Экономика
ТАССПутин подписал закон о повышении МРОТ
Президент Владимир Путин подписал закон, устанавливающий минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2020 года в размере 12130 рублей в месяц. Документ опубликован в субботу на официальном интернет-портале правовой информации. В настоящее время МРОТ составляет 11280 рублей.
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Медведева: снялась с произвольной программы из-за опасения за здоровье
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Органические светодиоды сделали максимально приятными и безопасными для глаз
У органических светоизлучающих диодов (OLED) есть значительные преимущества перед наиболее распространенными в настоящее время полупроводниковыми светодиодами (LED).
Политика
Украина предостерегла Германию от «Северного потока — 2»
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в интервью немецкому интернет-порталу Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) предостерег Германию от энергетической зависимости от России из-за строительства "Северного потока—2".
Технологии
В WhatsApp появится функция исчезающих сообщений
В новой бета-версии популярного мессенджера WhatsApp для операционных систем iOS и Android появилась ещё одна функция.
Спорт
Устюгов победил в масс-старте на «Тур де Ски» в Ленцерхайде
Политика
В Вене продолжаются переговоры России и Украины по газу
Российско-украинские переговоры по газу, начавшиеся в четверг, 26 декабря, продолжаются в Вене, сообщили в «Газпроме».
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала свой разорвавшийся грудной имплант
Телеведущая Лера Кудрявцева опубликовала на своей странице в Instagram фотографию разорвавшегося грудного импланта.
Армия и оружие
Развитие военной инфраструктуры набрало темп в Арктике — Шойгу
«Набрали хорошие темпы развития военной инфраструктуры, в том числе в Арктике», — сказал Шойгу.
Политика
Земан допустил отмену визита на День Победы в Москву
Президент Чехии Милош Земан не исключил отмену участия в мероприятиях по случаю 75-летия победы в Великой Отечественной войне в Москве из-за российской позиции по вводу советских войск в Чехословакию в 1968 году.
Политика
В Совфеде прокомментировали претензии Польши из-за слов Путина
Российский сенатор Владимир Джабаров прокомментировали претензии Польши из-за слов президента России Владимира Путина.
Происшествия
Сестра Джорджа Майкла обнаружена мертвой в третью годовщину его смерти
Младшая сестра британского певца и композитора Джорджа Майкла, 55-летняя Мелани Панайоту, найдена мертвой в день третьей годовщины смерти брата.
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Зонд «Паркер» увидел неуловимый пылевой след астероида Фаэтон
Экономика
Bloomberg: состояние богатейших людей мира за год выросло на четверть
В этом году совокупное состояние 500 богатейших людей мира увеличилось на 25 процентов, или на 1,2 триллиона долларов.
Армия и оружие
Единая космическая система обнаружила пуски 64 баллистических ракет
Единая космическая система провела успешные натурные работы по обнаружению пусков баллистических ракет и ракет-носителей.
Транспорт
Правительство одобрило штраф за неоплаченную езду по платным трассам
Правительство России на заседании 25 декабря одобрило введение штрафа за неоплату проезда по платным трассам, сообщается на сайте кабинета.
Авто
Бракованные подушки безопасности нашли у 1,5 млн авто в России
Более 1,5 миллиона российских водителей рискуют жизнью за рулем из-за брака в системе безопасности автомобиля.
Политика
На Украине опровергли выдачу бывших бойцов «Беркута» в Донбасс
Украинская Генеральная прокуратура опровергает сообщение телеканала «Громадське» о том, что в рамках обмена пленниками с самопровозлашенными республиками Донбасса Киев освободит находящихся под судом экс-«беркутовцев».
Футбол
«Барселона» определилась с альтернативой трансферу Лаутаро Мартинеса
Каталонская «Барселона» заинтересована в трансфере нападающего «ПСВ» Дониэлла Малена.
Политика
Правительство Украины одобрило мировое соглашение с «Газпромом»
Правительство Украины одобрило подписание мирового соглашения с российской компанией "Газпром".
Хоккей
Александр Овечкин пропустит матч звезд НХЛ
Армия и оружие
В России планируют ускорить гиперзвуковое оружие
Экономика
Минтруд рассказал о росте пенсий в 2019 году
Подчеркивается, что в Пенсионном фонде России пообещали, что в 2020 году индексация пенсий будет произведена на 6,6%. Таким образом размер пенсионных выплат для неработающих пожилых россиян в следующем году составит около 16,4 тыс. рублей, пишет "Газета.ру".
Политика
Дания не ограничивала привлечение судов для прокладки СП-2
Разрешение Датского энергетического агентства (ДЭА) на прокладку газопровода «Северный поток — 2» на территории Дании распространяется на работы по прокладке магистрали, а не на конкретные суда.
Происшествия
Бывших спецназовцев арестовали по подозрению в убийствах
Следственный комитет объявил, что совместно с ФСБ задержал троих человек, входивших в организованную преступную группу, совершившую в 2008–2012 годах несколько убийств.
Армия и оружие
Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма
Американский стратегический беспилотник провел разведку у границ Крымского полуострова, сообщает мониторинговый ресурс PlaneRadar.
Здоровье
В Самаре служба крови запретила гомосексуалам быть донорами
По словам заместителя директора по медицинской части станции переливания крови Елены Кудиновой, клиника оформила базу людей, которым запрещено сдавать кровь.
Происшествия
В Воркуте мужчина застрял в форточке и умер
Житель Воркуты застрял в форточке квартиры на первом этаже, пытаясь выбраться на улицу, сообщило издание "КомиОнлайн".
Общество
Песков: взрыв в Магнитогорске не был терактом
Взрыв в жилом доме в Магнитогорске не был терактом. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.