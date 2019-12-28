Общество

NewInformNewInformПутин подписал закон о повышении МРОТ с 1 января

Президент России утвердил документ, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда. Президент РФ Владимир Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. с 1 января 2020 года.
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С 1 января вырастет минимальный размер оплаты труда

Московский Комсомолец03:01

Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ

Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов27 декабря в 07:33

Путин утвердил повышение МРОТ на 850 руб

Газета.Ruвчера в 10:46

Путин подписал закон о повышении МРОТ с 2020 года

RT на русскомвчера в 09:20

Путин подписал закон о повышении МРОТ

ТАССвчера в 09:06

Путин подписал закон о повышении МРОТ

РИА Новостивчера в 09:54

С 1 января владимирцев ждут прибавки к зарплатам и пенсиям

Pro Город Владимир27 декабря в 03:10
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Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 03:24, Ашберн
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ЛНР и ДНР доставили пленных к месту обмена

Напомним, вопрос обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными народными республиками Донбасса (ЛНР и ДНР) сдвинулся с мертвой точки после саммита в «нормандском формате», прошедшем в Париже 9 декабря.
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В Москве началось прощание с Волчек

Прощание с художественным руководителем «Современника» народной артисткой СССР Галиной Волчек началось в театре на Чистопрудном бульваре в Москве.
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Россия разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира

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Российский боец смешанных единоборств Федор Емельяненко одержал победу нокаутом в главном бою турнира Bellator 237, который проходил в Токио.
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Фигуристка Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России

Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России 2020 года, 28 декабря сообщает ТАСС.
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Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши

Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
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Конец эпохи фейсбук-революций: протест побеждается в три клика

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В пригороде Нью-Йорка Монси неизвестный ранил ножом несколько человек у синагоги.
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В Латвии пожаловались на уход из страны конкурса «Новая волна»

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Bloomberg рассказал о росте состояния богатейших людей мира

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Происшествия

Автобус из Петербурга опрокинулся на трассе в Эстонии

Пассажирский автобус компании Ecolines, следовавший по маршруту Санкт-Петербург—Таллин, съехал в кювет и опрокинулся на бок на шоссе в Эстонии.
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Происшествия

В Вологодской области четыре человека погибли в ДТП

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В сети появилось видео, где мужчина волочет по лестнице, ведущей в подъезд, женщину в одном нижнем белье. Об этом сообщает sakhalin.info.
Газета.Ru 02:38
Общество

В Киеве активисты заблокировали СИЗО с экс-сотрудниками «Беркута»

Активисты в Киеве заблокировали выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, в котором содержатся три бывших сотрудника спецподразделения «Беркут», заявленные для обмена в Донбассе.
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Общество

Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа

Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
Газета.Ru 27 декабря в 05:25
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Экс-депутат Рады объяснил опасения Украины из-за «Северного потока-2»

Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев сообщил, что после начала работы газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» Россия сможет полностью заместить мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины.
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Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
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Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
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Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате

Международный аэропорт Алма-Аты, из которого вылетел потерпевший крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, опубликовал в Facebook поминутную хронологию произошедшего.
РИА Новости 02:17
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В Крыму выступили за запуск железнодорожного сообщения с Белоруссией

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Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
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Украина показала облик перспективных космических сверхтяжелых ракет

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Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете

Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
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Продюсер «Ласкового мая» Разин пообещал засудить Малахова

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Роналду сообщил, чем займется после завершения карьеры

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Форвард ЦСКА Чалов может перейти в «Брайтон» уже в январе

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