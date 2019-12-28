Общество
NewInformПутин подписал закон о повышении МРОТ с 1 января
Президент России утвердил документ, предусматривающий повышение минимального размера оплаты труда. Президент РФ Владимир Путин утвердил повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 12 тыс. 130 руб. с 1 января 2020 года.
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Совет Федерации одобрил закон о повышении МРОТ
Краснодарское краевое объединение организаций профсоюзов27 декабря в 07:33
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Напомним, вопрос обмена пленными между Киевом и самопровозглашенными народными республиками Донбасса (ЛНР и ДНР) сдвинулся с мертвой точки после саммита в «нормандском формате», прошедшем в Париже 9 декабря.
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В Москве началось прощание с Волчек
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Фигуристка Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России
Двухкратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева снялась с участия в чемпионате России 2020 года, 28 декабря сообщает ТАСС.
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Российские политики отреагировали на вызов посла в МИД Польши
Ранее сообщалось, что МИД Польши вызвал посла РФ в Варшаве Сергея Андреева после того, как российский президент Владимир Путин назвал "сволочью и нацистской свиньей" главу польской дипмиссии в нацистской Германии Юзефа Липского.
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Происшествия
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В сети появилось видео, где мужчина волочет по лестнице, ведущей в подъезд, женщину в одном нижнем белье. Об этом сообщает sakhalin.info.
Общество
В Киеве активисты заблокировали СИЗО с экс-сотрудниками «Беркута»
Активисты в Киеве заблокировали выезды из Лукьяновского СИЗО в Киеве, в котором содержатся три бывших сотрудника спецподразделения «Беркут», заявленные для обмена в Донбассе.
Общество
Захарова станцевала твист на корпоративе МИДа
Официальный представитель МИД России Мария Захарова разместила на своей странице в Instagram видео, на котором она танцует на корпоративе.
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Медицинские эксперты EFSA предупредили об опасности употребления семян льна для здоровья человека.
Политика
Экс-депутат Рады объяснил опасения Украины из-за «Северного потока-2»
Бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев сообщил, что после начала работы газопроводов «Северный поток-2» и «Турецкий поток» Россия сможет полностью заместить мощности газотранспортной системы (ГТС) Украины.
Космос
«Много миров, устроенных как наш». Ученые ищут разгадку в кометах
Согласно популярной среди астрономов модели "Ницца", объясняющей Солнечную систему через миграцию планет, кометы родились за орбитой Нептуна из единой популяции планетезималей — крупных, размером сотни километров, агрегатов льда и пыли, которые распались на мелкие куски и в результате многочисленных коллизий склеились в километровые кометы.
Общество
Путин подписал закон о возврате части страховки заёмщику
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заёмщик имеет возможность вернуть часть страховой премии в случае досрочного погашения потребительского или ипотечного кредита.
Происшествия
Опубликована поминутная хронология авиакатастрофы в Алма-Ате
Международный аэропорт Алма-Аты, из которого вылетел потерпевший крушение самолет Fokker-100 авиакомпании Bek Air, опубликовал в Facebook поминутную хронологию произошедшего.
Политика
В Крыму выступили за запуск железнодорожного сообщения с Белоруссией
Движение поездов по железнодорожной части моста было открыто Путиным 23 декабря 2019 года.
Армия и оружие
Первый ракетный комплекс «Авангард» поставлен на боевое дежурство
Первый полк, вооруженный ракетным комплексом «Авангард» с гиперзвуковым планирующим крылатым блоком, заступил на боевое дежурство, доложил президенту России Владимиру Путину министр обороны Сергей Шойгу.
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Украина показала облик перспективных космических сверхтяжелых ракет
Украинское Конструкторское бюро "Южное" продемонстрировало линейку из четырех перспективных космических ракет-носителей сверхтяжелого класса Mayak.
Общество
Суд объявил Елену Батурину в розыск по делу о клевете
Суд в Элисте возбудил против президента компании Inteco Management Елены Батуриной уголовное дело о клевете, рассказал РИА Новости адвокат Дмитрий Савочкин, представляющий интересы потерпевшей стороны.
Шоу-бизнес
Продюсер «Ласкового мая» Разин пообещал засудить Малахова
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Роналду сообщил, чем займется после завершения карьеры
Футбол
Форвард ЦСКА Чалов может перейти в «Брайтон» уже в январе
Английский клуб "Брайтон энд Хоув Альбион" рассматривает возможность приобрести форварда московского ЦСКА Федора Чалова.