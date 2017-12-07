Общество
КоммерсантъПутин подписал закон о повышении МРОТ на 850 рублей
Президент России Владимир Путин подписал закон, устанавливающий с 1 января 2020 года минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 12 130 руб. в месяц. МРОТ был увеличен на 850 руб. (7,5%). Закон о повышении МРОТ был принят Госдумой и одобрен Советом федерации.
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Политика
Познер охарактеризовал окружение Путина
Президент России Владимир Путин окружил себя людьми, которые не могут заявить о его неправоте, считает журналист и телеведущий Владимир Познер.
Хоккей
Россия разнесла Канаду – 6:0. Жаль, что это не финал
Следующим по вероятности шел вариант, что мы сделаем 6:0 за два периода, а по большому счету выиграем матч в самом начале второго.
Шоу-бизнес
Хоккеист Иван Телегин прокомментировал развод с Пелагеей
Хоккеист Иван Телегин откровенно высказался о своем разводе с певицей Пелагеей после появления слухов.
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В Ростове-на-Дону в ресторане произошла массовая драка
Ранее "МК Ростов-на-Дону" сообщил, что драка произошла в ночь на 28 декабря в ресторане в Северном микрорайоне города.
Футбол
Новым тренером «Монако» назначен испанец Морено
Через месяц с небольшим 42-летний Роберт Морено возглавил "Монако". В настоящее время "Монако" занимает шестое место в чемпионате Франции.
Футбол
Новым тренером «Дженоа» станет Давиде Никола
«Дженоа» определился с именем нового главного тренера команды. Им станет бывший наставник «Удинезе» Давиде Никола.
Общество
Суд в Киеве освободил из-под ареста трех бывших бойцов «Беркута»
Ранее прокурор по делу о "евромайдане" Сергей Куцый подтвердил, что бывшие бойцы спецподразделения "Беркут", обвиняемые в расстрелах на акциях протеста в Киеве, находятся в списках на обмен, который должен пройти в воскресенье.
Общество
«Роскосмос» осуществит около 50 космических пусков в 2020 году
Роскосмос планирует выполнить почти в два раза больше космических пусков в следующем году, чем было осуществлено в 2019 году.
Политика
Президент Черногории подписал закон о свободе вероисповедания
Президент Черногории Мило Джуканович подписал закон «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин», об этом 28 декабря сообщает портал RTCG.
Политика
Импорт картофеля из Африки назван экспертом позором для Украины
Иван Томич, глава Союза украинского селянства и бывший президент Ассоциации фермеров Украины, рассказал о том, что в последнее время Украина все больше зависит от импорта аграрной и продовольственной продукции.
Единоборства
Определилась дата боя Александра Емельяненко и Магомеда Исмаилова
Стала известна дата следующего боя российского бойца Александра Емельяненко.
Происшествия
Тело закованной в наручники девушки обнаружено в московском отеле
Труп 27-летней девушки обнаружен в одном из отелей в центре Москвы.
Общество
Канадский телеканал вырезал сцену с Трампом из фильма «Один дома 2»
Политика
Польский журналист прокомментировал слова Путина о после
Журналист Марек Щверчиньский назвал заявления президента России Владимира Путина о польском после-антисемите "вмешательством" во внутренние дела страны.
Экономика
Законы января затронут автомобилистов, льготников и жильцов
До 2020 года, чтобы продать квартиру, купленную после января 2016 года, надо было владеть ею на правах собственника не менее пяти лет (то есть до 2021 года).
Фигурное катание
Бутырская о снятии Медведевой: Коньки так просто не ломаются
В интервью порталу «Чемпионат» Бутырская заявила, что история с коньком Медведевой видится ей очень загадочной.
Общество
Физическую активность связали с пониженным риском развития рака
Оказалось, что рекомендованные уровни физической нагрузки, в ходе которых человек расходует в 7-15 раз больше калорий, чем в состоянии покоя, статистически связаны с пониженным риском семи видов онкологических заболеваний.
Технологии
Microsoft может ввести подписку на операционную систему Windows 10
Компания Microsoft может ввести дополнительную подписку на Windows 10 для всех потребителей.
Авто
Названа цена серийной цифровой приборной панели для Lada Vesta
В сети появилась информация о цене новой цифровой приборной панели для Lada Vesta фирмы Car Modifications Group.
Общество
Путин подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для женщин с детьми
Президент России Владимир Путин утвердил поправки в закон, предусматривающие новые условия содержания женщин в следственных изоляторах.
Армия и оружие
В Иране предостерегли от слежки за совместными учениями с Россией
Любые разведывательные аппараты, которые будут замечены в районе проведения учений Ирана, РФ и Китая, будут уничтожены, заявил заместитель командующего и глава штаба армии Ирана Хабибулла Саяри.
Общество
Британский посол описал Россию в трех словах
Лори Бристоу, посол Великобритании в РФ, покидающий пост в январе, рассказал о своем опыте работы и кратко описал Россию.
Политика
Путин подписал закон об информировании россиян о положенных им льготах
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане должны быть проинформированы о положенных им льготах.
Происшествия
Самолет «Уральских авиалиний» экстренно сел в Екатеринбурге
Самолет Airbus А320 авиакомпании «Уральские авиалинии» совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге, следует из данных аэропорта Кольцово.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Общество
Правительство разъяснило новые правила регистрации машин
С 1 января 2020 года изменятся правила регистрации автомобилей. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.
Гаджеты
INOI выпустила альтернативу стационарному телефону за 990 рублей
INOI выпустила мобильный телефон для дома и офиса, способный принимать связь в неограниченном от док-станции радиусе.
Происшествия
В московском метро пассажир напал с ножом на пенсионера
На станции "Шаболовская"московского метрополитена неизвестный напал с ножом на пенсионера.