с Куинтоном Джексоном

Российский боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко в поединке с американцем Куинтоном Джексоном может сделать упор на удары ногами и на борьбу в партере.
Известия 21:11
Авто

Mercedes-AMG опубликовал тизер на новейший GT 73

Компания Mercedes опубликовала тизер на новейший электрифицированный седан Mercedes-AMG GT 73.
Picsnews.net вчера в 14:57
Здоровье

Специалисты рассказали о пользе и вреде красной икры

Специалисты рассказали о полезных свойствах красной икры, а также отметили причины, по которым этим продуктом не следует злоупотреблять.
RT на русском 20:29
Происшествия

С сестёр Хачатурян сняли электронные браслеты

RT на русском 04:37
Политика

Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Lenta.ru 14:09
Политика

Жириновский предложил «разгрузить» обязанности президента России

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил ввести в России пост вице-президента. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Газета.Ru 21:11
Общество

Охлобыстин оценил призыв Водонаевой не рожать «рабов»

Актер Иван Охлобыстин резко высказался насчет призыва телеведущей Алены Водонаевой "не рожать рабов". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 14:21
Армия и оружие

Мадуро рассматривал возможность направить войска в Бразилию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обдумывал возможность приказать армейским подразделениям нарушить бразильскую границу для ареста венесуэльских военнослужащих, подозреваемых в атаке воинской части, сообщило 28 декабря гостелевидение Венесуэлы.
REGNUM 21:04
Общество

Правительство разъяснило новые правила регистрации машин

С 1 января 2020 года изменятся правила регистрации автомобилей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
RT на русском 26 декабря в 13:04
Наука

Объединение двух древних молекул дало высшим растениям сосуды

Ксилема (тип проводящей ткани) у растений образуется благодаря действию гетеродимера (молекулы из двух разных частей) TMO5/LHW, который руководит развитием будущих компонентов сосудов.
N+1 вчера в 03:11
Технологии

Windows начнет автоматически устанавливать драйверы

По мнению экспертов, функция автоматического поиска и установки драйверов появится в ближайших обновлениях Windows в начале 2020 года.
Lenta.ru 26 декабря в 10:32
Фигурное катание

Щербакова стала двукратной чемпионкой России по фигурному катанию

Результаты Щербаковой в произвольной программе и по сумме прокатов превышают мировые рекорды, которые составляют 166,62 (установлен Александрой Трусовой) и 247,59 балла (установлен Аленой Косторной) соответственно, но, согласно правилам, рекорд фигуристки на чемпионате России не будет ратифицирован, так как был установлен на соревнованиях национального уровня.
РИА Новости 10:01
Политика

В России ужесточили контроль за оборотом медицинского спирта

Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, ужесточающий контроль за производством и оборотом медицинского спирта, соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:02
Политика

Пушков: слова Путина задели Варшаву за живое

Слова Путина о польском антисемите задели за живое нынешние власти Польши, заявил сенатор Алексей Пушков, 29 декабря со своей страницы в Twitter.
Красная весна 21:21
Космос

Учёные оценили возможность погружать космонавтов в спячку

Сообщается, что учёные проработали конструкцию и дизайн космического корабля для погружённого в спячку экипажа, продумали энергопотребление, логистику и защиту от радиации.
Life.ru вчера в 06:04
Фигурное катание

Глава ФФККР прокомментировал состав сборной России на ЧЕ-2020

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал состав сборной России на чемпионат Европы 2020 года в Граце.
RT на русском 22:27
Общество

Президент Эстонии: Мои внуки ходят в русский детский сад

Президент Эстонии рассказала, что ее внуки посещают русский детский сад, поскольку уже в раннем возрасте дети должны освоить два или три языка.
Российская газета 18:51
Общество

Путин подписал закон о повышении МРОТ

Президент Владимир Путин подписал ряд важных законов, передаёт ОТР. Один из них о повышении минимального размера оплаты труда.
Общественное телевидение России 11:49
Армия и оружие

Минобороны опровергло сообщения о драке военных России и США в Сирии

В Минобороны России заявили, что информация о драке между российскими и американскими военными в Сирии, опубликованная Сирийским центром мониторинга за соблюдением прав человека, не соответствует действительности.
РБК вчера в 08:51
Биатлон

Елисеев и Юрлова-Перхт стали десятыми на «Рождественской гонке»

Российские биатлонисты Матвей Елисеев и Екатерина Юрлова-Перхт заняли десятое место в масс-старте в рамках "Рождественской гонки"-2019, которая проходит в немецком Гельзенкирхене.
РИА Новости 13:18
Общество

Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»

Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
РИА Новости 15:17
Происшествия

2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США

В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.
Интерфакс 19:06
Кино

В седьмом сезоне сериала «Сваты» появится новый персонаж Палыч

Discover24 вчера в 03:14
Происшествия

Пассажирский самолет рухнул в Казахстане

За пределами аэропорта Алматы в Казахстане рухнул самолет с сотней человек на борту, сообщает DEITA.
Deita.ru 26 декабря в 22:45
Хоккей

«Ак Барс» обыграл «Локомотив», прервав неудачную серию

Чемпионат 13:47
Политика

Пушков объяснил отказ ФРГ предоставить военную помощь Украине

Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков объяснил, почему Германия отказалась предоставить военную помощь Украине.
RT на русском вчера в 17:51
Хоккей

Овечкин стал лучшим бомбардиром НХЛ десятилетия

Нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в проигранном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Каролина Харрикейнз" (4:6).
Газета.Ru 22:14
Происшествия

Обвиняемым в харьковском теракте дали пожизненное и отпустили под личное обязательство

Украина.ру 07:16
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