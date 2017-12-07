Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении с 1 января 2020 года минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей в месяц. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

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