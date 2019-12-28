Общество
РИА НовостиПутин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзоввчера в 07:33
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Биатлон
Биатлонистка Кайшева стала первой в спринтерской гонке в Ижевске
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа
Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Футбол
Форвард «Ростова» Шомуродов женился
Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
Общество
Президент Эстонии заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
Общество
Омичи находят в новогодних ёлках жуков
Происшествия
В Москве задержали подозреваемого в нападении с ножом на пенсионера
Полицейские задержали подозреваемого в ранении ножом пенсионера на станции московского метро "Шаболовская".
Культура
Георгий Колдун стал вторым в шоу X-Фактор в Украине
Музыка
Конкурент Jingle Bells? В сети появился новый армянский новогодний хит
Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян во время прямого эфира на своей странице в соцсети Facebook сообщил, что поручил сочинить новогоднюю песню, которая должна стать популярнее знаменитого хита Jingle Bells.
Хоккей
Российские хоккеисты отказались пожать руку капитану сборной Канады
Хоккеисты молодежной сборной России отказались жать руку капитану канадской команды Барретту Хейтону по окончании матча на мировом первенстве в Чехии, пишет в воскресенье, 29 декабря, «Газета.ру».
Здоровье
Красноярские ученые предложили подкормить коров новогодними елками
Красноярские ученые предлагают вместо синтетического прикорма добавлять в корм домашнему скоту муку из хвои, пишет «Наука в Сибири».
Политика
В Совфеде прокомментировали претензии Польши из-за слов Путина
Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировали претензии Польши из-за слов президента России Владимира Путина.
Общество
В России с нового года меняются правила регистрации автомобилей
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.
Шоу-бизнес
Апина рассказала о состоянии Моисеева
Происшествия
В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Технологии
Sony оформила патент на новый любопытный контроллер PlayStation
Патент содержит любопытные идеи для нового контроллера (пусть они могут и никогда не воплотиться), которые включают две новые кнопки.
Хоккей
Омский хоккеист оставил на льду «тонну крови»
Омский хоккеист Илья Михеев, ныне выступающий за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Торонто Мэйпл Лифс", получил рассечение во время матча регулярного чемпионата против "Нью-Джерси Девилс".
Футбол
В «Манчестер Сити» уверены в том, что уход Гвардиолы не скажется на команде
Главный исполнительный директор «Манчестер Сити» Ферран Сориано прокомментировал слухи о возможном уходе Хосепа Гвардиолы с поста главного тренера команды.
Общество
Что желают тебе звезды новом году: Гороскоп на 2020 год
Зона комфорта начинает размываться и может принести колоссальный рост в 2020 году, если вы сможете рискнуть на пути к новой, более комфортной жизни.
Общество
«Аэрофлот» приостановил продажи льготных билетов с Дальнего Востока
Льготные билеты на самолёты на Дальний Восток могут купить граждане России до 23 лет, женщины старше 55 лет и мужчины старше 60, инвалиды и сопровождающие их лица, а также многодетные семьи.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИД РФ
Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.
Общество
Эксперты рассказали о пользе и вреде красной икры
Специалисты рассказали телеканалу НТВ о полезных свойствах красной икры, а также назвали причину, почему россиянам не стоит ей злоупотреблять.
Политика
Мадуро объявил главу Колумбии врагом Венесуэлы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что его колумбийский коллега Иван Дуке является национальным врагом, поскольку Богота стоит за всеми попытками дестабилизировать ситуацию в Венесуэле.
Музыка
Новый клип группы «Кино» на песню «Троллейбус» был выложен в Сеть
Новый музыкальный клип на песню «Троллейбус» был опубликован участниками группы «Кино» на их официальном YouTube-канале.
Политика
Зеленский подтвердил завтрашний обмен пленными в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил намеченный на 29 декабря обмен пленными в Донбассе.
Происшествия
Число массовых убийств в США побило все рекорды в 2019 году
Количество массовых убийств в США в 2019 году стало рекордным, сообщило 28 декабря агентство Associated Press.
Кино
Марк Хэмилл исполнил две роли в последних «Звёздных войнах»
Исполнитель роли Люка Скайуокера актер Марк Хэмилл появился в этом фильме не только в образе главного джедая галактики.
Политика
Новак: «Северный поток — 2» запустят до конца 2020 года
Газопровод «Северный поток — 2» будет запущен до конца 2020 года, заявил журналистам министр энергетики России Александр Новак.
Кино
Умерла актриса из фильма «Лолита» Сью Лайон
Актриса стала известной благодаря роли Лолиты в одноименном фильме Стэнли Кубрика. За нее она получила премию "Золотой глобус".