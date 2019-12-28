Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. В настоящее время МРОТ составляет 11280 рублей.

Политика Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2» Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".

Технологии В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений В новой бета-версии популярного мессенджера WhatsApp для операционных систем iOS и Android появилась ещё одна функция.

Политика Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.

Политика На Украине опровергли выдачу бывших бойцов «Беркута» в Донбасс Украинская Генеральная прокуратура опровергает сообщение телеканала «Громадське» о том, что в рамках обмена пленниками с самопровозлашенными республиками Донбасса Киев освободит находящихся под судом экс-«беркутовцев».

Экономика Минтруд рассказал о росте пенсий в 2019 году Подчеркивается, что в Пенсионном фонде России пообещали, что в 2020 году индексация пенсий будет произведена на 6,6%. Таким образом размер пенсионных выплат для неработающих пожилых россиян в следующем году составит около 16,4 тыс. рублей, пишет "Газета.ру".

Политика Дания не ограничивала привлечение судов для прокладки СП-2 Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.

Происшествия Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах Следственный комитет объявил, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.

Здоровье В Самаре служба крови запретила гомосексуалам быть донорами По словам заместителя директора по медицинской части станции переливания крови Елены Кудиновой, клиника оформила базу людей, которым запрещено сдавать кровь.