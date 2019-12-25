Общество
ТАССПутин подписал закон о повышении МРОТ
Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. В настоящее время МРОТ составляет 11280 рублей.
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Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
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Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
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Совместные маневры военно-морских сил Ирана, России и Китая под названием "Пояс морской безопасности" стартовали в пятницу в северной части Индийского океана и Оманском заливе и продлятся до 30 декабря.
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Алжир закупит 14 российских многофункциональных истребителей пятого поколения Су-57 и такое же количество фронтовых бомбардировщиков Су-34, Menadefense.
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На официальном сайте "Краснодара" появилось сообщение о трансфере форварда Ивана Игнатьева в казанский "Рубин".
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Следующим по вероятности шел вариант, что мы сделаем 6:0 за два периода, а по большому счету выиграем матч в самом начале второго.
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Дело производивших водку на заброшенном заводе пенсионерок ушло в суд
В Челябинской области передано в суд дело трех подозреваемых в организации незаконного производства алкоголя на заброшенном заводе.
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Песня из сериала «Ведьмак» стала главным мемом Рунета в декабре
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Путин подписал закон, запрещающий сжигать необработанный мусор
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На момент съемок "Лолиты" Лайон было 15 лет и Владимир Набоков, который принимал участие в написании сценария по собственному роману, лично выбрал Сью на роль Лолиты.
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Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита
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