Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Путин подписал закон о повышении МРОТ

РИА Новости09:54

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзоввчера в 07:33

МРОТ повысят с 1 января

Вести.Ru09:30

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

RT на русском09:20

Путин подписал закон о повышении МРОТ

ТАСС09:06

Путин утвердил повышение МРОТ на 850 руб

Газета.Ru10:46

С 1 января владимирцев ждут прибавки к зарплатам и пенсиям

Pro Город Владимирвчера в 03:10
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 21:25, Ашберн
Хоккей

Что говорили в сборной Канады после разгрома от России на МЧМ-2020

Молодёжная сборная России во втором матче на чемпионате мира по хокеею-2020 в Чехии одержала крупнейшую победу над Канадой в истории турнира.
Чемпионат 20:00
Армия и оружие

Мадуро рассматривал возможность направить войска в Бразилию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обдумывал возможность приказать армейским подразделениям нарушить бразильскую границу для ареста венесуэльских военнослужащих, подозреваемых в атаке воинской части, сообщило 28 декабря гостелевидение Венесуэлы.
REGNUM 21:04
Происшествия

2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США

В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.
Интерфакс 19:06
Политика

МИД России объяснил, чем будет заниматься новый департамент

В МИД России объяснили, чем будет заниматься новый департамент, указ о создании которого подписал российский президент Владимир Путин.
Газета.Ru 20:34
Кино

Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика

На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Новые Известия 07:35
Футбол

Иван Игнатьев из ФК «Краснодар» переходит в «Рубин»

28 декабря появилась информация о том, что Иван Игнатьев из ФК «Краснодар» переходит в казанский клуб «Рубин».
КП - Кубань 03:45
Армия и оружие

В Ираке база с американскими военными подверглась ракетному обстрелу

ТАСС вчера в 14:33
Происшествия

У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
REGNUM 14:20
Наука

Изучено влияние вибрации лопастей вертолетов на объекты природы

МедиаПоток 26 декабря в 10:02
Политика

«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа

Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
РИА Новости 19:22
Наука

У эмбрионов человека обнаружили признаки старения

N+1 26 декабря в 10:03
Происшествия

60 пассажиров выжило при крушении самолета в Казахстане

По данным авиакомпании, на борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По предварительной информации, погибли 15 человек.
Открытый Нижний вчера в 01:20
Экономика

Конкурс на страхование жизни полицейских вызвал споры у страховщиков

Второй раз подряд тендер на страхование полицейских вызывает споры страховщиков.
Ведомости 26 декабря в 04:32
Фигурное катание

Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию.
Москва 24 06:40
Происшествия

В Магадане убит врач-рентгенолог, подрабатывавший таксистом

Врач-рентгенолог, вынужденно подрабатывавший таксистом, был убит во время бытового конфликта в Магадане.
REGNUM 07:53
Общество

Путин подписал закон о единой электронной очереди в детские сады

Президент России Владимир Путин подписал закон о единых организационных и технических основах для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди.
ТАСС 10:59
Авто

Составлен рейтинг самых ожидаемых автомобильных новинок 2020 года

Автомобильные специалисты составили рейтинг самых ожидаемых новых автомобилей в следующем году.
МедиаПоток 07:45
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант

Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Газета.Ru 06:24
Технологии

Volkswagen придумал робота для зарядки электромобилей

Концептуальный «робо-зарядник» сам подъедет к машине и сделает всё за человека: на борту робота есть батарея в 25 кВтч и функция быстрой зарядки на 50-киловатт.
5 колесо 26 декабря в 08:23
Политика

Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме

Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Известия вчера в 17:25
Шоу-бизнес

Ольга Бузова подтвердила роман с Давидом Манукяном

News.ru 12:25
Общество

Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»

Несколько пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных сайта "Миротворец", как пишет издание Фонтанка.ру.
РЕН ТВ 17:00
Политика

Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
РИА Новости 07:40
Спорт

Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski

Коммерсантъ 09:08
Армия и оружие

Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией

Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Известия 17:07
Технологии

В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений

О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
ToDay News Ufa вчера в 10:10
Экономика

Правительство ввело льготные кредиты для бизнеса ДФО

Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
Российская газета вчера в 20:40
Политика

Путин подписал закон, возвращающий курилки в аэропорты

Российский лидер Владимир Путин подписал закон, возвращающий курительные комнаты в здания аэропортов.
РЕН ТВ 10:15
Футбол

В «Монако» сменился главный тренер

Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.
РБК 16:57
Политика

Обмен пленными между Киевом и ДНР пройдет в формате «87 на 55»

Известия 02:18
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