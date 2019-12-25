Общество

ТАССТАССПутин подписал закон о повышении МРОТ

Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. В настоящее время МРОТ составляет 11280 рублей.
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Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

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В Петербурге на 1000 рублей повысили МРОТ

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МРОТ повысят с 1 января

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Архангельские известия25 декабря в 05:03
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 17:10, Ашберн
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Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
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Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
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Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
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Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей

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Мэр проехал по мосту в костюме Деда Мороза на квадроцикле.
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На официальном сайте "Краснодара" появилось сообщение о трансфере форварда Ивана Игнатьева в казанский "Рубин".
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Хантер: мы загнали себя в яму, инициатива была у России. Им нужна была большая победа

Главный тренер сборной Канады Дэйл Хантер подвёл итоги матча с командой России (0:6) на МЧМ-2020.
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Россия разнесла Канаду – 6:0. Жаль, что это не финал

Следующим по вероятности шел вариант, что мы сделаем 6:0 за два периода, а по большому счету выиграем матч в самом начале второго.
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В Челябинской области передано в суд дело трех подозреваемых в организации незаконного производства алкоголя на заброшенном заводе.
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Путин подписал закон, запрещающий сжигать необработанный мусор

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В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка

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Путин подписал закон о возврате части страховки при погашении кредита

Президент России Владимир Путин подписал закон, дающий возможность заемщику вернуть часть страховой премии при досрочном погашении потребительского или ипотечного кредита, а также допускающий выдачу потребительского кредита без страховки по увеличенной процентной ставке, соответствующий документ опубликован на интернет-портале правовой информации.
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Назван самый популярный смартфон в России

Как сообщается, 8 из 10 смартфонов это модели известных брендов таких как Samsung, Apple, Huawei, Honor и Xiaomi.
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