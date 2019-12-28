Общество
РИА НовостиПутин подписал закон о повышении МРОТ
Президент России Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Cоответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
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Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзоввчера в 07:33
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Хоккей
Что говорили в сборной Канады после разгрома от России на МЧМ-2020
Молодёжная сборная России во втором матче на чемпионате мира по хокеею-2020 в Чехии одержала крупнейшую победу над Канадой в истории турнира.
Армия и оружие
Мадуро рассматривал возможность направить войска в Бразилию
Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что обдумывал возможность приказать армейским подразделениям нарушить бразильскую границу для ареста венесуэльских военнослужащих, подозреваемых в атаке воинской части, сообщило 28 декабря гостелевидение Венесуэлы.
Происшествия
2019 год стал рекордным по числу массовых убийств в США
В уходящем 2019 году в США произошло наибольшее число массовых убийств по крайней мере с 1970-х годов, свидетельствуют данные совместного исследования Associated Press, USA Today и Северо-Восточного университета.
Политика
МИД России объяснил, чем будет заниматься новый департамент
В МИД России объяснили, чем будет заниматься новый департамент, указ о создании которого подписал российский президент Владимир Путин.
Кино
Умерла актриса Сью Лайон, сыгравшая Лолиту в фильме Кубрика
На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
Футбол
Иван Игнатьев из ФК «Краснодар» переходит в «Рубин»
28 декабря появилась информация о том, что Иван Игнатьев из ФК «Краснодар» переходит в казанский клуб «Рубин».
Армия и оружие
В Ираке база с американскими военными подверглась ракетному обстрелу
Происшествия
У берегов Японии нашли лодку с телами семи человек
Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года у берегов Японии обнаружили деревянную лодку с телами двух человек из Северной Кореи.
Наука
Изучено влияние вибрации лопастей вертолетов на объекты природы
Политика
«Нафтогаз» заявил о неготовности текстов соглашений о транзите газа
Согласно документу, продолжению транзита поспособствует заключение между "Газпромом" и "Оператором ГТС Украины" межоператорского соглашения, а между российской компанией и "Нафтогазом" – договора, по которому тот забронирует мощности для транспортировки 65 миллиардов кубов газа в 2020 году и по 40 миллиардов кубов в 2021-2024 годах.
Наука
У эмбрионов человека обнаружили признаки старения
Происшествия
60 пассажиров выжило при крушении самолета в Казахстане
По данным авиакомпании, на борту находились 93 пассажира и пять членов экипажа. По предварительной информации, погибли 15 человек.
Экономика
Конкурс на страхование жизни полицейских вызвал споры у страховщиков
Второй раз подряд тендер на страхование полицейских вызывает споры страховщиков.
Фигурное катание
Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева снялась с чемпионата России по фигурному катанию.
Происшествия
В Магадане убит врач-рентгенолог, подрабатывавший таксистом
Врач-рентгенолог, вынужденно подрабатывавший таксистом, был убит во время бытового конфликта в Магадане.
Общество
Путин подписал закон о единой электронной очереди в детские сады
Президент России Владимир Путин подписал закон о единых организационных и технических основах для зачисления детей в детские сады в порядке электронной очереди.
Авто
Составлен рейтинг самых ожидаемых автомобильных новинок 2020 года
Автомобильные специалисты составили рейтинг самых ожидаемых новых автомобилей в следующем году.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Технологии
Volkswagen придумал робота для зарядки электромобилей
Концептуальный «робо-зарядник» сам подъедет к машине и сделает всё за человека: на борту робота есть батарея в 25 кВтч и функция быстрой зарядки на 50-киловатт.
Политика
Посла России вызвали в МИД Польши после слов Путина об антисемитизме
Российского посла в Варшаве Сергея Андреева вызвали в МИД Польши после слов президента РФ Владимира Путина о польской политике в 1930-е годы.
Общество
Пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных «Миротворца»
Несколько пассажиров первого поезда в Крым внесли в базу данных сайта "Миротворец", как пишет издание Фонтанка.ру.
Политика
Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на Tour de Ski
Армия и оружие
Иран пригрозил сбивать шпионские аппараты в районе учений с Россией
Совместные учения ВМС Ирана, КНР и РФ под названием «Пояс морской безопасности» стартовали 27 декабря в северной части Индийского океана и Оманском заливе.
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
О новой функции групповых чатов WhatsApp рассказали журналистам Как сообщает ToDay News Ufa, администраторы групповых чатов смогут запускать автоматическую очистку нежелательных сообщений.
Экономика
Правительство ввело льготные кредиты для бизнеса ДФО
Резиденты территорий опережающего развития Дальнего Востока и свободного порта Владивосток смогут получать льготные кредиты для своих проектов с 2020 года, сообщается на сайте Минвостокразвития.
Политика
Путин подписал закон, возвращающий курилки в аэропорты
Российский лидер Владимир Путин подписал закон, возвращающий курительные комнаты в здания аэропортов.
Футбол
В «Монако» сменился главный тренер
Жардим стал главным тренером «Монако» в 2014 году.