Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ

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Путин утвердил повышение МРОТ на 850 руб

Газета.Ru10:46

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Путин подписал закон о повышении МРОТ

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Путин подписал закон о повышении МРОТ

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С 1 января владимирцев ждут прибавки к зарплатам и пенсиям

Pro Город Владимирвчера в 03:10
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Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
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Нападающий «Ростова» и сборной Узбекистана Элдор Шомуродов женился, сообщает пресс-служба ростовской команды.
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Общество

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что ее внуки ходят в русский детский сад.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому с 1 января граждане смогут зарегистрировать новый автомобиль прямо в автосалоне — без посещения ГИБДД.
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Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
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Sony оформила патент на новый любопытный контроллер PlayStation

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Что желают тебе звезды новом году: Гороскоп на 2020 год

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова станцевала твист вместе со своим заместителем на корпоративе ведомственного департамента информации и печати.
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